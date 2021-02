Jonas Thente: Lawrence Ferlinghetti var en levande grundkurs i livsbejakelse

Man kunde tro att han beslutat sig för att leva för evigt, men i tisdags kom beskedet att Lawrence Ferlinghetti är död. Han blev 101 år gammal. Det går att göra en poäng av detta, eftersom 101 också brukar vara beteckningen på en grundkurs i vilket ämne det än vara må.

För Lawrence Ferlinghetti levde och verkade som ett slags grundkurs i poesi. Hans dikter var demokratiska och tydliga. Han kallade de längre styckena för ”oral messages” och de var framför allt skrivna för att läsas inför publik. Han ändrade ofta på dem, när situationen krävde det. Och han nådde fram med sina ofta politiskt laddade men framför allt livsbejakande dikter. Diktsamlingen ”A Coney Island of the mind” från 1958 är en av världens mest sålda. Den är uppe i en miljon exemplar vid det här laget.

I sina dikter omfamnar han gärna och introducerar andra författare och konstnärer, musiker och filosofer. Och den breda amerikanska geografin med dess lärdomar och varningar.

Han var en självklar del av det som kallades San Francisco-renässansen, men han värjde sig från att kallas beat-poet. Däremot är han i hög grad medansvarig till beatpoesin. Det var han som kontaktade den unge Allen Ginsberg dagen efter det att denne läst sin dikt ”Howl” på en klubb i San Francisco och erbjöd sig att ge ut dikten i bokform. Även denna diktsamling har sålt i en miljon exemplar och det var den som högljutt signalerade att en ny litteratur vuxit fram ur den amerikanska, litterärt ganska formella efterkrigstiden.

Ferlinghettis förlag heter City Lights, och det har kommit att publicera en uppsjö av nya namn inom poesin. Man kan nog också säga att den tillhörande bokhandeln uppfann det koncept som fria bokhandlare fortfarande odlar. City Lights Bookshop öppnade 1953 på Columbus Avenue 261 i San Franciscos North Beach. Det var från början en affär för enbart pocketböcker, men blev snart också en samlingsplats för författare och deras läsare.

Hit vallfärdade företrädesvis unga människor från hela världen för att säga hej till den alltmer legendariske Ferlinghetti och botanisera i bokhyllorna

Visionen var av en plats där litteratur, musik, bildkonst och teater skulle mötas i ett enda stort samtal. Det var här som kombinationen poesiuppläsning och jazzmusik uppstod. Och hit vallfärdade företrädesvis unga människor från hela världen för att säga hej till den alltmer legendariske Ferlinghetti och botanisera i bokhyllorna.

I Sverige har han lustigt nog kanske kommit att bli mest känd som den vars dikt ”Självbiografi” Sonja Åkesson bemöter i sin egen dikt med samma namn från 1963.

Man kan bara föreställa sig Lawrence Ferlinghetti som lycklig. Ett rikt och lyckligt liv. Trots att hans kanske mest kända dikt strör en smula smolk i glädjebägaren. Den kommer från ”A Coney Island of the mind” och inleds:

The world is a beautiful place

to be born into

if you don’t mind happiness

not always being

so very much fun

if you don’t mind a touch of hell

now and then