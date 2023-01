Judarnas motstånd mot nazismen var inte obetydligt

Sakprosa Kenneth Hermele ”Inte som lamm till slakt. Judiskt motstånd under Förintelsen” Ordfront, 395 sidor Visa mer

”Mir lebn ejbig”, sjöng man på kabareten i det judiska gettot i Vilna, mitt under den tyska ockupationen: ”Vi lever för alltid.” Enligt muntliga berättelser från gettot ska även tyska soldater bevistat kabareten, som var högst professionell; att sjunga detta rakt i deras ansikten måste klassas som motstånd mot den övermakt som vill döda dig.

Visans författare Lejb Rosenthal dränktes av SS i Östersjön efter en så kallad ”dödsmarsch” 1945. Jag finner inte just hans namn i Kenneth Hermeles bok, ”Inte som lamm till slakt”, där han vill göra upp med en föreställning man ännu kan stöta på – att Europas judar under Förintelsen lät sig mördas utan att göra motstånd. Men kabaretnumret, som överlevt sin ensemble, passar utmärkt in i Hermeles lista över olika typer av motstånd, under ”symboliskt motstånd”.

Hermele är utled på de skildringar av Förintelsen som utgår från att judiska offer för nazismens terror skulle ”underkastat sig” och inte satt sig till motvärn, utan låtit sig fösas samman i ghetton för att vänta på att deporteras till en säker död. Han menar att den tankefiguren slogs fast i några av de centrala verken i den tidiga Holocaust-forskningen: Varför gjorde de ingenting? Varför lyckades man mörda så många under så ordnade former?

Hermele pekar på hur sextiotalets Förintelsedebatt formades av fasan inför att ett massmord av sådana proportioner alls var möjligt. Fanns det kulturella förklaringar, att de under sekler förtryckta lärt sig att huka? Att framställa Europas ”assimilerade” judar som skyddslösa skänkte också retoriskt bränsle till mer militanta sionister.

Men en sådan generalisering, där Förintelsens offer framställs som offerlamm, är fördummande: den värsta följden blir att den osynliggör alla dem som satte sig till faktiskt motvärn – med vapen i hand, genom obstruktion och sabotage eller, som kabaretartisterna i Vilnas getto, genom kulturella uttryck.

Det är den stora behållningen av Hermeles bok; att han visar på hur många de var och ger dem ansikten och namn. Han diskuterar också hur svårt det ibland är att urskilja de stupade motståndskämparnas egna sätt att tänka och agera: allt vi vet är ju sett genom de överlevandes ögon.

Svårighetsgraden när det gäller den sortens historieskrivning blir tydlig i Hermeles inledande exempel med dansaren Franciszka Mann, som vid ankomsten till Auschwitz lyckas slita åt sig ett handeldvapen och skjuta ihjäl en tysk officer. Hermele listar ett antal versioner av händelsen: hette hon så, tvingades hon först klä av sig, var och när hände det? Till sist slår han fast att det verkligen ägde rum i oktober 1943. Men historien har traderats i många olika versioner, kanske just genom att vara ”uppbygglig”.

Hermeles bok sorterar sedan vad som enligt hans egna avgränsningar bör räknas som motstånd, i fem olika kategorier. Han talar, vilket jag tycker är träffande, om en ”motståndets solfjäder” snarare än någon trappa, där det väpnade partisanmotståndet skulle vara det ”högsta”.

Holocaust-forskningen har vuxit lavinartat sedan 60-talet. Det går i dag nästan inte att orientera sig bland alla verk som nu bildar ett större bibliotek. Hermele är uttalat kritisk mot många av de namn som skrev de första standardverken och därigenom kom att styra vår tolkning. Till dem hör Raul Hilberg, Hannah Arendt, Bruno Bettelheim och Zygmunt Bauman, vilka han menar haft ansvar för att i olika hög grad sprida myten om de ”undergivna judarna”.

Kenneth Hermele. Foto: Magnus Hallgren

Den ende av dem som egentligen håller för hans kritiska blick är nestorn Yehuda Bauer, som tidigt skrev om det faktiska motståndet från judiska grupper. Men vid vilken punkt går motstånd över i samarbete med mördarna? När gettots juderåd tar på sig att själva välja ut dem som först skall deporteras? Det är den fråga Hermele sliter med. Försöker någon utrota dig och de dina är naturligtvis varje försök att hålla sig vid liv ”motstånd”, vilka medel man än tar till. Men är det då inte också motstånd att ”gå mot tråden” som det hette: att vägra lägrets villkor och hellre gå rakt mot det strömförande stängslet där vakterna hade order att skjuta dig?

Hermele återkommer flera gånger till gettot i Lodz och det fögderi som där utövades av ”kungen av gettot”, Chaim Rumkowski, vars ”ge mig era barn”-tal återkommer som en nattsvart bottensats i Holocaust-diskussionen och som spelar en central roll i Steve Sem-Sandbergs roman ”De fattiga i Lodz”.

Ställd inför kravet på att utlämna ghettots barn håller Rumkowski sitt tal i september 1942, där han lägger fram det som ett nödvändigt offer: ge tyskarna de små, på det att alla andra ska få leva ännu en tid. Ska även detta ses som motstånd, eller den värsta formen av medlöperi? Hermele vrider och vänder på frågan och hamnar bland dem som fäller sin dom över Rumkowski.

I Lodz-gettot som i flera andra getton pågick också en annan sorts motstånd: arkiven. Att samla fakta, berättelser, dokument och skriva den historia som Nazityskland ville sudda ut för alltid.

Hermele uppehåller sig länge vid ”Ringelblum-arkivet” som byggdes upp i Warszawas getto, med kodnamnet Oyneg shabbes – ”sabbatens glädje” – där allt från litterära verk till godispapper och vittnesmål om kannibalism sammanställdes och sedan gömdes i mjölkkrukor. Delar av det nedgrävda arkivet återstår ännu att finna.

Boken går också nogsamt igenom de faktiska och rätt välorganiserade uppror som ägde rum i såväl getton som läger, som i Treblinka och Sobibor 1943, och som kraftigt svär mot den trivialbild Hermele vill krossa. Men, kan man invända, dessa dramatiska händelser är ju inte direkt nedtonade i historieskrivningen?

Det kapitel som måste varit svårast att skriva kommer följdriktigt mot slutet, ”Motståndets pris” – om de omöjliga, outhärdliga situationer människor försattes i, de val som inte var val. Välj ett av dina barn som får leva ett tag till.

Den fråga som faller utanför Hermeles undersökning är förstås den bottenlösa sadism hantlangarna i den tyska mordmaskinen visade sig kapabla till när de krossade allt vad mänskligt samhälle heter. Men det är inte de som står i fokus här, utan alla de motståndskämpar Hermele menar inte fått de ”tre rader i historieböckerna” en kvinnlig judisk partisan på Östfronten själv talade om. Just de beväpnade gerillagrupperna får också sitt eget kapitel. Det är den verkligt stora behållningen – alla de livsöden som här lyfts fram och sätts in i tid och rum, utan förskönande omskrivningar.

Att generalisera är att göra sig själv till idiot, sade William Blake i ett berömt citat som fortsätter: det enda värdet ligger i att urskilja det särskilda. Jag är avvaktande till Hermeles definitioner av motstånd, som kan bli både för vida och för snäva, men det viktiga är mängden av motståndshandlingar som samlas till en i sig övertygande bild.

Underliga teorier om en judisk tradition av undergivenhet är något som boken smular sönder – om sådana idéer nu fortfarande hade någon trovärdighet kvar. Det framgår att det är vad som drivit Hermele genom hela arbetet: att visa på motståndets möjlighet, att krossa generaliseringarna och därigenom släppa ut människors handlande i verkligheten, där också de som gör motstånd mot en vidrig övermakt visar sig så mångtydiga och sinsemellan olika som människor alltid är på riktigt.

Läs fler texter av Ola Larsmo och andra bokrecensioner i DN

Läs en aktuell intervju om boken med författaren Kenneth Hermele