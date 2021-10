Judy Batalion: Jag har lärt mig att känna stolthet över mitt arv

Judy Batalion

Född i Montreal 1977. Författare, journalist, manusförfattare. I dag bosatt i New York.

2016 kom hennes självbiografiska bok ”White Walls: A memoir about motherhood, daughterhood and the mess in between” (ej översatt till svenska).

Aktuell: Med boken ”Våra dagars ljus. Den oberättigade historien om de judiska motståndskvinnorna som stred mot nazismen.” (i översättning av Emeli André, Natur & Kultur). Se även ett samtal mellan DN:s kulturchef Björn Wiman och Judy Batalion på Bokmässan Play.