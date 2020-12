Jörgen Lind är hemlighetsfull i ”Mott”

Diktbok Jörgen Lind ”Mott” Albert Bonniers förlag, 122 sidor. Visa mer

Det är rätt tid på året för ”Mott”, Jörgen Linds nya diktsamling. När jag tittar upp från boken och ut genom fönstret tycker jag mig få textens verklighet bekräftad. Småfåglarna, de kala träden, ljusets håglösa spel – utsikten och dikten går båda i gråskala. Att den senare då och då talar om ”grönska” fäster inte. Detta är lyrik där saker försvinner, förskingras, tunnas ut.

Ändå – eller just därför, som en motpol till det flyende – är instängdhet ett av de vanligaste motiven i ”Mott”. Här finns ett ”protektorat”, en stad som ”annekteras” av ”replikanter”, ett hjärta som ”tvingas in” i sin kammare. Och så en människa – ett du, påminnande om det i Linds förra bok, ”Åtel” (2018) – som sitter inspärrad på en klinik, inlåst lika mycket i sig själv som på avdelningen.

Vederbörande plågas av inre röster. Diktjaget, en anhörig som hälsar på, ”håller ditt huvud, / men det blir inte tyst”:

du talar in i de dunkla

höga rummen, så många röster,

men hur skulle någon

kunna bära dem alla

Jörgen Linds ”Mott”. Foto: Albert Bonniers förlag

Titelns mott är ett skadedjur, den där sortens grå fjäril som man en dålig dag kan hitta i skafferiet. Hos Lind blir den en bild av både människan och ordet (som ju heter ”mot” på franska). Alla tre uppträder i svärmar, i provisoriska, sönderfallande konstellationer, på sidan antingen som strama fjortonradingar eller som enradingar punkterade av tre bindestreck.

Ej heller den enskilda människan är en helhet. Boken är full av händer och fötter som tar formen av abjekta bihang, avskurna från eller oberoende av kroppen. Sång och tal kommer från oklara platser inuti jaget och rummet. Någon ”skrattar högt / och oåtkomligt / inifrån sig själv”, och språket, stavelserna, är ”på drift i det vita bruset / mellan thalamus och hjärnbark”. Kommunikationen når inte ända fram, ända in.

Samtidigt, bakom ”varelsevirvlarna” och ”stavelsesvärmen”, finns något annat. Det är ett värnlöst, naket liv, ”ett ansikte / som har tagit / av sig sitt ansikte”. Mot denna fågelunge i malströmmen riktar dikten all sin ömhet. Djupast i det hemlighetsfulla systembygget hörs så en bön om nåd. Tankarna går till Lars Noréns sjuttiotalsdiktning, eller, som ofta när det gäller Lind, till Göran Sonnevis intima ordkolosser.

På en av de första sidorna skriver Tolstoj under ett kontrakt där han avsäger sig rätten till sina böcker. I slutet är det i stället Bach som begraver sitt tionde barn

Det är förstås menat som beröm. ”Mott” är imponerande formsäker, och för varje genomläsning tycker jag mig hitta någonting nytt, pröva en ny läsart som känns lika giltig som de tidigare. Intrycket förstärks av den eleganta cirkelkompositionen där början och slutet får spegla varandra. På en av de första sidorna skriver Tolstoj under ett kontrakt där han avsäger sig rätten till sina böcker. I slutet är det i stället Bach som begraver sitt tionde barn (varpå det slår mig att ”Mott” är Linds tionde bok). Händerna som i början ”smekte” fram ”lydstaten” får nu ”gräva” fram den, som om den sent omsider har gått under – en oväntad öppning mot något växande.

Trots detta plötsliga vårljus kan man inte förbereda sig på den vardagliga konkretionen i diktens allra sista rader. ”Där / sjukhuslängorna lyser svagt, / och där kinablå skärmar flimrar / i sterila investeringsobjekt”,

förefaller ingenting

så försmått och ödesdigert

att det inte från ett köksbord

under en blå lampa finns

en utsikt över en stretande björk

vid en grönskande brant

och en katt som kilar

runt hörnet

Läs fler texter av Rebecka Kärde och fler recensioner av aktuella böcker i DN Kultur.