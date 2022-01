Julian Fellowes ”The gilded age” är ett vackert odjur

Tv-serie ”The Gilded age” Serieskapare: Julian Fellowes Regi: Michael Engler m fl. Med: Christine Baranski, Cynthia Nixon, Carrie Coon, Louisa Jacobson, Denée Benton, Morgan Spector, Taissa Farmiga m fl. 10 avsnitt, recensionen baseras på avnitt 1-5. Språk: engelska. Premiär 24/1 på HBO Visa mer

Tv-världens okrönta kostymdramakung Julian Fellowes, mest känd för älskade ”Downton Abbey”, är tillbaka med en ny högdramatisk tidsresa. Men vänta, gjorde han inte nyss ”Belgravia”, ett vykort från ett visst rikemansreservat i viktorianska London?

Jo, men den brittiska serieskaparen har uppenbarligen låtit flitens lampa lysa under pandemin och även fått ut ”The Gilded age” som utspelar sig i New York på 1880-talet och vars titel anspelar på en satirisk roman av Mark Twain och Charles Dudley Warner som först publicerades 1873.

Den som till exempel sett Martin Scorseses överdådiga och melankoliska ”Oskuldens tid” (1993) eller närliggande filmer som James Ivorys ”The golden bowl” eller Terence Davies ”The house of Mirth” minns kanske en värld där kriget mellan ”gamla” och ”nya” pengar tar sig uttryck i form av social mobbning, en tid där kapitalismen exploderar i takt med industrialismens landvinningar och där våldsam politisk korruption leder till uppbyggnad av enorma rikedomar.

De första fem avsnitten av ”The Gilded age”, som varit tillgängliga för recension, utlovar en rejäl fördjupning i den här fascinerande och läskiga tiden. Alltihop startar med att unga Marian (nykomlingen Louisa Jacobsen) förlorar sin far och allt hon äger borta i Pennsylvania. Hennes fastrar, som hatat brodern, tar sig an henne på nåder i sitt flotta New York-hem.

Marian får trubbel på resan men samtidigt oväntad hjälp av den svarta Peggy (Denée Benton). Husets drottning, faster Agnes van Rhijn (Christine Baranski), är konservativ till max och kör en social terrorregim tillsammans med sin förtrycka syster (Cyntha Nixon), men låter trots allt även den välutbildade Peggy flytta in som sekreterare.

Cynthia Nixon och Christine Baranski i ”The Gilded age”. Foto: Alison Cohen Rosa

Den lite udda familjebildningen bildar fokus för ett drama där Agnes representerar New Yorks ”gamla” societet. Hon utmanas av de nyrika grannarna, familjen Russel som byggt ett galet palats tvärs över gatan tack vare järnvägspengar. Inledningsvis känns Russells hus ungefär lika överdådigt ödsligt som mediemagnaten Charles Fosters Kanes lyxiga Xanadu i ”Citizen Kane”. Husets fru Bertha (Carrie Coon), utfrusen av de fina damer hon vill bli vän med, får kämpa stenhårt och kasta pengar på välgörenhet för att så småningom börja bli accepterad.

Fellowes gestaltar skickligt den komplexa tidsandan, genom att väva lager på lager av intriger med den karismatiska magnaten George Russell som seriens onda genius. Herrskap- och tjänstefolk-tematiken, som Fellowes kan på sina fem fingrar, löper som en röd tråd genom dramat men utan att göra alltför mycket väsen av sig. Marian och Peggy står för ljuset och framtiden, kvinnoemancipation med antirasistiska förtecken, vilket ger hela serien en spännande framåtrörelse.

Skådespelarmässigt är ”The Gilded age” lite väl blek för att vara en så påkostad produktion. Man hade gärna sett lite fler glassiga namn än Christine Baranski (”The good fight”) men å andra sidan är hon magnifik. Baranski är delvis en motsvarighet till Maggie Smith i ”Downton Abbey”, full av roliga och syrliga repliker men samtidigt betydligt mer centralt placerad än sin brittiska kollega. Vid sidan av henne är Morgan Spector (”The plot against America”) roligast att se i rollen som den infame Russell som går över lik för att värna sitt imperium.

Exteriörerna är lite doftlöst kulissartade men interiörerna och kostymerna är en total dröm och som på ett ovanligt betydelsebärande sätt understryker den hämningslösa tiden. Inte en krona tycks sparad för att visa upp de mest extravaganta klänningar och slösande rika inredningar.

Exakt vart ”The Gilded age” är på väg, är lite svårt att förutse men jag vill verkligen inte missa resten av Fellowes vackra odjur.

