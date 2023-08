Josefin Olevik: VM-seger med nytt språkbruk

Logga in

Fotbollsspråket förändras, precis som alla andra språk. Det talas till exempel inte längre om damfotbolls-VM, utan om fotbolls-VM. Vilket förstås är bra för nationalfröjden då herrlandslag är rankat på 20:e plats i världen medan damerna ligger på 3:e.

Men tjejerna har vuxit upp som underdogs inom sin sport. Deras egon har inte skolats i samma internationella vinstmaskineri där storklubbar håller auktion om tonårspojkar och alla vill odla sin egen get (GOAT = greatest of all times).

Även det påverkar språkbruket. Efter den sensationella vinsten mot USA intervjuas en av de straffläggande stjärnorna, Magdalena Eriksson, av Sveriges Radio. Reportern frågar hur hon såg på matchen där USA hade överläge i stort sett hela vägen.

Vi vet att detta kan skära sig. Tala om motgångar trots vinst?! Förbannat gnäll och skitsnack om man frågar herrarnas förbundskapten Janne Andersson.

Men Magdalena Eriksson säger, fortfarande med adrenalin i rösten: ”Jag vet inte hur vi lyckas hålla oss kvar i den här matchen, men på något sätt gör vi det. Vi visar skalle, vi visar hjärta, vi krigar. Vi lyckas vinna straffarna med nöd och näppe. Spelet stämde inte, men vi ger inte upp.”

Det är i all sin enkelhet ett nytt sätt att beskriva sig själv som segrare.