Kajsa Haidl: Emma Schols berättelse om husbranden börjar brutalt

Går det ens att recensera, tänker jag när jag läser innantill vad Emma Schols program ska handla om. Sedan sitter jag där, helt mållös, med stor klump i halsen.

Emma Schols är sexbarnsmamman som en morgon vaknar upp i huset hemma i Edsbyn och inser att det brinner på nedervåningen. Strax har hela huset fattat eld och Schols ger sig in i lågorna för att leta rätt på sina barn. Berättelsen börjar där och jag tror aldrig att jag har hört ett Sommarprat rivstarta lika brutalt.

Med darrande röst minns hon ögonblicksbilder från den där morgonen: När hon lägger sig raklång över sönerna, med kroppen som ett skyddande täcke, och känner hur huden på ryggen smälter bort. När hon plötsligt inte kan räkna till hur många barn hon har. Och när hon tillslut hittar yngsta dottern ensam i spjälsängen, med ansiktet svart av sot, och halvt medvetslös hinner tänka att detta nog blir deras sista stund tillsammans.

Allt eftersom programmet fortsätter tappar dock berättelsen i intensitet, när dramatiska bilder byts ut mot ord

Mirakulöst nog lyckas Schols rädda alla sex barn oskadda ut ur huset. Priset hon betalar är med sin egen kropp. I ett halvår svävar hon mellan liv och död på sjukhus med 93 procentiga brännskador och när hon till slut får återse barnen måste jag gråta en skvätt, det måste nog alla som lyssnar.

Allt eftersom programmet fortsätter tappar dock berättelsen i intensitet, när dramatiska bilder byts ut mot ord. Schols reflekterar över ord som mod, styrka, hopp och varför hon inte ser sig själv som hjälte. Hon spelar lökiga låtar som Alessia Caras ”Scars to be beautiful” och lite senare Queens ”The show must go on”, i en passage om att ta revansch med att springa tjejmilen.

Insikterna hon gör misstänker jag att hon har gjort många förr, dels i den bok som hon skrivit om branden, dels i alla intervjuer i morgonsoffor och glättiga månadsmagasin. Det får sista delen av programmet att eka lite tomt.

Men det finns några saker jag verkligen tar med mig från Emma Schols Sommarprat. Att ens egna barn kan vara mer läkande än de bästa sjukgymnasterna i världen. Och att jag måste – måste – byta batteri i den där brandvarnaren snart.

