Juliet Atto: Lil Nas X är queerikonen och stjärnan vi så väl behöver

Lil Nas X är ett geni. Ja, han som gjorde superhiten ”Old town road” som alla barn i din närhet plågade dig med hela 2019. Rapparen och sångarens senaste låt har dock uppmärksammats av en helt annan publik. Låten i fråga heter ”Montero (call me by your name)” och är en referens till coming-of-age filmen med samma namn som handlar om en romans mellan två killar.

Musikvideon, som i skrivande stund har strömmats över 125 miljoner gånger på Youtube, börjar i Edens lustgård där Lil Nas X förförs av ormen. I en annan scen är han fastkedjad, iklädd feminin drag, i färd med att stenas. Det som till slut knockar honom är en butt plug. Han svävar mot himlen när en strippstång uppenbarar sig, han greppar den och glider i stället ner till helvetet för att där ge djävulen själv en lapdance.

Predikandet förlorar hos Lil Nas X sin makt eftersom han inte längre är rädd för det värsta som kan hända

Kritiken har inte låtit vänta på sig. Konservativa röster har uttryckt avsky mot videon och låten där Lil Nas X genom kristen ikonografi skildrar sin frigörelse från det förtryck han som queer upplevt inom kyrkan. Artisten själv har varit snabb med att möta kritiken, bland annat i en tweet där han berättar om hur homofobiska predikningar fick hans tonår att präglas av självhat. Det har i sin tur lett till att många queerpersoner delat med sig av egna erfarenheter inom organiserad religion.

Med musikvideon ansluter sig Lil Nas X också till en lång rad popstjärnor som använder sig av religiös symbolik i syfte att signalera befrielse från konservativa normer. Madonna skapade 1989 rabalder med videon till låten ”Like a prayer”, där hon dansar bland brinnande kors och kysser ett svart helgon. Även Lady Gaga och Nicki Minaj har skapat rubriker genom kristna, i synnerhet katolska, symboler och referenser.

Att det främst är kvinnliga artister som uttryckt sig genom religiös ikonografi är inget sammanträffande. I likhet med queerpersoner är kvinnor inom traditionell religion ofta i en utsatt position. Rädsla och skam används än i dag inom kristendomen som ett patriarkalt vapen mot personer som avviker från normen. Och det är väl så man ska förstå den konservativa kritiken mot videon till ”Montero (call me by your name)”. Det handlar inte främst om att Lil Nas X är gay utan om att han vägrar dölja eller ursäkta sin homosexualitet och använder konservativa kristnas rädsla för djävulen emot dem. Han säger att han fullständigt skiter i om han hamnar i helvetet. Det är ett djärvt uttalande som står i direkt konflikt med skriften. Predikandet förlorar hos Lil Nas X sin makt eftersom han inte längre är rädd för det värsta som kan hända.

Det som till slut knockar honom är en butt plug

Under sin korta karriär har Lil Nas X:s konstnärliga utveckling gått hand i hand med friheten som kommer av att öppet leva i sin egen sanning. Det i sin tur har lett till popmusik när den är som bäst, med budskap som sparkar uppåt, placerar de som annars trycks ut i marginalen i centrum, skakar om ordningen och tvingar oss att konfrontera vår världssyn.

Lil Nas X Foto: Chris Pizzello/AP

I en tid då vi hbtqi-personer har assimilerats in i cis-heteropatriarkatet och många av oss desperat vill visa att vi minsann är som majoritetssamhället, tar Lil Nas X med sin musikvideo queerkonsten tillbaka till sina subversiva rötter. ”A sign of the times every time that I speak”, sjunger han i låten och jag kan inget annat än hålla med. Han är inte bara en queerikon för samtiden, utan popstjärnan vi behöver.

