Judith Kiros: ”Jag bar regelbundet mantel och pluggade högalviska”

John Ajvide Lindqvist. Foto: Jessica Gow/TT

John Ajvide Lindqvist, skräckförfattare



Vad betyder Tolkiens verk för dig?

– Tolkien är för mig synonymt med högläsning. Först läste jag de tre huvudböckerna högt för min yngsta styvson. Sedan läste jag och min hustru om dem inför filmerna. Några år senare var vår gemensamma son gammal nog och det blev många månader av högläsning innan sängdags. Med ”Hobbiten” och ”Silmarillion” inräknade är Tolkien med god marginal den författare jag ägnat mest tid åt att läsa högt.

Vem i hans litterära värld identifierar du dig med?

– Som gammal trollkarl borde det givetvis vara Gandalf. Men jag kan inte rå för det, Legolas är min kille. Av okänd anledning har jag alltid varit svag för hjältar som är bågskyttar.

Bea Szenfeld. Foto: Eero Hannukainen/TT

Bea Szenfeld, modedesigner

Vad betyder Tolkiens verk för dig?

– Jag läste Tolkien första gången när jag gick på folkhögskola i Tidaholm på 90-talet. Skolan hade ett eget bibliotek som var öppet 24/7. Skolan låg i ett slott uppe på en kulle i skogen och jag var inackorderad i ett av tornrummen. Det var ett magiskt ställe att läsa dessa fantastiska berättelser på. Jag hade ingen aning om vad jag hade lånat, chansade, och fastnade efter första sidan. Är besatt sedan dess.

Vem i hans litterära värld identifierar du dig med?

– Gandalf. Har alltid gillat hans fria ande och de löst sittande kläderna. Kommer och går när han vill och kämpade mot ondskan i över 2 000 år. En mycket inspirerande karaktär.

Judith Kiros. Foto: Jonas Lindkvist

Judith Kiros, poet, journalist och doktorand i engelsk litteratur

Vad betyder Tolkiens verk för dig?

– Jag läste ”The hobbit” som elvaåring och sedan gick det bara utför. Bar regelbundet mantel, pluggade högalviska och samlade på mig ”The complete history of Middle-earth”. Jag läser om böckerna ungefär varje år och får fortfarande tårar i ögonen när Gimli reciterar ”The song of Durin” i Moria.

Vem i hans litterära värld identifierar du dig med?

– Jag identifierar mig nog mest med enterna. Även jag är ganska långsam, ofta sen till möten, älskar att slumra, och har en tendens att klaga på att det inte är tillräckligt många kvinnor i olika sammanhang.

Kristoffer Leandoer. Foto: Elsa Håstad

Kristoffer Leandoer, författare, översättare och litteraturkritiker

Vad betyder Tolkiens verk för dig?

– Att läsa Tolkien i tolv-trettonårsåldern kan ha varit helt avgörande för att jag kom att ägna mig åt litteratur. Det var första gången jag upplevde litteraturens omvälvande visionära kraft, en enda människas förmåga att med endast språket till medel frammana visionen av en värld som inte funnits förrän orden, meningarna på boksidan, väckte den till liv. Tolkien hjälpte också till att öppna mina ögon för naturen, och jag uppfattar fortfarande gärna landskap och miljöer som scenerier i ”Ringarnas herre” eller ”Hobbiten”. Hans betydelse har på så sätt inte minskat med tiden, även om jag kanske inte läser honom lika ofta. Men när man läser hans brev eller essäer imponeras man ännu mer av hans hängivenhet och stora ansvarskänsla inför sitt verk. Han smällde inte upp några storslagna kulisser på måfå, utan tänkte igenom konsekvenser på alla nivåer av varje enskildhet i sin värld: hur gamla blev alver? Varför hade de inte skägg? Han såg till att ha svar på allt. Tolkien framställde sig gärna som en knarrig professor som ansåg att människan inte skapat något av värde sedan medeltiden, samtidigt som hans verk blev en viktig ingrediens i den moderna motkulturen, inte minst i fråga om ekologi.

Vem i hans litterära värld identifierar du dig med?

– Jag skulle vilja svara något originellt och fyndigt. ”Hobbiten” och ”Ringarnas herre” är ju tydligt skrivna så att läsaren ska identifiera sig med Bilbo respektive Frodo, som liksom vi lockas ut på äventyr från en ombonad miljö som börjat kännas lite väl trygg och förutsägbar. Vi ser världen genom deras lågt placerade ögon och överväldigas av dess storslagenhet, vi imponeras av hjältarna och skräms av monstren, hänförs och huttrar och så småningom vaknar vår egen handlingskraft. Jag är inget undantag från regeln.

Peter Bergting. Foto: Gabriel Liljevall

Peter Bergting, illustratör

Vad betyder Tolkiens verk för dig?

– Tolkien var min första stora fantasyupplevelse och som tonåring läste jag alla böckerna om och om igen. För mig personligen var det stort att som vuxen få illustrera omslagen till böckerna och något jag aldrig kommer att glömma (även om ringen-texten på första upplagan som trycktes var upp och ner).

Vem i hans litterära värld identifierar du dig med?

– Det är svårt att identifiera sig med en person, mina favoriter är ju Éowyn och Théoden, men jag har alltid varit svag för Túrin som dödade draken Glaurung, han är en sådan klassisk, tragisk antihjälte.

Maria Turtschaninoff. Foto: Veikko Somerpuro/Tammi

Maria Turtschaninoff, fantasyförfattare

Vad betyder Tolkiens verk för dig?

– Jag har en stark relation till Tolkien. ”Ringarnas herre” var den första episka fantasy jag läste som barn och den gjorde ett outplånligt intryck på mig. Jag minns hur tagen jag var av världsbygget, av att det fanns en sådan hel, magisk värld att få kliva in i. Samtidigt gjorde upptäckten ont, för nu var den världen redan upptäckt, men inte av mig. Redan då längtade jag efter att själv få skapa något liknande, något som kunde beröra lika djupt som jag själv fått bli berörd.

Vem i hans litterära värld identifierar du dig med?

– Poängen med Tolkiens verk är inte att identifiera sig med någon karaktär. Karaktärerna är arketyper, hjältar, som i myt och folksaga. Eller kanske känner jag så för att jag identifierar mig som kvinna, och sådana vimlar det som bekant inte direkt av i Tolkiens verk. Men Sam är förstås en favoritkaraktär, berättelsens sanna hjälte.

Andrea Lundgren. Foto: Carl Bredberg

Andrea Lundgren, författare

Vad betyder Tolkiens verk för dig?

– Det är mycket. Kartorna på insidan av pärmarna, hur namnen ljudar (Lothlorien, Khazad-dûm), att det finns varelser som talar påhittade språk som känns verkliga. Den finurliga, hemtrevliga humorn.

Vem i hans litterära värld identifierar du dig med?

– Egentligen ingen, det är en mycket manlig värld. Kanske Frodo, hans ängslan påminner om min. Men min favorit är tramsbyxan Tom Bombadill, som sjunger fram skogen.

Amanda Werne. Foto: Magnus Hallgren

Amanda Werne, artist under namnet Slowgold

Vad betyder Tolkiens verk för dig?

– ”Hobbiten” och ”Ringarnas herre”-trilogin var högläsningsböcker när jag växte upp, så Tolkien påminner mig på ett mysigt och tryggt sätt om min barndom. För mig öppnade Tolkien dörren till en stor fantasivärld, till en förståelse för att det finns fler sätt att drömma på. Det finns en hel värld där, den är verklig, och den är fruktansvärt inspirerande. Man vill själv förflytta sig på det sättet, i mitt fall genom musiken.

Vem i hans litterära värld identifierar du dig med?

– När jag känner mig mycket klok identifierar jag mig med Gandalf! När jag känner mig lite bortgjord men modig och egentligen snäll identifierar jag mig med Boromir, som för övrigt är min favorit.

Tidslinje

1892 J R R (John Ronald Reuel) Tolkien föds i Bloemfontein i nuvarande Sydafrika. Efter faderns död tre år senare flyttar familjen tillbaka till England.

1911 Tolkien får ett stipendium för att studera språk vid Exeter College i Oxford, där han bland annat intresserar sig för finska, walesiska och fornengelska, skriver dikter och lägger grunden till det egna alvspråket quenya.

1915 Första världskriget rasar och Tolkien deltar i striderna i Frankrike. Han insjuknar i skyttegravsfeber och skickas hem till England.

1917 Tolkien påbörjar sitt legendarium om Midgård. Berättelserna som han skriver under den här perioden, däribland ”Gondolins fall”, samlas senare i den postumt utgivna ”Silmarillion”.

1918 Han arbetar på ordboken New English Dictionary och börjar också undervisa på universiteten i Oxford och Leeds, så småningom som professor.

1930 Tolkien blir vän med ”Narnia”-författaren C S Lewis i Oxford. Tillsammans ingår de i en litterär grupp som kallar sig The Inklings. Han fortsätter att skriva berättelser som utspelar sig i världen han skapat, däribland ”The adventures of Tom Bombadil” (som ges ut 1962) och ”The hobbit”.

1937 Trots att Tolkien främst skrev ”The hobbit” för att roa sina fyra barn blir boken utgiven av förlaget Allen & Unwin. Succén låter inte vänta på sig och författaren påbörjar uppföljaren ”The lord of the rings”, som står färdig först 1949.

1954–55 ”The lord of the rings” ges ut i Storbritannien, i tre delar. Tolkien räknas snart som en av 1900-talets mest inflytelserika fantasyförfattare.

1959–1961 ”The lord of the rings” ges ut av Norstedts i Sverige, i översättning av Åke Ohlmarks. Serien kallas oftast för ”Sagan om ringen”, efter dess första del.

1971 En svensk filmatisering av ”Sagan om ringen”, baserad på Bo Hanssons skiva med samma namn, har premiär.

1973 Tolkien avlider efter att ha drabbats av blödande magsår. På gravstenen har han fått namnet Beren medan hustrun Edith har fått namnet Lúthien – en blinkning till Tolkiens berättelse om kärleksparet med samma namn.

1977 Fyra år efter Tolkiens död ges ”Silmarillion” ut, redigerad av sonen Christopher Tolkien. De kommande decennierna ges flera postuma verk ut, däribland ”Sagor från Midgård” (1980) och tolv volymer av ”Midgårds historia” (1983–1996).

1978 En animerad filmatisering av ”Sagan om ringen”, regisserad av Ralph Bakshi, har premiär.

1982 Det första tv-spelet baserat på Tolkiens verk, ”The hobbit” av Melbourne House, släpps, och följs tre år senare av ”Lord of the rings. Game one”.

2001–2003 Peter Jacksons uppmärksammade filmtrilogi om Härskarringen går upp på biograferna. ”Sagan om konungens återkomst” belönas med elva Oscarsstatyetter.

2004–2005 En ny svensk översättning av ”The lord of the rings”, av Erik Andersson, ges ut under namnet ”Ringarnas herre”.

2007 Ytterligare ett postumt verk sammanställt av Christopher Tolkies ges ut: ”Húrins barn”.

2012 Den första filmen i den tre delar långa filmatiseringen av ”Hobbiten”, regisserad av Peter Jackson, har premiär.

2017–2018 Berättelserna ”Beren och Lúthien” och ”Gondolins fall” ges ut som separata böcker, nyredigerade av Christopher Tolkien.

2022 Tv-serien ”Maktens ringar”, som baseras på flera av de av Tolkiens berättelser om Midgård som utspelar sig före händelserna i ”Ringarnas herre”, har premiär på Amazon Prime Video

Läs mer:

Charlotte Brändström: ”’Maktens ringar’ är det hemligaste projektet jag någonsin jobbat med”

Magnus Västerbro: Så skapade Tolkien sitt avlägsna och förtrollande Midgård

Nathan Hamelberg: Tolkiens sagor handlar om att öppna gränser och välkomna främlingar