”Jurassic world: Dominion” är själlös som en öde galleria

Drama ”Jurassic world: Dominion” Regi: Colin Trevorrow Manus: Emily Carmichael, Colin Trevorrow. I rollerna: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum med flera. Längd: 2 tim, 26 min (barntillåten). Språk: Engelska. Biopremiär. Visa mer

Det är alltid samma sak. Man säger till sig själv: Ta nu inte det här så allvarligt. Försök att förundras som ett barn. Lev dig in i äventyret och skit i om det är lite hafsigt utfört eller ser ut som hundra andra äventyrsfilmer. Det är en barnfilm. Det är ett Gröna Lund-besök. Barn har inte sett hundra andra liknande filmer (fast det har de numera, vilket producenterna verkar ha glömt). Framför allt är barn generösa konstnärssjälar som kan lägga till känslor, färger och djupare mening åt nästan vad som helst.

Så man börjar med att tycka om, för det är roligare att tycka om än inte. Jag tycker till exempel om dinosaurien Blue och hennes baby. Jag tycker om Isabella Sermon i rollen som Maisie, en klon av Charlotte Lockwood och till följd av sitt ursprung i existentiell kris, undangömd i skogen som en Snövit eller Parcifal eftersom hennes dna är en läckerbit för allehanda forskare.

Hennes provisoriska föräldrar är dinosaurietämjaren Owen (Chris Pratt som jag också tycker om, fast han ser så tråkig ut, han ger tråkigheten en själ) och djurrättsaktivisten Ellie (Bryce Dallas Howard, som i ärlighetens namn är lite svår att tycka om, särskilt som hon i inledningen leker rebell på ett sätt som riskerar både människo- och dinosaurieliv men inte lämnar några spår i det välsminkade ansiktet).

Laura Dern i ”Jurassic World Dominion” (2022). Foto: TT

Jag tycker om att reta mig på Laura Dern, som har ett sånt skönt sätt att skita i att man retar sig på henne och bara köra på i rollen som något slags forskare. Just nu undersöker hon en massiv invasion av dinosauriegräshoppor som skövlar jordens skördar utom skurkföretaget Biocorps, eftersom deras chef inte bryr sig om att jorden kommer att gå under och därmed alla presumtiva köpare av hans grödor.

Jag tycker om Sam Neill och Jeff Goldblum av ohejdad vana, trots att de gör minimalt för att försäkra sig om min lojalitet.

Men någonstans kring den nionde dinosaurien som öppnar sin taggiga käft medan någon av de egentligen alldeles för många hjältarna kurar ihop sig framför en green screen, spärrar upp ögonen och andäktigt viskar fram det korrekta artnamnet (jag tror det slutade på -saurus), följt av ”det största rovdjur som någonsin levt”, tröttnar jag på att tycka om.

När man kritiserar storfilmer får man ibland höra att man ”inte fattar vad det är för genre” eller ”bedömer film som om allt borde vara Bergman”, så jag famlar ett tag efter en formulering som visar att jag visst förstår och inte är ute efter att förstöra en familjefredag på bio (och inte kommer att göra det heller, för ingen läser en sur recension av den sjätte ”Jurassic”-filmen). Bara försvara publikens rättigheter. Man kan inte bara sitta och tycka om en film som inte verkar tycka om sin publik, det blir en ojämlik och direkt skadlig relation.

Filmen inspirerar inte ens till roliga elakheter, den är som Starbucks en tisdagsmorgon i en öde galleria. Till slut finns inget annat att säga än att med den här budgeten och ensemblen ska man kunna leverera mer, bättre, roligare. Åtminstone mer spännande.

