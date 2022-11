Kägelbanan öppnar sin konsertscen igen

Kägelbanan är den största scenen på Södra teatern i Stockholm. Lokalen har en kapacitet på 750 besökare. Sedan 2019 har rummen under Mosebacketerassen stått tomma efter att grannar klagat på höga ljudnivåer. I början på nästa år öppnar scenen igen.

Stockholm Live tar över verksamheten på Kägelbanan. Företaget driver också större scener som Avicii arena, Tele2 arena och Friends arena.

Andreas Sand är vd på Stockholm Live. De tar över driften av Kägelbanan. Foto: Sören Andersson

Vad fyller en scen som Kägelbanan för funktion i Stockholms scenliv?

– Livescenen i Stockholm är lite olyckligt hanterad. Under en tioårsperiod har en av tre livescener försvunnit i staden. Det är en utveckling som vi tycker är väldigt sorglig. Därför känns det fantastiskt att öppna Kägelbanan igen. Den öppnade första gången i slutet av 1800-talet och har en lång historia. Det är en klassisk lokal i Stockholms scenliv, säger Andreas Sand, vd på Stockholm Live.

Han fortsätter:

– Vi vill också jobba med gräsrotsscenerna. Målet är att kunna följa artisterna från att de tar sina första steg på mindre scener. Till att de spelar på de största klubbarna och till att de så småningom uppträder på de större arenorna.

Samuel Laulajainen är ansvarig för verksamheten på Södra Teatern. Foto: Karin Bernhardsson

Samuel Laulajainen har sedan tidigare varit ansvarig för Södra teaterns verksamhet och jobbar nu för Stockholm Live. Han fyller i:

– Det fina med Kägelbanan är att bandet Coldplay gjorde en av sina första utlandsspelningar här för 300 personer. Det var år 2000. Andra som spelat här i ett tidigt skede är The Killers, The Libertines och First Aid Kit. Vi hoppas på att liknande akter kan börja bygga en karriär här.

– Stora etablerade artister ska också kunna uppträda på vår scen. När Ice Cube spelade på Kägelbanan var han redan framgångsrik. Så det är en lokal för både artister som är på väg att slå igenom och redan stora akter som vill göra andra typer av gig.

Kägelbanan fick tidigare stänga på grund av att grannar klagade på ljudvolymen. Vad har ni gjort för att det inte ska ske igen?

– När det var en nattklubbslokal orsakade det ofta problem för grannarna med ljudläckage. Men nu kommer vi inte att ha nattklubb. På Kägelbanan kommer det vara konserter, företagsevenemang och privata evenemang. Vi har också begränsat öppettiderna, menar Laulajainen.

– Vid en konsert kommer publiken ofta in samtidigt vid en specifik tid och lämnar vid en annan. Det är inte samma spring som på en nattklubb när folk går in och ut och röker ute på gatan. Och förut var det också öppet senare på natten.

Kägelbanan är den största scenen på Södra Teatern i Stockholm. Den har en kapacitet på 750 personer. Foto: David Thunander

Innan öppningen återstår installation av nytt ljud- och ljussystem och renovering av bar och kök. Än så länge är det kommande evenemangsschemat inte helt spikat. Men tidigt nästa år ges de första konserterna på Kägelbanan.

– Vi vet att det kommer att bli ett stort intresse bland producenter inom branschen. Det här är den typen av scen som de saknar i stan, säger Samuel Laulajainen.

Södra Teatern Ligger på Mosebacke Torg 1-3 i Stockholm. Invigdes 1859. Södra Teatern driver nattklubb, anordnar konserter, scenföreställningar, evenemang och konferenser. I huset finns sju scener varav Kägelbanan är den största inomhusscenen med plats för 750 besökare. Visa mer

Läs mer:

Kägelbanan stängs som scen efter klagomål från grannar

Södra teaterns grannar: ”Kraftigt överstigande bullernivåer”

Södra teaterns vd trött på grannarna: ”Hjälp oss”