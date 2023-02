Jonas Thente: Nu är extremhögerns galna mödrar ute efter sjöhästarna

Sjöhästarnas fortplanting har retat upp en del amerikanska högerkvinnor. I den amerikanska delstaten Tennessee har en konservativ föräldragrupp velat förbjuda skildringar av den skamlösa fisken, som bland annat är känd för att det är hanen som bär på och föder upp ynglen.

Ett skandalöst bejakande av flytande könsgränser som inte bör förekomma i till exempel skolbibliotek, menar mammorna, som satt upp den illustrerade faktaboken ”Sea horse: The shyest fish in the sea” tillsammans med andra olämpliga titlar på en bannbulla.

Högerpopulister och tokvänster är lika benägna att kontrollera vad andra får lov att läsa. Där de senare korrigerar, förkortar eller censurerar misshagliga partier – gärna hand i hand med kommersiella krafter – är populisterna mer rättframma och föredrar att helt förbjuda eller rentav bränna böcker som inte stämmer överens med deras politik.

Exempel på kommersiella/vänsterpolitiska amputationer har vi kunnat se i den senaste veckans debatt om Roald Dahl. Tidigare uppmärksammade exempel är Astrid Lindgren och Walt Disney. Skaparen av den svenska narkotikapolitiken, Nils Bejerot, attackerade redan på 1950-talet serieformen, och främst de amerikanska serierna, för chauvinism, fascism och kapitalism.

När litteraturen angrips är de politiska gränserna luddiga. I slutet av 1980-talet såg den så kallade Folkaktionen mot pornografi (en underavdelning till feministiska Kvinnofronten) till att polisanmäla den svenska utgivningen av serier för vuxna för ”olaga våldsskildring”. Folkaktionens instrument var i det närmaste identiska med de som används i dagens Tennessee. Den svenska aktionen förlorade, men kontroversen bidrog till att sänka ett drygt halvdussin tidningar: samtliga värdefulla introduktörer av internationell seriekonst i en svensk Åsa Nisse-öken.

Förlaget som gav ut dessa åtalade serier – Epix – har i dagarna på nytt utgivit Art Spiegelmans ”Maus”. Om man inte redan känner till den så har man allvarliga brister i allmänbildningen. Denna utgåva av den Pulitzerbelönade serieromanen om Förintelsen och dess efterverkningar inom författarens pappa, presenteras här i en färskt genomgående bearbetning av Spiegelman. En kärleksfull utgåva. En del av den publicerades först i Sverige i just den tidning som Kvinnofronten drog inför rätta.

Och visst: ”Maus” hör till den grupp böcker som censuren i Tennessee har bannbullat. Argumentet är en bildruta där Art Speigelmans mamma har tagit livet av sig i badkaret för att hon inte längre kan leva med minnena från Auschwitz. Man kan nämligen se hennes ”bröst” – i den starkt stiliserade, svartvita seriefabeln där judar är möss och nazister är katter.

Vi vet vad den egentliga orsaken till upprördheten är – tja ... förutom att den inte direkt nyanserar nazismens brott. ”Maus” ansluter till den stora skara böcker som ger minoriteter utrymme. Det vill säga om majoriteten är vita, heterosexuella, kvasikristna, bigotta rövhål med fascistiska tendenser. Dagens svenska liberalers stora föredöme Margaret Thatcher införde redan 1988 ”Section 28”, som syftade till att rensa ut ”homosexuell propaganda” och särskilt riktade in sig på litteratur och andra konstnärliga uttryck.

De som vill styra litteraturen utanför dess naturliga kretslopp läser inte böcker. Och de som läser böcker är alltför artiga. Men ickeläsarnas liv är så kort, och vi läsare förlänger livet för varje bok.

