Joyce och Woolf hovrar över Emilie Pines debutroman

Vad är det som bara romaner kan? Vilken är romanens egenart jämfört med andra skönlitterära texter?

Frågan smyger sig på medan jag läser den irländska författaren Emilie Pines nya bok ”Ruth & Pen”. Det är en till synes anspråkslös historia på knappt trehundra sidor, men mycket sinnrikt komponerad på ett vis som diskret lurar in läsaren i storyn. Jag blir hela tiden bedragen av berättelsens form, vilket gör läsningen extra uppiggande.

Pine fick ett internationellt genombrott 2019 med den självbiografiska essän ”Allt jag inte kan säga” (Notes to self), som kretsar kring hennes egen komplicerade uppväxt och påfrestningarna det innebar att först smärtsamt behandla och därefter försonas med hennes och makens barnlöshet. Temat återkommer i den nya boken, som alltså är hennes första roman. Men här ställs den medelålders Ruths ångestfyllda brottning med frågan om vad som finns kvar av hennes eget äktenskap efter fyra resultatlösa IVF-behandlingar mot sextonåriga Pens försök att navigera genom sin egen pubertet och den klimatångest som är en påfallande del av den tänkande tonåringens vardag. I vartannat kapitel får de berätta om 24 timmar i Dublin, samma dag som Extinction Rebellion genomför en stor klimatdemonstration där. Beskrivningen av staden är myllrande detaljerad – översättarna Jan Hultman och Annika H Löfvendahl hänger väl med i svängarna, gata upp och gata ned.

Och det är här romanen lurar mig. Gång på gång. Jag tror först att jag genomskådat dess form: ung mot medelålders, växelvis berättat, personlig ångest mot global. Men nej. Så enkelt är det inte. För varje kapitel förändras och fördjupas bilden av vilka Ruth respektive Pen är, detalj läggs till detalj. Stegvis kompliceras de. I en sämre författares händer hade de blivit klichéer – Ruth är terapeut med egna djupgående problem, Pen högfungerande autist, kär i sin bästis Alice. Men eftersom inget av detta skrivs läsaren på näsan, utan kommer in i berättelsen indirekt där det blir nödvändigt att känna till, formas levande porträtt.

Efter ett tag börjar alltfler röster, utan förvarning, att tränga sig in i berättelsen. Ibland pratar de i munnen på varandra – som Pens kompis Alice och Ruths make Aidan, som också han överväger en skilsmässa. Under dagen korsas deras vägar, de spelar in i varandras liv utan att lägga märke till det. Men läsaren vet.

24 timmar i Dublin? Naturligtvis hovrar Joyce drönarlikt över berättelsen, och som Pine berättat i flera intervjuer är det förstås ingen slump. Hon hänvisar också till Virginia Woolfs ”Mrs Dalloway” (1925) som direkt inspiration. Och det är formmedvetenheten som hon tar med sig från de modernistiska förebilderna som gör ”Ruth & Pen” till en läsvärd romandebut. Nej, den är inte ”svårläst” och den försoning berättelsen söker sig mot blir inte sentimental, vare sig för Ruth eller för Pen.

Just detta polyfona tilltal, där en kör av röster talar i munnen på varandra och där samma verklighet skildras ur flera par ögon, är det bara romaner som kan åstadkomma. Vi lever separata liv men fiktionen låter oss ibland kika över staketet och se hur dessa liv hakar in i varandra. Vi kan inte säkert veta vad som sker i andra, men vi måste förstå det. Det är sådant, bland annat, som vi har romaner till. Att bli bättre på det.

