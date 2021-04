Joseph Ponthus längtan lever vid löpande bandets leda

Roman Joseph Ponthus

”Vid bandet” Övers. Jenny Högström Weyler, 268 sidor. Visa mer

Hur var det på jobbet i dag? Joseph Ponthus, författare till den franska självbiografiska romanen ”Vid bandet” skulle ha kunnat svara: På slaktavfallet för kalvar har jag plockat upp huvuden med halvöppna käkar och kontrollerat etiketten med kalvens dödsnummer, som sitter mellan dess tunga och gom. ”Man måste dra lite för att se så att det är rätt nummer”.

När jag kallar Ponthus bok för ”roman” är det för att det står så på baksidan. Men den liknar inte en vanlig roman. Den är skriven utan skiljetecken, i korta rader likt poesi. Här finns inga karaktärsskildringar, knappt några repliker och ingen dramatisk intrig. Den handlar om vad vissa konkreta arbetsuppgifter och förhållanden gör med en människas kropp och själ.

Det är ett slags poetisk rapportbok från en fisk- respektive slakterifabrik i Bretagne, de två ställen som berättarjaget placeras på genom ett bemanningsföretag. Ponthus har universitetsstudier och arbete som socialarbetare bakom sig, men nu hittar han inget jobb inom sitt fält. Till bandet kommer han för att tjäna pengar.

”Vid bandet” av Joseph Ponthus. Foto: Weyler

Romanen är uppbyggd som en pendelrörelse från det konkreta, exakta och enskilda till det större, abstrakta och allmänna. Från hur man vid urlastningen på slakteriet tar djurliken från banorna inne i fabriken och baxar över dem till lastbilar, vilka ofta är i fel höjd så banorna kommer att luta uppåt och man måste knuffa det tunga slaktdjuret med sin egen kroppskraft. Till kärleken, livsmeningen, sångerna, litteraturen.

Som för att ge rymd åt fabrikens slutna rum, där inga fönster släpper in något ljus, kallar Ponthus in ord av klassiska författare, minnen av franska filmer och sånger och pratar med dem utifrån den situation han befinner sig i. Tyvärr är jag ofta för okunnig i franskt kulturliv för att känna till referenserna och även om översättaren Jenny Högström har lagt in noter blir intertexterna ibland stumma för mig. Men jag tror mig förstå syftet: Ponthus vill rädda sitt liv från att reduceras till ett räknande av antalet minuter till rast, antalet räkor att paketera, antalet slaktdjur att transportera, antalet timmar att vara ledig på.

Han längtar efter det ”oerhörda privilegiet” att i en väntan på nästa lastbil att lasta djurlik i få vara utomhus

”Vid bandet” rör vid ett samhälleligt, om inte tabu, så i alla fall en no go-zon: det manuella fysiska jobbet, slitet, lydnaden, underkastelsen i ett system där individen inget annat är än maskinernas förlängda arm. Den gestaltar motsatsen till vad vårt samhälle berättar om sig självt. ”Som i alla fabriker skiter man i vem jag är”.

Den gestaltar hur individen liksom vänds mot sig själv. Hur hen vill det hen inte vill vilja; hur hen längtar efter det hen inte vill längta efter; hur hen finner glädje i det hen inte vill känna glädje i. I den prekära arbetssituation som huvudpersonen befinner sig i vill han att bemanningsföretaget ska ringa in honom till ett arbetspass som han hatar. Han längtar efter det ”oerhörda privilegiet” att i en väntan på nästa lastbil att lasta djurlik i få vara utomhus – få se himlen – och ”ducka lite bakom en stor pelare så att vi inte ska bli sedda av storcheferna”. Han gläds åt att ha lyckats jobba så hårt att hans arbetslag har ”hanterat över tretton ton valthornssnäckor på tre pers och åtta timmar” – nu slipper de jobba på julafton. ”Vi skrattar / Gör high five / Kramas”.

Trots att Ponthus roman skulle kunna beskrivas som en ”angelägen skildring av det moderna arbetslivet”, så känns det inte som att författaren har velat illustrera några teorier för att få oss upprörda. Den är bättre än så.

”Fabriken lämnar man inte utan att titta upp mot himlen”. Tycker ni att den meningen är vacker? Det tycker jag och det skulle jag nog ha tyckt även utan att ha läst Ponthus bok. Men när jag har läst den blir den vackrare för den har blivit mättad av innebörd.

