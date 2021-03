Josef Fares: Jag föddes inte in i framgång utan har jobbat som en åsna

Josef Fares

Född 1977 i Libanon. Kom till Sverige som tioåring. Bor på Ingarö i Stockholms skärgård med sin sambo och dotter.

Uppväxt i Örebro, där han började göra kortfilmer som tonåring. Började vid Dramatiska institutet men hann långfilmsdebutera innan examen med ”Jalla! Jalla!” (2000). Har även gjort filmerna ”Kopps” (2003), ”Zozo” (2005), ”Leo” (2007) och ”Farsan” (2010).

Debutspelet ”Brothers: A tale of two sons” kom 2013. Grundade Hazelight studios 2014, vars första produktion ”A way out” släpptes 2018 och har sålt 3,5 miljoner exemplar.

Den 26 mars släpps spelet ”It takes two”, via amerikanska bolaget Electronic Arts.