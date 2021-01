Jonna Bornemark: Både Trump och Greta drivs av ångest inför världens förändring

För att förstå vår samtid måste vi förstå de känslor den formar och består av. Och de är starka nu, känslorna. Många såg med förfärad förundran på vreden och den hänsynslösa aggressionen hos de Trumpanhängare som den 6 januari intog den amerikanska kongressen. Man kunde se stormningen som ett extremt uttryck för en kollektiv kulturell ångest som genomsyrar hela samtiden.

Vår tids stora politiska konflikter är ett resultat av den existentiella ångesten. Högerpopulismen rider uppenbarligen skickligt på dessa känslor men det är också ur dem som till exempel klimatrörelsen kan finna övertygelse och handlingskraft.

Både Mattias Karlsson (SD) och Greta Thunberg talar om existentiella dimensioner av sina olika kamper. Karlsson talar om en ”existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad” medan Thunberg säger att ”vi befinner oss i en existentiell kris som fortfarande ignoreras av vårt samhälle”. Men det som binder ihop dem separerar dem samtidigt.

Karlsson uttrycker en förändringsångest som länge funnits i vår kultur, på klassiskt västerländskt manér lägger han och hans rörelse hotet först och främst i ”den andre” (muslimen), men också hos kvinnan (feministen) och förändringsivraren (miljökämpen).

Det vi kallar den västerländska civilisationen bygger nämligen på tydliga hierarkier mellan olika grupper: vit över svart, man över kvinna, rik över fattig, heterosexuell över homosexuell, funktionstypisk över funktionsvarierad, människa över djur, kultur över natur.

Moderniteten bygger dock också vidare på en protest mot dessa hierarkier och allt fler grupper har krävt sin rätt till den frihet, jämlikhet och broderskap som upplysningen lovade. Ett löfte och en logik som sedan utvecklat 1700-talets formuleringar: broderskapet måste formuleras som ett syskonskap och stannar kanske inte ens vid människan. De undertryckta gruppernas kamp för lika värde utgör modernitetens demokratiseringsprocess.

Privilegiebärarna har förlorat delar av sin självklara makt – det svider

Denna situation skapar en grundläggande existentiell spänning i den västerländska kulturen. Samhället bygger både på hierarkier mellan grupper och ett demokratiskt ideal. Kampen mellan nationalism/fascism/högerpopulism å ena sidan och liberalism (i vid bemärkelse)/demokratiska rörelser å andra sidan har böljat fram och tillbaka i flera hundra år.

De västerländska hierarkierna har alltså länge utmanats av demokratirörelser. De grupper som innehaft de gamla privilegierna har steg för steg fått backa. Privilegiebärarna – vilket inte alltid är vita, straighta män, utan vem som är privilegiebärare skiljer sig åt i olika kontexter – har allt oftare blivit av med sitt självklara tolkningsföreträde och förlorat delar av sin självklara makt. Det svider.

Detta var den gamla historien.

Och sedan kom klimatfrågan. Själva jorden verkade protestera mot vår kultur. Klimatkrisen visar att vi har levt fel och att vi måste ändra oss, men förändringarna har dröjt. Som jämförelse bemötte vi covidkrisen med resolut handlingskraft. Det är inte så konstigt, covid har krävt tillfälliga livsstilsförändringar och när nu vaccinet sakta rullas ut i kylda lastbilar förutsätter vi att vi snart ska kunna gå tillbaka till vårt vanliga, riktiga liv. Klimatkrisen kräver däremot något annat. Den har sin grund i en västerländsk idétradition som utgår från människans överhöghet, från att naturen är till för oss. Därför väcker den en djupare existentiell ångest: Hur ska vi leva? Vad är egentligen viktigt?

Låt oss använda oss av Donald Trump som exempel på hur denna förändringsångest vävs samman med den gamla kampen mellan grupper. Det är inte en slump att han är en vit, rik, heterosexuell man. Det är ingen slump att han har supportat vitmaktrörelser eller är allmänt sexistisk. Det är ingen slump att han inte förstår sig på demokrati eller att han är klimatförnekare. Ja, till och med covidkrisens krav på tillfälliga livsstilsändringar uppfattade han som en provokation.

Trump har ett krampaktigt behov av att behålla makt, kontroll och bilden av sig själv som skapelsens krona

Trump lever i känslan av att ”vi” inte alls behöver ändra oss. ”Make America great again!”

Man kan se det som att hans gapiga stil skriker ut ångest. Han har ett krampaktigt behov av att behålla makt, kontroll och bilden av sig själv som skapelsens krona. Greta-hatet blir då helt följdriktigt liksom viljan att trycka tillbaka mössan i handen på slavättlingen, stoppa tillbaka bögen i garderoben, placera kvinnan vid spisen och behålla köttet på tallriken.

För högerpopulismen ingår i vågen av uppdämda känslor. Känslor som ledare som Trump skickligt eldar på. Trump avskaffade under sin tid Obamaregimens reform för att minska bostadssegregationen (en reform som undersökte vad som hindrade minoriteter från att flytta in i de vita förorterna). Under valrörelsen talade Trump till invånarna i dessa förorter: ”De är ute efter er. Om Biden väljs kommer de döda suburbia. Ni måste vara smarta för ni kommer inte leva er dröm så mycket längre!”

”De är ute efter er.” Trump talar direkt till ångesten i en grupp som är rädd att förlora sina privilegier. Och mer än så, en grupp som är rädd att förlora sig själv. Han tycks ha en känsla av att: Ni säger att allt jag gör är fel. Att allt jag är, är fel. Migranter, klimatpolitik, genusvetare och Covid-19, allt är attacker mot mig och mitt sätt att leva. Konspirationen mot mig är ett faktum. Vi hade rätt att slå tillbaka genom att storma Kapitolium.

Också Greta Thunbergs ångest har en historia – den är kopplad till en erfarenhet av att inte få finnas

Men den existentiella ångesten finns inte bara hos högerpopulister. På andra sidan står även Greta Thunberg i kontakt med vår kulturs ångest. Hennes insikt är glasklar och frustrationen ofantlig: Vi måste ändra oss och vi måste ändra oss nu! Varför klappar ni mig på huvudet i stället för att lyssna på forskarna och handla?!

Också hennes ångest har en historia. Den har kopplingar till en större och äldre erfarenhet av att inte få finnas, en erfarenhet ur vilken krav på förändring har växt fram. Slavar och kvinnor som inte varit medborgare i egen rätt, liksom minoriteter som i århundraden kämpat för att alls få finnas som sådana. Den så utskällda identitetspolitiken drivs av ett existentiellt begär att få finnas. Till detta anknyter nu barnen med sin ångest över att det inte kommer att finnas en planet där människor kan överleva, när de blir vuxna.

Den västerländska civilisationen är alltså en civilisation med växande existentiell ångest. Polariseringen som vi ser i dag kommer som ett brev på posten (för att använda ett uttryck från en annan tid). Oron är så stark att den tvingar oss till ett antingen eller. Vad är viktigt? Att behålla en kultur med värderingar som sitter i vissa kroppar sedan århundraden, eller att ändra vårt sätt att leva så att planeten får ett fungerande ekosystem?

Den existentiella kris vi står mitt i är kollektiv, det är en kris som hör till en kultur och dess relation till förändring. Men kollektiva kriser slår inte likadant mot alla grupper eller individer. De splittrar ett kollektiv där det alltid redan finns motstridiga erfarenheter.

Men det finns ett ”vi” som binder oss samman med de som har levt och de som ännu inte har levt

För polariseringen visar att vi har problem med vårt ”vi”. Covid hjälpte oss att få syn på det. Media och myndigheter talade om att ”vi” nu ska jobba hemifrån. ”Vi” ska ta hand om ”dem” i riskgrupperna. ”Vi” måste ta hand om ”våra” äldre. Där fanns också ett självmedvetet ”vi” för ”oss” som är privilegierade. Det största privilegiet är kanske just att kunna säga ”vi” på detta självklara sätt. ”Vi” som sätter dagordningen. Och förväntar oss ett samtal inom detta ”vi:s” ramar. Protester får liksom bara finnas inom detta ”vi”. Erfarenheten av att inte höra till detta ”vi” ökar känslorna av existentiell kris: Hör jag till? Får jag finnas? Kan jag finnas?

Men det finns ett ”vi” bortom polariseringen. Ett vi som inte stannar vid oss som lever nu utan som binder oss samman med de som redan levt och de som ännu inte har levt. Ett vi som inte heller stannar vid människan utan hör till allt levande. Som människor måste vi finna ett ”vi” i att vi alla till exempel är sårbara, påverkar vår omvärld och är potentiella smittbärare. Även om smittan för den ena leder till en förkylning och för den andre till döden.

När värderingarna väl ändrats är lösningarna ofta relativt enkla och uppoffringarna inte så svåra – corona visade det

Så kanske måste vi få syn på det paradoxala med varje ”vi”? Ett ”vi” binder ihop oss, men pekar också på de olikheter som binds ihop. I ett ”vi” förenas och skiljs vi åt av den mänskliga belägenheten. Vi är alla levande, men livet lever oss på olika sätt. Vi har alla ångest, men kan få ångest av diametralt olika saker. I polariseringen ser vi enögt på det som skiljer oss åt, i ett idealiserat ”vi” ser vi bara det som binder ihop oss. Vi måste se hur de båda sidorna hänger samman.

”Vi” står på detta splittrade och gemensamma sätt just nu mitt i en värdeförskjutning. När värderingarna väl ändrats är lösningarna ofta relativt enkla och uppoffringarna inte så svåra. Corona visade det. Vi kunde förändra hela samhällslivet, trots allt vi inte visste: för att värderingen var tydlig, vi behövde rädda människoliv.

Vi måste i dag alltså ställa oss de stora frågorna igen: Vart kommer vi ifrån? Vart är vi på väg? Vad är verkligt viktigt? Och vilka är ”vi”? Annars riskerar vi att stå försvarslösa inför den existentiella vredens våldsamma kraft.

Jonna Bornemark är författare och professor i filosofi. Hennes senaste bok ”Horisonten finns alltid kvar. Om det bortglömda omdömet” (Volante) kom ut 2020.