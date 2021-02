Kajsa Haidl: Förhandsfavoriterna fortsätter att regera

Inför premiären av årets Melodifestival spådde tävlingsproducenten Karin Gunnarsson att det ökade antalet tittare under coronapandemin skulle leda till fler skrällar vid röstningen. Fyra program senare kan man konstatera att det blev… precis tvärtom. Tävlingen har verkligen varit märkligt skrällfri just i år.

I stället har de stora förhandsfavoriterna regerat vecka efter vecka. Danny Saucedo, Arvingarna, Anton Ewald, Dotter och Charlotte Perrelli. Gemensamt för allihop är att de är veteraner och återvändare till tävlingen. Välkända ansikten som innebär en trygghet för tittarna. Är du debutant så bör du ha vunnit ett ”Idol” för att ha någon verklig chans.

Lördagens deltävling var lika förutsägbar. De två tidigare Melodifestivalsvinnarna Eric Saade och The Mamas gjorde varsin promenadseger, efter en vecka med rekordlåga odds hos spelbolagen. Eric Saade förtjänar en stor eloge för att han inte tänkte ”Popular” och i stället satsade på ett halvsvårt och arty nummer med stretchdans och pappapullover inuti en svart låda (det var snyggare än det låter). Dessutom med en av tävlingens hittigaste låtar.

The Mamas då? Inte min kopp te. Trions bidrag ”In the middle” kan bäst beskrivas som en cover på fjolårets ”Move”, plus många meter guldtyg. Minsta möjliga ansträngning till nytänk. Det gick ju så bra sist, liksom.

Om förutsägbarhet har varit ledordet i årets tävlingsresultat, så är det raka motsatsen till vad programmet i övrigt har varit. Faktiskt helt omöjligt att förutspå. Bakgrunden är att SVT i år tycks ha velat göra fyra helt olika program från en och samma stad – för att kompensera för att man inte kan göra fyra rätt lika program från olika städer. Resultatet har varit svajigt. Första veckan: Café Norrköping. Andra veckan: Piggt och roligt (eller vad vissa vuxna skulle kalla ”ungdomligt”). Tredje: Kraschlandning. Fjärde: Bäbisänglar som sjunger i kör?!

Kanske är det alla veckor av märkliga innehållsbeslut som väcker den här, möjligen oproportionerliga, saligheten i mig. Men det blev ju så bra?! Äntligen lyckades SVT välja rätt humorduo, efter förra veckans Leif & Billy-olycka. Per Andersson och Pernilla Wahlgren, med underbart ettrig Piff och Puff-kemi, lyckades skapa perfekt avvägd tv-underhållning. Varmt, proffsigt och bitvis väldigt roligt, från det inledande revynumret till sketchen om missbruk och medberoende där Pernilla Wahlgren strösslade med Mello-tourettes (Loreenskav! Sallad Al Fakir!). Rolig var också Anna Hedenmos subtilt ironiska skjutjärnsjournalistik i artistvykorten.

Men inget kunde toppa den fullkomligt vansinniga mellanakten, där programledarduon rev hela studioinredningen, satte eld på änglavingarna och knockade ett barn. Tv-ögonblick som kommer att gå till historien. Hade man fått rösta på Per och Pernilla så hade åtminstone de debutanterna gått raka vägen till final.