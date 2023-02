Ju fler händer desto bättre på Stockholms finkrogar

En ”four hands dinner” innebär ofta att två stjärnkockar möts och skapar en middag tillsammans. Det är ett sätt för kockarna själva att nätverka och utvecklas men blir förhoppningsvis också en spännande upplevelse för gästerna, som får en chans att testa mat från en kock som har sin restaurang någon annanstans.

22-23 februari kommer Christopher Davidsen från restaurang Speilsalen i Trondheim till Stockholm för att göra just en four hands dinner med Tommy Myllymäki på Aira på Djurgården. Under kvällarna serveras en fast meny för 2 950 kronor som innehåller klassiska rätter från de båda restaurangerna. En månad senare besöker Tommy Myllymäki Trondheim, för att göra motsvarande middag på Speilsalen.

22-23 mars gästas även Aloë i Stockholm av en stjärnkock, då den spanska kocken Albert Adrià kommer till Sverige för ett gästspel. Han har tillsammans med sin bror Ferran Adrià arbetat på den legendariska restaurangen El Bulli, som utnämnts till världens bästa restaurang flera gånger. Han kommer att servera en meny med inspiration från sina många år inom gastronomin, som kostar 3 900 kronor.

