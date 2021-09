José González: ”Jag har tagit steget fullt ut och blivit aktivist”

Först kommer Laura. Det här ska egentligen handla om musikern och artisten José González, men allt börjar ändå med Laura.

– Pappa och jag sa att vi skulle göra en skattjakt åt er och ta med er upp till utsiktsberget!

Flickan som snart fyller fyra viftar med en grön handritad karta och vänder på klacken så fort hon fått ögonkontakt med oss, som just parkerat bilen vid familjens fritidshus utanför Kungälv. Vi har aldrig träffats förr, men nu ilar hon med självklarhet uppför klipporna och utgår från att alla vi andra hakar på. Hon bara tar sin plats. Annat är det med pappa José.

Den 43-årige göteborgaren som blev Sveriges största musikexport i början av årtusendet, och som trots glesa albumsläpp har en extremt trogen internationell publik till sin melodiska gitarrmusik, står lugnt kvar på verandan och reflekterar, medan dottern far fram i de ljungklädda bergen.

– Med henne är det bara att haka på och se om man hinner med. Man får öva fantasin helt enkelt, för det är lekar som hela tiden kräver att man tänker utanför boxen. Det är en bra övning att hänga med en fyraåring, säger José González.

Laura tar täten framför pappa José. Fritidshuset i Kode är både arbetsplats och familjeliv för artisten. Foto: Tomas Ohlsson

Vad övar han på? Att nå fram, är nog det enkla svaret. Det har blivit ett ständigt pågående projekt för honom. Han, som lätt fastnar i specialintressen och kallar sig nörd, men som också besjälas av att nå ut och påverka. Det är det han jobbar med – kombinationen av sig själv, och andra.

Vi dricker kaffe och Laura får festis. Hannele, som är Lauras mamma, sätter sig ner med lillebror Mateo i famnen. Han fyller två månader just i dag. En lugn, förundrad pojke vars storasyster otåligt väntar på att han ska komma i gång, och få lite fart.

– Han kan ingenting, suckar Laura och försvinner in till ”Bolibompa”. Det bildas en lucka för andra samtal runt fikabordet.

På Twitter kan man sedan några år tillbaka följa en extremt aktiv José González. De flesta andra i branschen delar turnéplaner och skivsläpp på forumet, men hans inlägg handlar om energipolitik, religionskritik och metoder för effektiv halvfasta. Han är en man som gillar fakta. Hårda fakta. Kontrasten till musikerns luftiga arrangemang är så stor att jag måste fråga om det. Ser han den själv?

– Jaja, det är medvetet. Redan som ung höll jag på med väldigt olika stilar. Jag var del av straight edge-rörelsen, skejtade och spelade hård musik i mitt band, men samtidigt gjorde jag läxor och övade klassisk gitarr på egen hand. På mina skivor tycker jag om att skapa olika lager och man kan ju också använda musiken för att skicka in trojanska hästar i folks medvetanden.

Hur menar du?

– Alltså sjunga soft – som Chet Baker eller João Gilberto – men låta texten handla om saker som skaver. På den här nya skivan har jag tagit steget fullt ut och blivit aktivist.

Gäststugan var tänkt som arbetsrum åt José González, men större delen av nya albumet är skrivet uppe i allrummet, med utsikt över bergen. Foto: Tomas Ohlsson

Han nämner ”El invento” som exempel. ”Påhittet” på svenska. Där sjunger han till ett Paul Simon-aktigt komp att de svar folk söker på meningen med livet bara är bluff. Temat känns igen från ”Abram” som kom 2007. Där gör González narr av de abrahamitiska religionerna – judendomen, kristendomen och islam.

– Skriker man ut ett sådant budskap i ett punkigt eller hårt arr blir det enklare att avfärda. De jag vill nå kommer inte att lyssna. Min mjukare stil funkar bättre. Dessutom har jag en noblare ambition med musiken också.

Noblare?

– Ja, tröstande. Om jag nu ska ta upp döden, existensen, och säga till folk att det inte verkar finnas någon yttre mening, så tycker jag att jag åtminstone ska ge något fint och tröstande samtidigt. Jag kan inte bara ta bort, jag måste också ge.

Som i ”Visions”:

Look at the magic of reality. While accepting with all honesty. That we can’t know for sure what’s next. But that we’re in this together.

Mateo är två månader gammal och kan ”ingenting” enligt storasyster Laura. Hennes mamma Hannele har hört att José González hade lika mycket energi som dottern när han var barn. Foto: Tomas Ohlsson

Nu knackar det på fönstret bakom José. Laura är trött på paddan. Finns det mer fika? Kan vi gå till studsmattan? Vill någon leka vidare i bergen?

– Josés mamma säger att han var likadan som barn, säger Hannele. Nu är han rätt lugn, men han mediterar ju också jättemycket för att hamna där, skrattar hon.

Både Hannele och José bär ringar som mäter deras sömnkvalitet och hjärtfrekvens. Hälsa är ett av José González stora intressen. Till viss del påtvingat. Sköter han sig inte, tappar han det. På riktigt.

– Mmm. Jag har haft några psykbryt. Tre djupa. Varje gång har jag tänkt att det här var ju svinjobbigt, men det är klart att det inte händer igen. Min familj har varit mycket mer rädd än vad jag har varit.

Tre gånger har han insjuknat, två gånger var diagnosen reaktiv psykos. Det betyder att han på grund av press och utmattning drabbades av paranoia och vanföreställningar. Han hittade meddelanden till sig själv i texter han läste, han upplevde att han blev filmad i hemmet och att måsarna utanför fönstret var spioner. Första gången var runt millennieskiftet, strax innan debutplattan släpptes. Den senaste episoden ligger nu mer än tio år tillbaka i tiden.

– Då bestämde jag mig för att ta alla råd på allvar. Fokusera på hälsan och göra allt rätt. Nu känner jag ett visst mått av kontroll. Jag känner mina gränser.

När är du nära gränsen då? När är du liksom …

– … ute på hal is? Det är när jag får mindre sömn, eller har relationsproblem, eller ekonomiska problem eller annat socialt krångel. Alkohol påverkar också så klart. Men sedan tio år tillbaka så springer jag tre gånger i veckan, varvar dålig mat med bra, väljer mina tillfällen när jag dricker alkohol och det är inte bara jag som tänker så här, utan hela teamet. Min manager bokar turnéerna så att vi hinner sova, äta och träna.

”Jag har varit rädd för att min psykiska ohälsa ska stå i vägen för min musik”, säger José González. Foto: Tomas Ohlsson

Hur har det varit att prata om det?

– Det har känts bra. Jag tänker att jag kanske kan hjälpa någon så klart, men mest är det nog att jag inte orkar hålla saker hemliga. Jag gjorde en stor intervju om detta i magasinet Filter 2015 och min stora rädsla då var väl att min psykiska ohälsa kanske skulle stå i vägen för min musik. Ibland har det känts så, men oftast är det okej.

Är du rädd för att inte betraktas som tillräknelig?

– Ja, och det händer ju även privat. Att jag sitter och pratar med någon och berättar det här, och så ändras blicken. Jag ser direkt hur personen växlar om. ”Är du galen nu?”, liksom.

I ärlighetens namn är det ofta han själv som lägger den där yttre blicken på sin person. Han berättar att han ofta har en taktik i vardagen, kommer det gäster brukar han påminna sig själv om vad som är ”syftet med kvällen” så att han inte snöar in på sina nördämnen. Då vill han hellre se till att han har något lättsammare ”att bidra med”.

Nu ska familjen snart äta lunch i sommarstugan. Grekisk sallad, bake-off-baguetter och avokadoröra. Det går att göra teori också av det, ska det visa sig.

När familjen samlas funderar José González ofta på vad han har ”att bidra med” vid matbordet. Han anstränger sig för att inte ”nörda loss” och vill hellre lyckas skvallra eller småprata om vädret. Foto: Tomas Ohlsson

De andra slår sig ner för att helt enkelt äta och småprata lite. Mateo har i och för sig somnat, men Laura ber om en ny festis och Hannele undrar, nästan mest för sig själv, om de tillsätter färgämnen i drycken? Den är ju ändå helt dold inne i kartongen.

José González tänker på nyttan av detta varma surr runt bordet.

– Det är ju spännande att människan med sin stora hjärna är ett djur som kan bry sig om den typen av små detaljer. Inte bara sådant vi själva sett, utan också sådant som vi får höra på omvägar. Skvaller, helt enkelt.

José González Född: 1978 i Angered, föräldrarna kommer båda från Argentina. Familj: Lever tillsammans med illustratören Hannele Fernström. Paret har två barn: Laura och Mateo. Utbildning: José González har en magisterexamen i molekylärbiologi. Han påbörjade doktorandutbildningen samtidigt som han debuterade som soloartist. Musik: Albumet ”Veneer” kom 2003, uppföljaren ”In our nature” 2007 och tredje skivan ”Vestiges & claws” är daterad till 2015. Han har också släppt två album med bandet Junip. Aktuell: 17 september 2021 kommer nya skivan ”Local valley”. Visa mer

Han säger att Hannele ofta tycker att han är kass på småprat, eftersom han går loss på sina specialintressen i stället för att följa flödet i gruppen. Men han jobbar på det, som sagt.

– Ett tips för den som tycker att småprat är svårt är att det ofta finns något spännande under ytan. Man får försöka se förbi det till synes meningslösa med att prata om att det är grått väder i dag.

Vad hittar man då?

– Nä men alltså, förundran över livet. Hur allt funkar och ligger till, med allt från de minsta molekylerna till de största informationsflödena. Det är lättare sagt än gjort, men om man drar sig åt det hållet finns det mycket att vinna på småpratet – även prat om vädret faktiskt.

Just nu gassar solen över oss. Det är en av de där sista dagarna med sommarvärme fast det snart är höst i almanackan. Familjen hamnade här i södra Bohuslän bland annat för att José behövde en plats inte alltför långt från hemmet i stan där han också kunde sitta och skriva musik, ostörd.

”Lilla gumman” på nya skivan skrevs som en vaggsång till dottern Laura. Nu är hon snart fyra år och har fått en lillebror. Foto: Tomas Ohlsson

Nya skivan är till största delen skapad vid fönsterplatsen i allrummet. Någon gång har han väl suttit nere i sänkan där gäststugan ligger också, men oftast här vid fönstret, där han kan se tallarna resa sig mot himlen och klipporna störta ner mot havet.

Musik och Twitterinlägg producerar han under sådana arbetsdagar. Och så ägnar han sig åt massiv inläsning av det han vill förmedla i de där kanalerna.

– När jag studerade biokemi, pluggade jag för att det var rätt sak att göra. Jag var duktig. Nu är jag nyfiken på riktigt.

En vändning för José González blev en bokklubb som han bjöds in till för några år sedan, av sina läkarsvågrar och en vän till dem – ”Bokklubben för tjocka böcker”. Den öppnade helt nya kunskapsvärldar för honom.

– Det blev som en explosion för mig, när jag lämnade den strikt naturvetenskapliga forskningen och fick en mer utzoomad blick på tillvaron.

Nu skriver han Twitterinlägg under tre valda taggar: #EffectiveAltruism, #SecularHumanism och #EcoModernism. Just nu är han till exempel hett engagerad i frågan om kärnkraftens fortlevande – och utbyggnad.

– Det är sinnessjukt att vi tar bort ett av de bästa verktygen vi har för att klara klimatkrisen. Kärnkraften kräver liten yta, den är grön och dödar väldigt få.

Avfallshanteringen då, och haveririsken?

– Det är myter, eller överdrifter i alla fall. Jag är väldigt aktiv i den här rörelsen, och ska nog snart spela på ett event i Glasgow som försöker samla klimattopparna till en middag för att få dem att tänka om. Jag har ju inte alltid tyckt så här, men nu har jag läst på och ändrat mig.

Detta är en annan av hans käpphästar – som han skriver både inlägg och låttexter om – vikten av att inte vara dogmatisk.

– Jag identifierar mig som ”centrist”. I den rörelsen kan man till och med vara ”radikal centrist”, alltid redo att lyssna till argument, ta in ny kunskap – och ändra sig. Vad man tror är inte ett eller noll, utan man mäter sin åsikt i procent. Och procentsatserna varierar från gång till annan. Man kan vara 70 procent för kärnkraft, och 30 emot.

I låten ”Tjomme” riktar José González sig till dem som inte följer centristernas exempel. Han säger att han tänker på feminister och islamister när han blandar sin melodiska sång med ett lakoniskt mässande:

Vågar inte tänka själv. Lyssnar bara på en gammal tjomme. Som hörde nåt från en annan tjomme. Som sa nåt till en annan tjomme. Som sen hamnade i en text. Litar blint på en gammal bok. Vågar inte tänka själv. Och när du väl tänker själv. Så faller du för fega hot.

Han brukade själv vara mycket strängare, eller till och med dogmatisk, om man så vill. Straight edge-rörelsen var hardcore, inte bara musikaliskt. Den handlade om renlevnad på alla fronter och ett anarkistiskt förhållningssätt till makten. Så lever han inte nu.

”Min ambition är att inte vara dogmatisk”, säger José González. Här med minstingen Mateo, två månader. Foto: Tomas Ohlsson

– Nej, jag har själv förvånat mig. Jag kommer från den där independent-miljön, med starka åsikter om rätt och fel. Och sedan signade jag ju tidigt med ett bolag som heter Imperial, haha! Bara namnet visar ju att de inte är indie. Men min manager har alltid stått bakom mig även i att göra reklamlåtar till exempel: ”Om inte du gör det, så gör någon annan det.” Så vi gör det mesta nu – inte vapen och tobak, men alkohol går bra. Inte djurindustrin heller kanske förresten.

Men du är väl inte vegan längre?

– Nej. Jag inspireras mycket av Peter Singer men även han har ju börjat äta ostron numera. Och jag har faktiskt aldrig kunnat sluta med räkor – jag är ju ändå göteborgare – och så tycker jag väl helt enkelt inte synd om vissa djur. Sedan tio år tillbaka tänker jag inte så mycket på vad jag stoppar i munnen, utan mer på hur villkoren sett ut för djuren medan de levde.

Var drar du gränsen?

– Jag drar min gräns vid människor. Primater äter jag inte.

Det blir en slående rubrik: ”Jag drar min gräns vid att äta människor” …

– Det är helt okej. Jag är öppen med hur jag tänker. Vad jag tuggar och sväljer är inte avgörande, men lidandet vill jag undvika. Om jag åt någons döda mormor skulle nog de släktingarna lida, så det går ju inte.

Under sommaren har José González börjat spela för publik igen. ”Jag hade en teori om hur mycket ensamvarg jag skulle kunna vara, men – nej. Pandemin har fått mig att återupptäcka att jag är en social varelse.” Foto: Tomas Ohlsson

Vad säger dina gamla vänner om den här svängningen?

– Jag har en väldigt blandad umgängeskrets, men de kan ju påminna mig om hur jag brukade låta. En musiker som inte var vegan då, sa härom veckan att jag var ganska hård mot honom förr, pratade om ”kännande djur” och så där. Nu var det jag som smakade på kalkonen och han som lät bli.

José González har precis börjat hänga med andra musikerkollegor igen, på riktigt. I slutet av augusti hade han en spelning i Wales, där 4 000 dubbelvaccinerade personer fyllde publikplatserna i det stora konserttältet. I början av september var han en av artisterna på en ambulerande festival i de schweiziska alperna. Utomhus och utspridda samlades människorna i publiken – men de samlades!

– Jag har alltid talat om hur mycket jag gillar att vara själv, men jag är ju en social varelse. Som nu på resan till Wales – även om jag inte hann med mina böcker och artiklar, så märker jag att jag mår jag bra av att prata sladdar och indiska recept och paragliding med de andra i teamet. Pandemin har fått mig att återupptäcka det. Jag hade en teori om hur mycket ensamvarg jag skulle kunna vara, men – nej. Och det är också bra för samtalsämnena i hemmet, jag måste bidra med en viss portion skvaller och småprat, annars blir det för svårt för Hannele.

”Jag vill hoppa själv. Gå bort, pappa!” Laura lånar grannens studsmatta vid familjen González sommarställe i Bohuslän. Foto: Tomas Ohlsson

Hur länge har du varit så här analytisk och medveten om dig själv som samtalspartner?

– Som ung var jag väldigt blyg, så då var jag nog mest en lyssnare, och inte en särskilt bra lyssnare, för jag satt mest i mina egna tankar. När någon undrade något, blev jag så här: ”Öh, vad pratar ni om?”

Här blir vi avbrutna. Grannen längre ner längs med vägen har ”en lekplats”, enligt Laura, och nu vill hon ha med sig sin pappa till studsmattan där. Inte sen. Inte snart. Nu! Han reser sig.

– Det är hur som helst inte helt självklart hur man är en bra samtalspartner, för det är ju en dans liksom. Men att lyckas – att åtminstone en kort period vara en bra partner i de möten man hamnar i – det tror jag är meningen med livet, säger José González och ger sig av mot hoppandet.

Laura är redan framme vid tomtgränsen. Det slutar som det börjar, helt enkelt. Med Laura i täten och pappa som tänker efter.

– Man blir aldrig färdig, tror jag. Att vara lagom intressant, lagom kul, lagom djup … att hitta den balansen. Det är ”work in progress”.