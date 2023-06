Josh Homme i Queens of The Stone Age: ”Jag är redo att leva igen”

Den 28 mars publicerade Josh Homme ett Facebookinlägg han länge undvikit att skriva. Efter år av juridiska strider mot exfrun Brody Dalle – sångare i punkrockbandet The Distillers – och tystnad om saken i offentligheten gav Homme till slut sin bild. På torrt advokatspråk konstaterades att ”sanningen måste fram” och att Homme för tillfället har ensam vårdnad om barnen.

Båda parter har anklagat varandra för våld och vanvård. Tvisten har utspelat sig inför öppen ridå och blivit ordentligt omskriven. Tanken är, enligt Hommes advokater, att den ska avgöras permanent i höst.

”In times new roman...”, den skiva som Queens of the Stone Age har skrivit under samma period, är full av mörker, ilska och absurditet. På omslaget blir frontmannen inlindad i en listig Medusa-figur. På pressfotografierna reser en anonym skuggestalt en stor kniv över bandet.

Men när Homme får frågan om vad skivan handlar om flyttar han fokus från sig själv.

– Jag tror att alla har haft fyra intressanta år, säger han med viss ironi i rösten och fortsätter:

– Skivan är ljudmässigt och känslomässigt brutal, men jag skulle säga att det kombineras med sårbarhet, bräcklighet och mildhet. Den handlar förmodligen först och främst om acceptans.

Homme gör en lång utläggning om att leva i nuet och sluta vara rädd för framtiden, men det är ingen rosenskimrande mindfulness han beskriver. Snarare handlar det om att skratta medan allt går åt helvete. Senare under intervjun berättar han att de senaste årens relationskrig har ackompanjerats av att en lång rad människor i hans närhet har dött. I andra intervjuer, strax efter denna, låter han meddela att han förra året också opererades för cancer, med lyckat resultat.

– Ibland känns det som att Titanic sjunker och vi är ombord allihop. Men det är bra. Det är bra att inse att vi alla kommer slå i botten. Min reaktion blir: ”jag är med i bandet, nu kör vi grabbar, vem vill dansa?” Det betyder ju att baren är öppen och ostronen är gratis.

– Jag inser att när man säger ”ha kul och lev i nuet” så låter det som en broschyr för gamlingar. Detaljlöst och fånigt. Men när man tittar djupare på vad det innebär att möta stora motgångar, stormar i livet, så kan man hitta galghumorn i det och låta det stärka ens relationer, familjeband och vänskaper. När livet är bra är det kul, när livet är vidrigt är det väldigt kul.

Fakta. Queens of the Stone Age Amerikanskt rockband bildat i Seattle 1996, som en fortsättning på nedlagda Kyuss. Blandar influenser från tysk krautrock, amerikansk bluesrock och elektronisk musik och är på så vis stilbildande i subgenren som brukar kallas stonerrock. Josh Homme är främsta låtskrivare och den enda medlem som inte bytts ut genom åren. Debutskivan släpptes 1998 och ett bredare genombrott kom med 2002 års ”Songs for the deaf”. Nya albumet ”In times new roman...” släpps 16 juni. Visa mer Visa mindre

Det budskapet levereras genom direkta och brutala dissrader som ”I realize you’re like a bummed cigarette/suicide in slow motion (…) All that’s left is a decent butt/your promises are smoke”. Men som vanligt för Queens of the Stone Age gestaltas det också genom en rad mytiska figurer. I videon till singeln ”Emotion sickness” rör sig tigrar, våldsamma minotaurer och tjuvar utklädda till möss.

Ni har använt sådana här figurer – änglar och demoner, vardagsobjekt och djur med mänskliga uttryck – genom större delen av er karriär. Vad vill ni säga med dem?

– Det är mitt sätt att vara universell och samtidigt romantisera saker och ting. Jag älskar bröderna Grimms sagor. De är så nyckfulla och hedniska. Att säga till ens barn att de inte ska vandra in i skogen för att de kommer gå vilse är ganska tråkigt, men att säga att det finns en häxa där som kommer lura dem med godis och sen koka dem i en stor kittel är fantastiskt. Det är ett sätt att berätta ärliga historier.

– Så istället för att säga ”jag har en dålig idé, vill du hänga på?” så ritar jag en trasig, leende glödlampa.

Queens of the Stone Age har levt med döden nära inpå. Foto: Andres Neumann

Själva musiken då? Den är metallisk, arrogant och svängig. Symfoniska element smyger in men dränks snabbt i distorsion. Homme säger att han njuter av att spela ”korkade riff”. Den här gången kommer inspirationen först och främst från Iggy Pops ”Raw power”, ett av punkrockens tidiga och stilbildande album.

– Om man tar den knäppaste musik man hört och spelar den efter ”Raw power” så kommer det blekna i jämförelse. Den skivan låter som skit. Den bästa skit jag någonsin hört.

Dröjer det sex år till nästa skiva igen?

– Nej. Det är dags att skapa saker. Jag vet inte hur länge jag är kvar på jorden. Det här är det längsta uppehållet jag haft, och jag gjorde så för att det behövdes. Men nu är jag redo att leva.

