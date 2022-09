Joyce Carol Oates: ”Som änka två gånger om är jag känslomässigt mycket skörare än förut”

Joyce Carol Oates, författare till drygt sextio romaner och därutöver novellsamlingar, pjäser och diktsamlingar, bor i ett stort hus omkring trettio minuter från Princeton, New Jersey.

Hos henne finns många vackra rum där Stig Björkman kunde filma henne till dokumentären ”Joyce Carol Oates. A body in the service of mind”, som har premiär den 16 september. Varje gång en ny plats skulle riggas för inspelning frågade hon hur lång tid det skulle ta. Tja, en halvtimme, svarade Björkman.

– Då försvann hon upp till arbetsrummet och ...

Knatter, knatter, knatter. Sittande i köket i sin lägenhet på Södermalm i Stockholm låtsasskriver Stig Björkman på locket till sin hopslagna dator. Medan de ordnade med lampor och annat hörde teamet hur Oates jobbade där uppe.

– Hon är oerhört fokuserad.

2005 kom boken ”Joyce Carol Oates. Samtal med Stig Björkman”. Björkman har känt Oates länge, alla frågar om hennes produktivitet. Det är upp sju, in i arbetsrummet – ”hon äter inte frukost” – till datorn och ett glas vatten, skriva till elva. Sedan paus för annat, och så åter till skrivandet på eftermiddagen.

Effektiviteten gör att hon inte behöver leva någon sorts klosterliv vigt åt författandet. Hon undervisar i skapande skrivande både i Princeton och New York, hon ger sig ut för att signera böcker och gästa litterära festivaler, där det ofta vankas något pris, hon umgås med vänner. Hennes knep är noggrant övervakande av tiden. Under filmandet föreslog hon då och då middag på restaurang, hon och maken Charles och Stig med team.

– Säg att vi hade bestämt: ”Då ses vi på den restaurangen klockan sju.” De är ju där fem i sju då, och vi kanske också ibland. Så sitter man och käkar, och när klockan är nio så säger Joyce: ”Well, I think me and Charlie, we have to leave now. It's been so nice to see you.” Så tar hon bilen och så åker de hem.

Foto: Stina Gardell

På telefon från det vackra hemmet prisar Oates för sin del Stig Björkmans flit. Det var en orsak till att hon gick med på att göra dokumentären. Här skulle det inte bli bara ”talking heads”, en parad av pratande kännare.

– Jag ombeds väldigt ofta att vara med i dokumentärer, det kan vara om, oh, Ray Bradbury eller John Steinbeck eller William Faulkner. Jag tackar alltid nej. För jag skulle bara sitta i mitt arbetsrum, säga några ord, och så skulle de klippa till någon annan, och gå fram och tillbaka mellan tre och fyra människor och samla in synpunkter. Det är ett väldigt slött sätt att göra film.

Så arbetar inte Stig Björkman:

– Han gör en riktig dokumentär, med klipp från Detroit och inslag om Marilyn Monroe och annat som han tagit fram, säger Joyce Carol Oates.

Detroit syns i nyhetsinslag från kravallsommaren 1967, då svarta amerikaners vrede över polisens behandling av dem kokade över, för varken första eller sista gången. Oates, då 29, bodde i Detroit. Hon skrev om staden i genombrottsboken ”Dom där” (1969) och har återvänt till den flera gånger. I USA nyss utkomna ”Babysitter” är handlingen förlagd till Detroit, som i boken hemsöks av en seriemördare inriktad på barn. Recensenter har fått både metoo- och Black lives matter-rörelserna i tankarna.

Hur skulle Stig Björkman beskriva hennes författarskap?

– Rikt. Jo men, det är ju omväxlande. Men jag ser henne också som en sorts, vad heter det med ett fint ord, inte reporter men ...

Krönikör ... ?

– ... av amerikansk nutidshistoria. Verkligen. Hon är politiskt väldigt medveten och det kommer alltid in i hennes romaner. Det finns också en oerhört stark kvinnomedvetenhet. Det är väldigt många romaner som har en kvinna i centrum, och det är inte alltid en ung kvinna. Väldigt ofta är det en kvinna som har gått igenom livet och haft erfarenheter, som har familj och på olika sätt påverkas av ett yttre skeende.

Hur skriver man sådana böcker? Utifrån en impuls, en tanke väckt av nyheterna?

Nej, svarar Oates.

– Jag tror att de flesta verk som kräver skapande verksamhet bygger på en sorts långsamt hopsamlande. Kanske börjar det med att man anar någonting. Virginia Woolf sa att skönlitteratur är ett försök att ge form åt något som inte går att uttrycka. Som musik, musiken kan finnas i kompositörens huvud, han eller hon hör någonting och försöker sedan återge det så gott det går, säger hon.

Foto: Stina Gardell

Där gjorde Virginia Woolf ett besök i intervjun. I filmens många klipp från tv-program och scensamtal med Oates refererar hon ofta till andra författare, lite som om hon glider in i lärarrollen. Den är viktig för henne, ”jag har alltid älskat att undervisa, jag har undervisat i skapande skrivande i decennier”. Klasserna är små, tio–tolv elever. De kan vara artonåringar, de kan vara i fyrtioårsåldern, de kan vara författare som redan blivit utgivna ...

– ... men en sak har de gemensamt. De tar det de gör på mycket, mycket stort allvar och de är hängivna litteraturen. Så det är alltid en speciell känsla i klassrummet.

I filmen får man se prov på Oates twittrande, där hon också uppvisar flit. Och känslor. Hon kan inte med att skriva ut en återkommande måltavlas namn, det blir ”T***p”.

Nej, att det blivit så polariserat i Amerika har inte gjort det svårare för en författare som hon.

– Det har alltid varit polariserat. Jag tror att enda skillnaden är att sociala medier gjort det tydligare. Nej, romanförfattare, författare som jag, har bara en liten andel läsare i ett stort land som det här. Det här är ett jätteland och jag är ledsen att behöva säga det, men vi har ett problem med läskunnighet. Med förmågan att läsa. De flesta kommer aldrig att läsa en roman.

Det stämmer med Stig Björkmans erfarenhet:

– Tyvärr läser ju folk så lite i USA över huvud taget. Jag träffar bekanta i New York som säger: ”Vad jobbar du med?” Jag säger: ”Jag gör film och så skriver jag. Jag har nu gjort en film om Joyce Carol Oates.” ”Vem?”

I Europa, i Frankrike eller Italien, låter det annorlunda: ”Åh! Har du träffat henne? Känner du henne?”

Stig Björkman och Joyce Carol Oates delar intresset för USA, som båda talar om som ”Amerika”. Björkmans liv har kretsat kring filmen. Den amerikanska, och dess vackra kvinnliga stjärnor, väckte den första, barnsliga kärleken. Han har hållit kvar den förtjusningen, även om han snart började se på glansen och glamouren med mer distans, blev en intellektuell diggare. Det är roligt att prata film med Björkman, det har även Oates upptäckt:

– Det är intressant att lyssna på honom när han talar om film, när han helt enkelt talar om vad han gillar. När han kommer till New York brukar jag se till att komma in till staden bara för att träffa honom.

Foto: Stina Gardell

Kontakten med Stig Björkman har varit en ljuspunkt när det varit mörkt de senaste åren. 2019 dog Oates man Charles Gross, som varit professor i neurovetenskap vid Princeton. För andra gången blev Oates änka, hon och Gross hade gift sig 2009, ganska snart efter att hon förlorat sin första make. Gross är med i filmen. De är ett charmerande gammalt par.

– För mig blir filmen en så personlig upplevelse, säger Oates. När jag ser den får jag tårar i ögonen. Jag är änka, och det är nästan olidligt att se somliga av de där glada bilderna från den tiden, för så är inte mitt liv nu.

I filmen ser man Oates och Gross i husets trädgård. Den är jättestor, vacker. Ett annat intresse för Joyce Carol Oates?

– Jag tittar på min trädgård just nu. Den är en tillflykt, den ger tröst, särskilt som jag förlorat min make. Nu när jag är änka två gånger om antar jag att jag känslomässigt är mycket skörare än förut. Då är trädgården viktig ... Ja, den ger mig något särskilt.