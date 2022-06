Juryn: Amber Heard har förtalat Johnny Depp

2022-06-01 21.16 Texten har tillfogats en rättelse.

Rättegången mellan Amber Heard och Hollywoodstjärnan Johnny Depp inleddes den 11 april i år. Johnny Depp har stämt sin tidigare fru på motsvarande 500 miljoner kronor för förtal efter en debattartikel som Heard skrev i Washington Post 2018.

I artikeln beskrev Amber Heard hur hon såg sig som ett offer för våld i nära relationer men nämnde aldrig Johnny Depp vid namn utan skrev om ”en offentlig person som utfört våld i nära relationer”. Den 58-årige Johnny Depp själv menade å sin sida att det var han som på ett indirekt sätt pekades ut, då Heard redan tidigare när paret skildes, anklagade honom för att ha utövat våld mot henne.

Juryn ansåg att Amber Heard genom sin debattartikel förtalat Johnny Depp och att hon gjorde det medvetet för att skada sin tidigare make. Juryn utdömde Heard att betala motsvarande 100 miljoner kronor i skadestånd och 50 miljoner i ersättning som ett slags straff. Domaren satte sedan de 50 miljonerna till 3,5 miljoner eftersom delstaten lagar inte tillåter högre ersättning.

”Mitt hjärta är krossat”, skrev Amber Heard i ett uttalande efter domen var meddelad.

36-åriga Amber Heard, som också är skådespelare, valde att stämma sin exmake på en miljard kronor för förtal sedan Johnny Depps advokater anklagat henne för att ljuga om misshandeln och kallat det hela för ”en bluff”.

Juryn menade att Amber Heards anklagelse om att hon misshandlats inte var sant.

Heard har också anklagat Depp för att vid upprepade tillfällen ha slagit henne:

– Han slutade aldrig att slå, berättade Heard för juryn.

Detta trodde alltså juryn inte på.

De båda hade träffats 2011 ni samband med inspelningen av filmen ”The rum diary” och gifte sig fyra år senare. Två år senare skilde de sig.

Amber Heard. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Rättegången, som sänts direkt i tv, har visat en stormig relation där båda sedan anklagat varandra för att ljuga, för att vara svartsjuka och för olika typer av våld. Samtidigt har båda nekat till att de använt våld – utom för att försvara sig.

Rättegångens fokus har handlat om hur Johnny Depp anklagat Amber Heard för att ha kastat en spritflaska mot honom under ett raseriutbrott. Depp påstår också att flaskan, när den gick sönder, skar av hans fingertopp.

Under rättegången har juryn inte bara fått se bilder av Johnny Depps blodiga finger utan också fått lyssna till inspelningar av hur paret bråkat.

Amber Heard har å sin sida anklagat Depp för att ha orsakat skadan själv, då han var berusad, sedan han sexuellt trakasserat henne med en annan flaska.

Rättegången har medfört att en planerad film i serien ”Pirates of the Caribbean” har fått läggas på is och att Depp fått ersättas av en annan skådespelare i ”Fantastic Beasts” som är en sidofilm till ”Harry Potter”-serien.

När dagens beslut bekräftades var Johnny Depp inte på plats då han befann sig i London medan Amber Heard var på plats. Juryns beslut var enhälligt. Juryn bestod av sju personer, fem män och två kvinnor som presenterade sitt beslut inför domaren Penney Azcarate som började med att skicka tillbaka juryn för att ange en summa när det gäller hur mycket som den förlorande sidan ska betala i skadestånd.

Beslutet kan överklagas.

