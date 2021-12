Julia Tsimafejeva: Att välja språk för protesten

Hur snabbt kan man finna ord för att beskriva hur ens egen invanda världsbild raseras? Eller så här: Kan man snabbt finna ett språk för detta? Om de händelser som man upplever är så brännande och smärtsamma att man blir svedd i munnen, hur redo är i så fall ens tunga att tala om dem?

Sommaren 2020 levde vi alla med en förkänsla av något mycket skrämmande, eller mycket vackert. Å ena sidan var människorna i Belarus skakade över de nya levnadsvillkor som coronaviruset medfört, å andra sidan över det politiska uppvaknandet som ingav hopp. Men för oss som var vana vid att protestera tedde sig förhoppningarna om förändringar naiva, som något som var värdigt nyfrälsta som plötsligt hade insett vilken grym och orättvis makt de hela tiden levat under.

Ju närmre valdagen kom, desto fler människor ”vaknade upp” och ju fler människor som tystnade i fängelser och häkten desto starkare blev vår oro för de dagar som komma skulle. Den rika erfarenheten av nederlag gjorde att man vaktade sin tunga och höll tillbaka de djärvaste förväntningarna.

Vi var väl medvetna om att förhoppningar som upprepades ofta aldrig infriades, utan bara efterlämnade tomma förpackningar, ömkligt skräp som efter de ordinarie valen vandrade från analytiker till analytiker och sedan stuvades undan, för att man skulle slippa minnas det förflutna.

Mina tankar och drömmar fylldes av ständig spänning, men att ge uttryck åt hoppet, att utsäga det, det kunde jag inte. Plötsligt, i det sömnlösa mörkret, kom det en diktrad: ”This poem should be written in English.”

Det främmande språket tycktes mig vara ett chiffer som kunde hjälpa till att slå larm om den katastrof som hotat oss under de senaste månaderna. Och med denna rad, vars neonbokstäver upplyste insidan av mina ögonlock, inleddes ”My European Poem”.

Med hjälp av denna dikt prövade jag att uppleva mig själv som bärare av ett stort imperiums språk – av språket i ett land som fört segerrika krig och hade kolonier, i stället för att vara förtryckt, sönderslaget och föraktligt, osynligt och onödigt för alla – ett land som självt var en koloni. Jag försökte föreställa mig själv som en av de stolta poeter som jag hade mött på litterära arenor i Europa.

Vi var skräckslagna inför tanken på vad som skulle kunna hända med vårt land och med oss själva – det skulle kunna bli ett blodbad. Inför varandra kunde vi inte erkänna denna dystra känsla, som varje ny generation av belarusier av tradition har lindats in i.

Det var bara genom att lyssna till den engelska rösten inuti mig som jag till slut kunde verbalisera den skräck som plågade mig, ty endast den verkligt starka kan klaga, endast den som inte upplever en ständig skräck kan erkänna att den är rädd.

Diktens form ligger mycket nära poetry slam, som man läser från scenen med hakan i vädret och hela kroppen värdigt vaggande, medan rytmen hamras fram ur ens käft och man, likt en mänsklig metronom, tvingar den uppmärksamma publikens huvuden att nicka i takt. Den har dessutom ett enkelt bildspråk och ett tydligt politiskt budskap.

”My European Poem” var den sista dikt jag skrev i Belarus. Den inspiration och glädje vi erfarit av att se att vi var så många som verkligen ville ha förändringar och trodde på en ny framtid för landet, insveptes efter några dagar i chockgranaternas ljus och larm, dränktes av vattenkanonerna och sårades och dödades av gummikulorna. Hela landet hamnade i en emotionell berg- och dalbana – i ena stunden trodde vi frenetiskt att diktaturens slut var nära, för att i nästa stund, fyllda av skräck, kastas ner i en avgrund, då vi föreställde oss att alla skulle arresteras och arkebuseras.

Jag hade aldrig tidigare tänkt på hur mycket kroppsligt det finns i en revolution.

Kroppens språk blev det nya språk som hjälpte oss att ”förstå” vad som hände och att samtidigt handla. Jag hade aldrig tidigare tänkt på hur mycket kroppsligt det finns i en revolution. På historielektionerna hade vi fått lära oss vilka idéer som låg bakom olika revolutioner, men så länge man inte själv befinner sig i händelsernas strömvirvel kan man inte känna hur starkt protesterna är sammanlänkade med det kroppsliga.

Vi deltog i aktioner nästan varje dag, vi höjde våra händer och gjorde ”segertecknet” och vi viftade med blommor medan vi för full hals skrek aldrig tidigare hörda slagord, i stil med ”Arrestera Lukasjenko”. Och första gången kände vi ett styng av skam, men fjärde gången sjöng vi redan de där orden, som om vi hade hamnat på en techno-kväll mitt i VÅRAN stad.

Jag säger ”vi”, eftersom upplevelsen av att vara en del av den stora varelse som promenerade fram längs soliga avenyer och smala gränder kändes viktigare än att i ensamhet tugga ord och försöka beskriva, i stället för att handla.

Jag tänkte att jag ville vara där på gatan, bland de upprörda och hänförda, bland de plötsligt uppvaknade medborgarna i mitt land. Men mina ord tog sig också ut ur kroppen. Ett par gånger lyckades jag läsa och skrika ut mina dikter på torgen, som värmdes av publikens protestluft.

Men allt som kroppen såg, hörde och kände måste ihågkommas – det måste skrivas ned. Alltför länge var det våra egna far- och morföräldrar som hade berövat oss historien och våra egna föräldrar som hade bett oss att synas mindre och vara försiktigare, eftersom de själva vant sig vid att tiga och att förställa sig.

De sociala nätverken var överfulla av vittnesmål om förfalskade valresultat, arresteringar och misshandel. Vittnesmålet blev den främsta folkliga genren i belarusisk litteratur, i stället för poesin, som tidigare hade ansetts vara det.

Svetlana Aleksijevitj, den enda belarusiska nobelpristagaren i litteratur, fick utmärkelsen för sitt ”mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid”. Och de dussintals och hundratals vittnesbörden på Facebook och i de förbjudna massmediernas telegram bildade tillsammans ett monumentalt verk om vår absurt grymma och samtidigt vackra tid.

Också jag skrev ned mitt vittnesmål, min dagbok över händelserna, där jag och min make författaren Alhierd Baharevitj varken var några hjältar eller några storslagna offer. Och återigen skrev jag min dagbok på engelska…

Smärtan, fruktan och hoppets aldrig utgjutna tårar tillät mig inte att skriva i eget namn och vända mig till dem som vandrade intill mig längs de breda avenyerna i Minsk. Kanske var det just detta som möjliggjorde den bok, som nu har givits ut på svenska med titeln ”Dagar i Belarus” och på tyska som ”Minsk. Tagebuch”: jag vände mig ju till främmande människor på ett främmande språk och föreställde mig att jag var en annan. En författarinna som skriver om sitt europeiska land där det plötsligt (trots att förtrycket sedan länge har funnits i Belarus) blivit outhärdligt att tåla orättvisor. Därför går hon tillsammans med sin man ut för att protestera, men som alla anständiga människor måste de också ge katten mat och vattna krukväxterna.

Det utländska språket gav mig en möjlighet att ”distansera mig”, att föreställa mig att mitt liv berättades av någon annan. Och rentav tänka ut ett lyckligt slut till denna historia. Även om det inte är nedskrivet, även om det inte finns tillgängligt för läsarna, utan döljer sig någonstans utanför bilden. För ett ”happy end” existerar – i författarinnans fantasi…

Skriva en dikt på belarusiska kunde jag först i november 2020, när jag och min man hade anlänt till Graz i Österrike. När jag lyckats andas ut skräcken, när jag efter många intervjuer kunde gråta ut smärtan och svälja ner en stor och hal bit skuld. Men var det kanske denna skuld som tvingade mig att på nytt börja skriva på belarusiska? Den tvingade mig att söka ett språk och ord för att tala till dem som var kvar i Belarus när vi reste vår väg. Den tvingade mig att berätta om vad som hade hänt med oss alla under sommaren och hösten. När det blivit omöjligt att kämpa med kroppen, då kom ordets tid tillbaka.

Varje författare som inträder i den belarusiska litteraturen måste alltid välja vilket språk han eller hon ska skriva på. Oftast är alternativen två: ryska eller belarusiska. I senare generationer har belarusiskan praktiskt taget aldrig varit ett modersmål, därför blir valet av detta språk något iögonfallande. Den som fortsätter att skriva och tala på ryska påtar sig också ett visst ansvar, och ibland, möjligen, skuld. I min familj, på landsbygden, talade jag det belarusisk-ryska blandspråket trasianka, och när jag började skriva på allvar valde jag just det belarusiska språket.

Tidigare uppstod det i vår litterära miljö ofta dispyter om huruvida man kunde betrakta ryskspråkiga verk som en del av den belarusiska litteraturen och om man över huvud taget kunde betrakta de ryskspråkiga författarna som lever i Belarus som belarusier. Många förvägrade dem denna rätt. Kanske skulle de också kunna förvägra mig den, och kanske har de redan gjort det, eftersom jag inte har förmärkt något intresse för min engelskspråkiga bok från den belarusiska allmänhetens sida. Men var finns då min plats?

Övers. från belarusiska: Johan Öberg och Kajsa Öberg Lindsten

Texten ingår i ”Heritage, Conflict, Dialogue in Belarus and Sweden”. Boken är redigerad av Mikael Löfgren och utkommer inom kort i Nätverkstans skriftserie.

