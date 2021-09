Jörgen Gassilewskis dikter driver åt många lovande håll – men saknar riktning

Diktbok Jörgen Gassilewski ”Ballongen” Albert Bonniers förlag, 94 sidor Visa mer

En liten röd gummiballong seglar över en stad. Vilset, som om den hade slitit sig från en barnhand på ett tivoli, driver den över staden, utelämnad åt vindens nycker. Ingen vet vart den är på väg. Ballongens snöre virvlar efter och bildar ett snirkligt ord över det kulörta stadslandskapet: ”Ballongen”.

Johan Melbis omslag till Jörgen Gassilewskis nya diktbok, betitlad just ”Ballongen”, är lika vackert som iögonenfallande. En not längst bak i boken informerar om att staden är Paris under Världsutställningen 1937, en händelse som får viss betydelse på ett ställe i boken. Men lika distinkt och omedelbar som den där röda ballongen är på bokens omslag, och inte minst titel – lika undflyende och svårtydd är den innanför bokens pärmar.

”Ballongen” är Gassilewskis första hela bok sedan den Augustprisnominerade romanen ”Hastigheten” (2017), som utspelade sig under folkmordet i Rwanda. I likhet med ”Göteborgshändelserna” (2006), författarens genombrottsbok om kravallerna i Göteborg 2001, var det en flödande, skönlitterär gestaltning av en samtidshistorisk händelse.

Den nya boken kunde istället möjligen kallas för en historisk fantasi, men det är inte säkert att det är så dikten ska förstås. I stort sett hela boken är fragmentarisk och tidlös till sin karaktär, med undantag för tre och en halv sidor prosa mot slutet. Där återberättas plötsligt en historia – mycket effektivt, snarast att likna vid ett synopsis till en roman – om fyra unga människor, med rötterna på landsbygden utanför St Petersburg kring sekelskiftet.

De blir vuxna i det post-revolutionära Ryssland och deras radikala övertygelser tar dem ut i världen med revolutionens löften i ryggen. Men drömmarna krossas. I Berlin arresteras de, splittras och drivs åt skilda håll, för att senare återförenas i Paris. Världsutställningen 1937 blir scenen för ett möjligen försonande slut.

Omslag till ”Ballongen” formgivet av Johan Melbi.

Det är livshistorier kondenserade till några sidor, som avslutning på en bok som i övrigt till stora delar är en sorts fragmentarisk inre monolog, där endast enstaka bilder kan associeras till dessa fiktiva liv. Den lyriska monologen rymmer många tankar och uppslag, utspridda som lyriska fragment över boksidan, och mycket tycks ligga närmare författarens samtid och vardag.

Gassilewskis starka språk- och bildkänsla gör ofta fragmenten fantasieggande och tankeväckande. Men jag kämpar ändå som läsare med att smälta helheten, hur alla dessa delar ska kunna höra samman.

Ballongen då? Vart tog den egentligen vägen? Över bokens dryga 90 sidor dyker den upp endast på ett ställe, flyger tillfälligt in och blir en yvig symbol för diktens möjligheter att röra sig fritt över tid och rum, faktiskt och fiktivt, innan den flyger ut igen, för att sedan aldrig synas mer.

Men mycket i boken kunde faktiskt ha fått tydligare gestalt genom den där vilsna, röda ballongen över den stora staden, om den genomdrivits mer som metafor. Finns det inte stoff till en vacker tankebok om revolutioner här? Om gränslösa förhoppningar, om ett efterliv av akut vilsenhet. Om drömmar och verklighet, politiska vindar och kaos.

Nu förblir ballongen mest en bild för textens egen brist på riktning. En dikt som drivs åt många lovande håll, men som inte riktigt vet vart den är på väg.

