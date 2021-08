Journalister försöker fly Afghanistan: ”Vi väntar på att få hoppa på ett flygplan”

Den kaotiska situationen efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan gör att flertalet länder evakuerar sin utsända personal från landet. Nu kommer även krav från mediebolag i USA, Storbritannien och senast i Tyskland om att ge skydd åt afghanska journalister och andra personer som har de utländska medierna på plats: exempelvis så kallade fixare, chaufförer och tolkar.

”Det här brevet är ett rop på hjälp”‚ inleder tyska mediebolag ett öppet brev till förbundskansler Angela Merkel, där man kräver en akut justering av visumreglerna, liknande den öppning som landet gjort för att skydda lokalanställd personal som bistått landets militär.

DN talade på måndagen med en afghansk journalist på plats i Kabul, som jobbar för ett USA-ägt mediebolag. Han vill inte namnges i artikeln med hänvisning till säkerhetsrisken i landet. Situationen, förklarar han, är oklar och osäker för de lokala journalisterna, fixarna och chaufförerna.

– Alla som jobbar med media eller aktivism gömmer sig nu och observerar situationen för att se hur det utvecklar sig. Talibanerna har lovat att inte störa journalister och aktivister men i dag såg vi rapporter om att de genomsöker bostäder så man vet inte hur läget kommer att utvecklas.

Den manliga journalisten uppger att han förhoppningsvis kommer att evakueras i närtid, med hjälp av USA, där han också hoppas få visum.

– USA försöker evakuera människor som har jobbat för dem, vi är på den listan och får fullt stöd. Vi väntar in den rätta tiden att hoppa på ett plan och lämna landet. Vi borde få visum nu när evakueringsprocessen är i gång. Kabuls himmel är full med flygplan, vi väntar på att få komma ombord.

Många journalister fortsätter att rapportera från Afghanistan, men den afghanske journalisten säger att många fixare och chaufförer gömmer sig i sina hem. Han är orolig att utländska medier glömmer bort de många människor som hjälpt till att rapportera från Afghanistan.

– Jag ser nyhetsinslag härifrån så jag antar att många fortsätter att jobba, jag är säker på att de gör sina jobb precis som vi gör. Jag ser ännu inga problem med att jobba hemifrån men det kan vara farligt om du blir påkommen när du rapporterar på plats. Jag hoppas de evakueras snart, men jag är rädd att vissa som jobbar med media glöms bort.

Från flera håll kommer samtidigt uppgifter om att afghanska journalister som arbetat för internationella medier trots löften inte får hjälp att lämna landet. ”Vi hade aldrig kunnat föreställa oss att vi skulle bli så svikna av USA”‚ skriver en icke namngiven afghansk journalist som jobbat för en nyhetsorganisation i USA i ett öppet brev, publicerat av Politico.

I The Guardian beskriver samtidigt flera kvinnliga afghanska journalister hur deras möjlighet att arbeta på kort tid grusats fullständigt och att de nu försöker dölja spåren av sitt yrke: ”De senaste 24 timmarna har våra liv förändrats, vi har blivit begränsade till våra hem och döden hotar oss hela tiden”‚ säger en kvinnlig journalist till tidningen.

Reportrar utan gränser (RSF) Sverige skrev på söndagen ett brev till utrikesminister Ann Linde (S), justitieminister Morgan Johansson (S) och kulturminister Amanda Lind (MP) om att inkludera de afghaner som genom åren bistått svenska medier när regeringen nu tillfälligt justerar reglerna i det så kallade kvotflyktingssystemet.

– Det borde vara en rimlig gest till människor som har bidragit till svenska mediers bevakning och svenska folkets bild av Afghanistan. USA har redan inkluderat afghaner som bistått amerikanska medier i sitt asylprogram. Också Kanada kommer att ge asyl åt journalister, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

– I nuläget har man koncentrerat sig på ambassadanställda och de tolkar som jobbat med försvarsmakten. Men Morgan Johansson gjorde det tydligt på söndagen att man lyfter taket på 500 personer, vilket öppnar för att fler kan få komma in i landet.

Halkjaer menar att säkerhetsläget för afghanska journalister varit svårt under en längre tid, men att den i samband med talibanernas maktövertagande förvärrats.

– Talibanerna har från centralt håll sagt att man inte kommer att stoppa medier. Reportrar utan gränser har pratat med talibanernas presstalesperson som lovat att afghanska journalister inte ska attackeras. Men då får man komma ihåg att det inbegriper att journalisterna ska följa talibanernas lagar och regler, som vi ännu inte riktigt vet vad det innebär, säger Halkjaer och fortsätter:

– Jag såg i en rapport i morse att talibanerna gått in på Tolonews, en av landets största nyhetskanaler. Det enda de gjorde var att avväpna säkerhetsvakterna och sedan lämna dem. Vi har en partnerorganisation, Center for the protection of Aghan women journalists (CPAWJ), som kommer att ha det svårt eftersom deras utgångsläge med en talibanstyrd regering är tufft. Vi är oroade att den satsningen inte kommer att kunna fortsätta. Så journalisterna fortsätter jobba men det är en tydlig markering att ”vi är här och vi ser er”.

På måndagsmorgonen diskuterades även frågan kring skyddet för lokala medarbetare till svenska medier på ett möte med presidiet i Utgivarna, intresseorganisationen för publicister.

– Frågan är väldigt viktig, och vi följer den för det fall att det skulle bli aktuellt för oss att yrka på insatser, säger Thomas Mattsson, ordförande i Utgivarna.

Bedömningen i nuläget är att liknande behov av akut hjälp som mediebolag i USA, Storbritannien och Tyskland har krävt inte finns, menar han.

– Men om afghanska journalister eller annan lokal personal arbetat för svenska medier och själva upplever att de är utsatta för risk, då måste detta, om de söker hjälp eller stöd, rimligen också beaktas i Sverige, säger Thomas Mattsson.

På plats i Afghanistan finns i nuläget åtminstone tre medarbetare som arbetar på uppdrag av svenska medier, för SVT och Expressen. DN har sökt SVT som på grund av säkerhetsskäl inte vill kommentera situationen för sitt team. Klas Granström, chefredaktör och ansvarig utgivare för Expressen, vill inte heller kommentera situationen för tidningens korrespondent Magda Gad.

– Vi följer naturligtvis det som händer väldigt noggrant, och i ett sådant här läge måste det finnas olika alternativ. Det måste finnas olika planer på plats hela tiden, inte minst när utvecklingen är så snabb som den har varit i Afghanistan. Men jag kan inte säga hur vi arbetar eller planerar just nu.

Men den dramatiska utveckling som är kommer förstås säkerhetsrisker. Tidningen, menar Granström, jobbar tätt mellan utsända journalister och arbetsledning och har tydliga rutiner för att få så mycket information och handlingsfrihet som möjligt.

– I vårt fall handlar det om att Magda Gad är en extremt erfaren medarbetare med god lokalkännedom och ett starkt kontaktnät. Den arbetsledning som är inblandad är senior och dedikerad.

