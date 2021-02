Julia Roberts och George Clooney återförenas i romantisk komedi

Filmen regisseras av Ol Parker, som också skrev och regisserade musikalfilmen ”Mamma Mia! Here We Go Again”, och kretsar kring ett gift par som reser till Bali för att hindra sin dotter från att gifta sig. Manuset är skrivet av Ted Melfi (”Dolda tillgångar”), men bygger på en idé från Ol Parker och Daniel Pipski, rapporterar Variety.

”Ticket to paradise” ska spelas in senare under 2021 och enligt Deadline så kommer den visas på bio i stället för att direkt få premiär på strömningstjänster. Något som blivit verklighet för många filmer när biograferna varit stängda till följd av pandemin.

Vännerna Julia Roberts och George Clooney spelade även i ”Ocean's eleven” ett gift par. De två spelade också mot varandra i Jodie Fosters kriminaldrama ”Money monster” från 2016.

