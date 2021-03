Justin Bieber längtar mest hem till frugan

Pop Justin Bieber ”Justice” (Def Jam/Universal) Visa mer

Vårt senmoderna samhälles fixering vid nuet är ärligt talat ingen vidare utgångspunkt för god kultur. Personlig utveckling och mindfulness håller säkert ångesten i schack. Men att bara ”vara här och nu” gör oss dåliga på att drömma.

Så medan du andas i fyrkant sjunger våra popstjärnor om exakt vad de har framför ögonen. I Justin Biebers fall är det hans fru.

Nu hävdar han förvisso att ”Justice” handlar om att ingjuta hopp. Han gick in i studion omedelbart efter fjolårets ”Changes”, med målet att sprida ljus i en mörk tid. När detta hans sjätte album nu finns att lyssna på framstår dock ambitionen främst som en läpparnas bekännelse. ”Justice” handlar mindre om gemenskap, mer om Justin Bieber själv.

Minst tio av de femton spåren skildrar Biebers nu drygt två år gamla äktenskap. Kärleken tycks ha fått honom att förlora omdömet, både vad det gäller integritetens gränser och kreativa stilval. Här rekryteras, åtminstone historiskt, intressant folk som Skrillex och Chance the rapper till produktioner millennieskiftets pojkband gladeligen sagt ja till. Rader som ”Don’t wanna fall asleep I’d rather fall in love” sjungs som vore de den mest högtstående formen av poesi.

Nåväl. Ungefär halvvägs nyanseras bilden aningen. En fluffig åttiotalsvibb smyger sig in i ”Die for you” där Dominic Fike gör ett lyckat inhopp. ”Peaches” samlar minst namnkunnig personal både som producenter och gästsångare. Ändå är den med karibiska influenser och luftigt sväng den mest omedelbara av skivans alla låtar. Även avslutande balladen ”Lonely” har, med sin dagbokstext om att växa upp i rampljuset, en ärlighet som gör upphovsmannen lite lättare att tycka om.

Dessvärre är den generösa, varma tonen väl sent påkommen. ”Justice” är i huvudsak en självupptagen och fantasilös skiva från en artist som är alldeles för nöjd med tillvaron. Det bär emot att säga, men man längtar faktiskt lite efter skilsmässan. Inte för att man önskar Justin Bieber olycka. Utan för att hans fans förtjänar att han vill något mer än bara hem till frugan.

Bästa spår: ”Peaches”

Läs mer om musik och fler texter av Sara Martinsson