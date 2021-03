Kajsa Haidl: Det bästa vore att skrota Andra chansen

Det var sannerligen en utmaning att arbeta upp något större engagemang för någon av kvällens fyra dueller. Årets bästa bidrag är redan vidare till final sedan länge. Tävlingsmässigt var lördagens program en parantes som varken gör till eller från.

För det lär knappast vara Paul Rey som utmanar i toppstriden mellan Tusse, Eric Saade, Dotter och The Mamas. Att skåningen som slog igenom stort förra året knep finalplatsen framför Frida Greens axelvaddsförstärkta ballad var väntat. Nästan lika väntat som att trivial latinpop på nonsensspanska fortfarande väger tyngre än hårdrock i den här tävlingen.

Den enda duell som lyckades uppbåda ett intresse var Clara Klingenström som väldigt välförtjänt segrade över dingdongdamerna med dagishitten. Egentligen hade hon knappt behövt finalplatsen, hennes låt ”Behöver inte dig i dag” lär oavsett vilket bli en hit, men det här borgar å andra sidan för ett ännu större genombrott.

”Det börjar kännas att det är vecka fem”, sade Christer Björkman på en presskonferens i veckan och sammanfattade läget bäst av alla. Såhär långt in i tävlingen brukar det märkas att luften har gått ur produktionen. Kvällens program var inget undantag.

Shirley Clamp får godkänt i rollen som programledare och hade en behagligt lugnande effekt på Christer Björkman. Men vad var grejen med alla omotiverade inslag? Vart var den röda tråden? Lördagens program var ett kylskåpsrens på saker som snart passerat sitt bäst före-datum.

Eller vad sägs om Tommy Körberg som kom förbi och sjöng sin ”Stad i ljus” eftersom han inte kunde komma förra året? Eller en förinspelad Grotesco-sketch som byggde på ett tolv år gammalt skämt med technoryssen DJ Trexx? Carola valdes in i Hall of fame för andra gången av två möjliga. Allra längst in i kylskåpet hittade programledarna en gammal fransk visa som de passade på att sjunga i pausen.

Ingenting var jättedåligt. Det var bara som att äta rester – mättande, helt okej men inget man längtar efter en lördagskväll.

Till nästa år är det sagt att SVT ska se över och förnya programformatet. Jag hoppas innerligt att det även innebär att tajta detsamma. Med ett sex program långt ”turné”-format är Sverige det land i Europa med mest utdragen urvalsprocess till Eurovision song contest, vilket urvattnar hela konceptet. Den i år lika luddiga Hall of fame-satsningen kan ju knappast vara huvudargumentet för Andra chansens existens? Nej, SVT gör bäst i att skrota Andra chansen helt till nästa år.