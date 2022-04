Joyce Carol Oates beskådar och begrundar men missar de dramatiska möjligheterna i nya romanen

Roman Joyce Carol Oates ”Natten. Sömnen. Döden. Och stjärnorna” Övers. Fredrika Spindler HarperCollins 862 sidor Visa mer

Titeln på Joyce Carol Oates nya roman verkar till att börja med sällsynt illa vald. Den är hämtad från en dikt av en annan amerikansk tungviktare, Walt Whitman, med en uppmaning till stillsam meditation (”Dagen är förbi, dagsverket fullbordat – flyg bort, bort från böckerna, bort från konsten/vidare, vidare, tigande, beskådande, begrundande de ting du mest älskar”). Men den febrila in medias res-inledningen lovar något helt annat än meditation. Den väletablerade, vite före detta borgmästaren Whitey McClaren blir ihjälslagen av ett par poliser när han försöker hindra dem från att misshandla en färgad bilist. Allt verkar upplagt för en höghastighetsroman med ”samtidsaktuellt” indignationsmotiv när polismyndigheterna mörkar händelsen och Whiteys stora familj konfronterar den samhälleliga orättvisa som så brutalt drabbat dem.

I stället får vi en Whitmans mässande, elegiska andhämtning, eller om man så vill en rejält utvidgad version av Joan Didions ”Ett år av magiskt tänkande” – en psykologisk studie över sorgens alla mekanismer, snarare än något intrigdrivet rättegångsdrama. Beskådande, begrundande (fast kanske inte tigande), precis som Whitman anbefallde. Men det är beskådande och begrundande på det expansiva sätt som vi har lärt oss att förknippa med den amerikanska romanen, och inte minst med Joyce Carol Oates.

Efter sina senaste, närmast lövtunna böcker (futtiga 425 respektive 381 sidor) är hon här tillbaka i god gammal maratonlöparform, redo att ägna drygt 800 sidor åt att med sin speciella prosastil – nervösa associationssprång, tidshopp, insprängda parenteser – vända ut och in på hela den överlevande familjen McClaren (hustru och sex barn) och alla deras komplicerade reaktioner på incidenten.

”Natten. Sömnen. Döden. Och stjärnorna”

Det är svårt att komma ifrån känslan av att någonting i romanens hela premiss dömer den till att halta, att Joyce Carol Oates börjat skriva en roman, ändrat sig halvvägs och skrivit en annan. Vad vi får är en familj som förhåller sig till en död far snarare än en mördad far och en roman som, trots all den tid den tar på sig, inte utnyttjar sina egna dramatiska möjligheter. Vad vi får är en rörelse mot elegisk försoning (”Dagen är förbi, dagsverket fullbordat”) snarare än en kamp mot en våldsam orättvisa som gör elegisk försoning omöjlig. Det gör att de ofta knivskarpa iakttagelserna av amerikanskt vardagsliv och syskonrelationer, och de väl gestaltade scenerna av smärta och utsatthet får någonting fritt drivande över sig, utan det dramatiska sammanhang som skulle göra dem självklara.

Romanen slutar med att Whitey McClarens änka besöker Galapagosöarna med sin nye man och slås av djurlivet där – det blint myllrande över det hela, det färgstarka och intensivt riktningslösa i explosionen av liv där den individuella arten, det individuella exemplaret försvinner. Ungefär så förflyttar sig Joyce Carol Oates prosa från person till person, som kameran i en naturdokumentär från leguan till sjölejon. Beskådande, begrundande. Man kan väl, som änkan, finna något försonande i det hela. Eller så tycker man att Joyce Carol Oates denna gång tagit en, visserligen mycket lång, genväg till försoningen.

