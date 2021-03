Kajsa Haidl: Så går det för artisterna i finalen Melodifestivalen

Så fungerar röstningen

Tittarna kan rösta via telefon eller med Melodifestivalens app. I appen anger man sin ålder och rösterna delas in i sju åldersgrupper: 3-9 år, 10-15 år, 16-29 år, 30-44 år, 45-59 år, 60-74 år och 75+ år. I appen kan man ge max 5 röster per bidrag. Telefonrösterna bildar en åttonde grupp.

Varje grupp delar ut 58 poäng (fördelade enligt skalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 12), totalt 464 tittarpoäng. Lika många poäng delar de åtta jurygrupperna ut enligt samma poängskala. I år kommer jurygrupperna från Albanien, Cypern, Frankrike, Island, Israel, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien.

Juryns röster offentliggörs först. Tittarna kan fortsätta att rösta fram till fem minuter efter att juryresultatet är färdigt. Finalen direktsänds i kväll klockan 20 från Stockholm. Vinnaren representerar Sverige i Eurovision song contest i Rotterdam, Nederländerna, som går av stapeln den 18, 20 och 22 maj.