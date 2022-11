Julia Jacklin: ”Robyn hjälpte mig verkligen att känna mig exalterad över musik igen”

Hon skriver om det obekväma, det som andra artister kan vara skygga för. De ”orörda relationerna” som hon kallar dem, men även om religionens baksidor och påstridighet.

Julia Jacklin är artisten som gärna utforskar de stora frågorna med de små orden.

– När jag var yngre skrev jag mycket mer i metaforer. Men när jag blev lite äldre och lärde känna mig själv lite bättre så lekte jag mer med språket. Jag har influerats av låtskrivare som Fiona Apple och Leonard Cohen. De har en nivå av poesi i sina skrifter, samtidigt som man vet exakt vad de sjunger om och det går ihop med min stil, säger Julia Jacklin.

Hon började skriva egna låtar redan som 18-åring. Som soloartist debuterade hon med studioalbumet ”Don't let the kids win” år 2016. På sin senaste skiva ”Pre pleasure” sjunger hon om allt från katolicismen till kärlekens olika former.

– Idén bakom titeln kommer ifrån insikten jag fick om mina relationer i livet. Varje relation behöver genomarbetas för att bli så bra som möjligt och först när man kommit till den punkten kan man njuta av det man byggt upp tillsammans, säger Jacklin.

Låten ”Less of a stranger” handlar om hennes relation till sin mamma. I den skildrar hon hur det är att vara dotter till en person som ibland har känts främmande för henne.

– Det finns inte så många låtar om mammor, speciellt inte om mammor som fortfarande är vid liv. Många skriver om sina föräldrar först när de är borta för att det på något sätt är ”snällare”. Men jag känner inte någon som inte har en komplicerad relation till sina föräldrar. Jag ville hedra den känslan genom låten.

När det kommer till artister som hon inspireras av i sina egna verk, ligger den svenska artisten Robyn högt uppe på listan. Julia Jacklin såg hennes uppträdande på en festival i Australien 2019, något som väckte ett nytt liv i hennes eget artisteri.

– Jag hade känt mig ganska oinspirerad, vilket jag tror är den dystra delen av att ha blivit en del av musikindustrin på riktigt - man tappar magin i det hela. Men när jag såg Robyn uppträda kände jag mig som en tonårstjej igen. Hon spelade i två timmar men jag hade kunnat lyssna i två till. Det hjälpte mig verkligen att känna mig exalterad över musik igen, berättar hon.

Julia menar att det finns något speciellt med svensk musik som lockar henne, något som Robyns, men även Abbas musik är bra exempel på.

– Det är popmusik blandat med melankoli. Det fick mig att känna mig så levande samtidigt som det tillfredsställde den lite vemodiga längtan jag har, säger Julia.

”Showen var fantastisk, upplägget var fantastiskt - hon var helt fantastiskt”, säger Julia Jacklin om när hon såg den svenska artisten Robyn uppträda i Australien för tre år sedan. Foto: Izzie Austin

Med de inslagen skapade hon den första låten på albumet. ”Lydia wears a cross” är en direkt inspiration av Robyns musik. I låten reflekterar Julia kring vilken roll religion har spelat i hennes liv. Som barn gick hon i en katolsk skola och upplevde att hon alltid befann sig mitt i religionen, trots att hennes familj inte var aktivt kristna.

– Jag var nästan alltid i de ”utrymmena” ändå. Jag känner inte någon som inte har upplevt negativa effekter av den typen av organiserad religion och när jag vuxit upp har jag insett att den katolska kyrkan inte är en plats för barn.

Julia Jacklin började sin turné redan i mars i år. Just nu turnerar hon runt i Europa och nu på måndag, den 21 november, kommer hon till Sverige.

– Jag ser verkligen fram emot det för jag vet att jag har lyssnare i Europa, men det är också lite annorlunda. Jag känner inte lika mycket press som vanligt, det känns bara kul, säger hon.

Det här är Julia Jacklin Julia Jacklin är en hyllad och prisad singer/songwriter, född 1990 i Sydney, Australien. Egna låtar började hon skriva när hon var 18 år. Efter att ha spelat i olika band solodebuterade hon 2016 med studioalbumet ”Don't let the kids win”. Tre år senare kom ”Crushing” och i höstas släppte hon albumet ”Pre pleasure”. Den 21 november spelar hon på Slaktkyrkan i Stockholm. Visa mer

