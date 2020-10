Jonna Bornemarks filosofi låter världen skälva

Sakprosa Jonna Bornemark ”Horisonten finns alltid kvar. Om det bortglömda omdömet” Volante, 220 sidor Visa mer

Utöver alla artiklar jag skulle läsa under min forskarutbildning blev jag också tillstucken en bok med tips och tekniker som sades bidra till ”akademisk produktivitet”. Jag skulle jobba i units, föra en forskningslogg, se upp för tidstjuvar och sätta ”SMARTA” mål, alltså sådana mål som var specifika, mätbara, accepterbara, realistiska och tidsbegränsade. Nu skulle jag slipa mitt fokus och inte låta stress stå i vägen för effektiv forskning.

Boken hade sina poänger, men här fanns också mycket som skavde. Kunde en kunskapsprocess, alltså sökande, förståelse och mening, mätas i siffror? Var verkligen matematisering och effektivisering svaret?

Den samtida mätbarhetens konsekvenser för vårt samhälle i allmänhet och individen i synnerhet var ämnet i filosofen Jonna Bornemarks ”Det omätbaras renässans” från 2018. Med sopborsten i högsta hugg gjordes här rent hus med det slags New Public Management-tänkande som invaderat så gott som varje skrymsle i det svenska folkhemmet, från vårdinrättningar till kunskapsinstitutioner.

I sin nya bok ”Horisonten finns alltid kvar. Om det bortglömda omdömet”, också den utgiven av det publicistiskt ansvarsfulla förlaget Volante, går Bornemark ett steg vidare i sin uppgörelse med mätbarhetssamhället. Denna gång är kikarsiktet inställt på ett av den förra bokens mest centrala teman, det Bornemark kallar ”horisonten av icke-vetande”, det som i dagligt tal kallas ovisshet. Detta att inte veta, att låta världen skälva, som Bornemark så fint uttrycker det, är en ytterst viktig dimension av den mänskliga erfarenheten. Som sådan är den något vi borde bejaka, inte förtränga.

För att förstå Bornemark rätt, måste vi känna till hennes filosofiska premisser, hennes syn på epistemologi. Grunden för all kunskap, menar Bornemark, är att vi inte vet. Icke-vetande utgör med andra ord själva incitamentet för kunskapssökande. Det är vår förmåga att nyfiket kunna blicka mot horisonten och intuitivt skapa föreställningar, som gör att vi kan fortsätta upptäcka. Kunskap uppstår alltså ur behovet att handla, trots att vi inte vet. Och det är här omdöme kommer in.

Den som är insatt i Bornemarks verksamhet och har läst ”Det omätbaras renässans” kommer att känna igen sig. Många av resonemangen går igen, och det kan ibland vara svårt att hålla isär de båda böckerna. Det kanske inte heller är nödvändigt, då ”Horisonten finns alltid kvar” kan betraktas som en systerbok, en djuplodande fortsättning av ett filosofiskt tankearbete, där upprepningarna ytterligare mejslar fram ett helgjutet resonemang tillgängligt även för den utan högskolepoäng i filosofi.

För att förklara samtida fenomen och tendenser lutar sig Bornemark (återigen) mot renässansfilosofin. En central tänkare är Nicholas Cusanus tankar om icke-vetande liksom hans nyanserade förståelse av förnuftet. För Cusanus inkluderar förnuftet både en kalkylerande förmåga (ratio) och en reflekterande, omdömesgill dito (intellectus).

Ett tillskott i det teoretiska rambygget är Aristoteles. Trots 2 300 år på nacken visar Bornemark hur hans mångfacetterade kunskapsbegrepp, sådant det presenteras i ”Den nikomachiska etiken”, är fruktbart än i dag. Aristoteles framhållande av teoretiska kunskapsformer, som exempelvis förnuft, som den enda kungsvägen i vetenskapliga undersökningar av världen, har visserligen haft ett enormt genomslag under århundraden, men, som Bornemark visar, är praktiska kunskapsformer som insikt, vishet, klokhet minst lika centrala. Och vad mer är: de olika kunskaps- och förnuftsformerna behöver inte utesluta varandra, tvärtom kan de samarbeta. Och det är just vad de gör – i omdömesförmågan. Bornemark skriver: ”Omdöme är den levande kraften i att ta in en situation i bred bemärkelse och driva den i ett visst håll.”

”Horisonten finns alltid kvar” är nätt och mer spänstigt skriven än Bornemarks förra. Strukturen är tredelad: en gedigen genomgång av vad omdöme är, en beskrivning av omdömets hinder och sist men inte minst handfasta råd om hur vi odlar vårt omdöme. Argumentationen är rak, övertygande; Bornemark presenterar en kritik som både är ödmjuk och rakbladsvass, och framför allt konstruktiv. Det är en kritik som visar på alternativ och tillhandahåller förslag på konkreta motståndshandlingar – sätt att odla omdömet och därmed på sikt komma tillrätta med ratiofundamentalismen, med pedanternas världsherravälde.

Framställningens styrka ligger i Bornemarks förmåga att, för att stanna kvar inom filosofin, väva samman logos och patos: alltså övertyga både genom resonemang och känslor. Detta görs med en å ena sidan tydlig dialog med praktikers berättelser, med tidigare studier och dokument, å andra sidan egna, privata erfarenheter och känslor. ”Saklig” är vanligtvis ett tråkigt och torrt ord; så är inte fallet hos Bornemark. Här är sakligt stringent. Tack vare hennes gedigna empiri, de skarpa analysverktygen, kommer fler att kunna fortsätta verka i hennes spår, praktiskt som teoretiskt.

Boken är en coronabok: ett slags existentiellt tankearbete skrivet ur en erfarenhet av kris. Vi har redan sett liknande böcker av detta slag, Roland Paulsens ”Tänk om. En studie i oro” och Martin Hägglunds ”Vårt enda liv”. I likhet med dessa herrar presenterar Bornemark en filosofisk förklaringsmodell och en möjlighet att ta oss ur en pågående samhällelig meningsförlust. Hon uppmanar oss att tänka, att samtala intellektuellt, med oss själva och med varandra. Först genom att acceptera det ovissa, erkänna att vi faktiskt inte vet, kan vi värja oss mot känslan av osäkerhet.

Vikten av att våga blicka ut mot horisonter av icke-vetande illustreras fint i bokens layout. Formgivaren har låtit omslagsbildens horisontlinje löpa över och in i framsnittet. Under läsningen blir det därmed omöjligt att släppa himlaranden ur sikte.

