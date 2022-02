Kalendarium: Här är vårens höjdpunkter på scen

FEBRUARI

”Nosferatu 2: vampyrens återkomst” av och i regi av Marie Nikazm Bakken i samarbete med Maria Zakrisson Mortensson och Livia Hiselius

I en klassisk uppföljare som välkomnar såväl återvändare som nya skräckfantaster följer vi med vår favoritvampyr Nosferatu och hens vän Fladderfredrik på nya rysliga äventyr när de åker på gotisk solsemester. Spelas fram till 6/3 på Turteatern, Kärrtorp. Barn/Ung.

”Entropi – Det hemliga rummet” av och i regi av Simon Mezher

Kommunalarbetaren Dadda ska riva ett gammalt hus, och hamnar i ett glömt, gömt rum. Där finns alla teaterns hemligheter – och Stella, som inte är den han tror. Genom Stella och Shakespeares texter hittar han nya sidor i sig själv. Lördagsmatinéer på Oktoberteatern, Södertälje. Barn/Ung.

”(Macbeth)” av och i regi av Jens Ohlin och Hannes Meidal efter en idé av William Shakespeare

Ny uppdaterad klassiker av paret bakom Teater Galeasens ”Hamlet”. Baby Macbeth, 7 år, och hennes kanin blir spådda en blodig framtid av tre väsen. Babys föräldrar tänker stoppa den framtiden, om det så kostar liv… Premiär 18/2 på Dramaten.

”För evigt med Ison & Fille” Musikdrama av och i regi av Åsa Lindholm

Hiphop-duon Ison & Fille fyller 20 år. Här vävs deras historia ihop med låtskatten. Asse, Isra och Feliz är också med, vet hur allt är. Jobb. Skola. Drömmar – kan de bli sanna för dem? Premiär och turnéstart 2/2 på Riksteatern, Botkyrka. På varje turnéort: 20 minuters konsert med lokal artist backad av Ison&Fille.

”Stortorget” av och i regi av Guillermo Calderón

Jan och hans vänner är andra generationens chilenare i Sverige. De älskar Olof Palme och det Sverige som gav deras föräldrar skydd från diktaturen. Men hur har det gått med Palmes Sverigedröm? Riksteatern och Folkteatern i Göteborg. Premiär: 3/2 på Sundsvalls Teater, Sundsvall.

”Drivhuset” av Harold Pinter

Tragikomiskt mästerverk av Nobelpristagaren. Juldag på anstalten: en patient har dött, en har fött barn. Inte bra! Borde inte ens vara möjligt. Internutredningen pekar åt ett visst håll… I huvudrollen Peter Andersson. Regi: Stefan Metz. Premiär 4/2 på Kulturhuset Stadsteatern.

”Vindvaka” på Scenkonst Sörmland. Foto: Mattias Lindbäck

”Vindvaka” – av och med Virpi Pahkinen med flera

En resa genom vattnets föränderlighet. Ensemblens rörelser kan vara snötysta och vindlande, råmande och flödande – eller landa i den stilla klarheten hos en snökristall. Virpi Pahkinen Dance Company, Scenkonst Sörmland och Giron Sámi Teáhter i samarbete. Premiär och turnéstart 4/2 på Scenkonst Sörmland, Eskilstuna.

”Woyzeck” av, med och i regi av Linus Troedsson, efter Georg Büchners drama

Woyzeck är en fattig soldat som utnyttjas i läkarexperiment. Han har ett barn med Marie. Han är hetsad och hånad och drabbas av vanföreställningar tills han gör det oförlåtliga. Monologperformance. Premiär 5/2 på Fri Scen, Kilen, Kulturhuset Stadsteatern.

”Göra guld” av Anne Jonsson och Hanna Cecilia Lindkvist fritt efter August Strindberg

Fantasisprakande dansteater med rök, slajm och vätskor som ska bli guld… Om inre och yttre förändring för barn. Regi: Anne Jonsson. Premiär 5/2 på Strindbergs Intima Teater, Stockholm. Barn/Ung.

”Ædnan” av Irena Kraus och Malin Stenberg efter Linnea Axelssons bok

Tre generationer samiska kvinnor – hur de drabbats när gruvor och reglerade älvar förstört deras värld och även språket togs ifrån dem. Några stannar kvar och söker rötterna. Andra söker framtiden i det svenska. Regi: Malin Stenberg. Riksteatern i samarbete med Giron Sámi Teáhter. Nypremiär och turnéstart 5/2 i Östra skolans sporthall, Jokkmokk.

”Borkmania” av Henrik Ibsen, i bearbetning av Alejandro Leiva Wenger

Affärsmannen John Gabriel Borkman har suttit i fängelse för bedrägeri och ska nu göra comeback, få revansch. Hans bittra fru vill rädda släktens status. Allt hänger på sonen Erhart… Regi: Stefan Pucher, känd för klassikerexperiment. Premiär 5/2 på Malmö Stadsteater, Intiman.

”Gengångare” på Helsingborgs Stadsteater. Foto: Malin Arnesson

”Gengångare” av Henrik Ibsen

Urpremiären var i Helsingborg 1883, på den enda teater som vågade spela skandalpjäsen. Nu går den igen. Det spökar på Lillan. Varje kväll samma repliker som då när folk kom för att se familjen Alvings gamla lögner spricka upp. Könssjukdomar, incest, kvinnoförtryck. Hur drabbas vi i dag? Regi: Helle Rossing. Premiär 5/2 på Helsingborgs Stadsteater.

”Bolanders skor” av Bengt Järnblad

Gunhild och Wiwi jobbar på Bolanders skor, vanliga väninnor. Men konstigt att chefen så hastigt gick och dog! Och hur försvann deras plågoande Larry? Vad luktar illa från lagret? Feelgood-deckare. Regi: Ola Hedén. Riksteatern i samarbete med Teater Allan. Turnéstart 7/2 på Folkan i Lidköping.

”Dvärgen” efter Pär Lagerkvists roman

Vid renässansfurstens hov i Italien skriver dvärgen ner sitt hat. Utestängd från kärleken, musiken, vetenskapen – kokar han av längtan efter hämnd och förödelse. Romanen utkom under andra världskriget med nazismen i blickpunkten. Med Jesper Söderblom. Regi: Ashkan Ghods. Nypremiär 9/2 på Göteborgs Stadsteater.

”Ensamma hjärtan” av Peter Quilter

Romantisk komedi som i fyra delar skildrar fyra olika par: Det äldre skådespelarparet, chefen och hans sekreterare, skilsmässoparet på charterresan som de ju ändå hade bokat. Och så de två som ses på en första dejt – utanför internet. Humor och klassiska popduetter. Regi: Petter Andersson. Premiär 9/2 på Kulturhuset Spira, Smålands Musik & Teater, Jönköping.

”Vasa” av och i regi av Anna Pettersson, fritt efter Strindbergs pjäs

Gustav Vasa, Sveriges kung 1523–1560 anses ha grundat nationen. Här är historien som allvarligt folklustspel med komiska inslag. Regi: Anna Pettersson. Strindbergs Intima Teater och Dalateatern i samarbete. Nypremiär 9/2 på Dalateatern, Sveasalen, Leksand.

”Fakk alla!” av och i regi av Ulf Stenberg och Emil Rosén Adsten

Osedd struntade hon i allt, föräldrar, lärare, samhället. Ingen märkte. Hon begick rån – för kicken. I sluten ungdomsvård blev hon kriminell på riktigt. Pjäs byggd på intervjuer med unga kvinnor som är eller varit livsstilskriminella. Unga Dramaten och Teater Fryshuset i samarbete. Premiär 10/2 på Dramaten

”Tillfälllig ensemble” Manus, regi och scenografi Johanna Lazcano

En tillfälligt ihopsatt ensemble ska sätta upp ”Kung Lear” på Soppteatern. Men tiden är knapp, de är för få och regissören måste hämta barn på dagis… Med Johan Rabaeus med flera. Premiär 10/2 på Soppteatern, Kulturhuset Stadsteatern.

”Djurfarmen” av George Orwell

Mr Jones på Manor Farm har glömt att mata djuren. De gör revolution ledda av två grisar. Orättvisorna ska bort! Men tiden går. Något händer med befrielsen. Orwells satir skrevs 1945 om utvecklingen i Sovjetunionen. Dramatisering och regi: Anna Sjövall. Premiär och turnéstart (skolor) 10/2 på Teater Halland.

”Åh Herregud! / Voi Luoja!” av Anat Gov

Gud har ångest över människorna och söker psykoterapeuten Ellas hjälp. Hon, en modern ateist, har egna problem. Det blir komplicerat. Vem behandlas av vem? Av den israeliska dramatikern Anat Gov. Regi: Taru Mäkelä. Gästspel från Esbo Stadsteater och Tammerfors Arbetarteater. Premiär och turnéstart 11/2 i Riksteatern, Hallunda. (Spelas på finska, textas.)

”Stolthet och fördom - eller The Story of Mr Darcy, Mr Bingley, Mr Wickham, Mr Collins & Mr Bennet” fritt efter Jane Austen

Fem manliga skådespelare utforskar kvinnligheten via Jane Austens klassiska roman. Hur är det när hela ens existens beror av mannens blick? Med luktsalt och broderi-båge intar de 1800-tals-salongen… Regi: Anna Sjövall. Nypremiär 11/2 på Teater Halland, Varberg.

”Om kärlek” eller ”Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska undergången” av och med Max Bolotin, Daniel Nyström, Caroline Söderström och Bella Oldenqvist.

I en nära framtid. Romantikens huvudstad Venedig har dränkts av det stigande havet. På en annan plats har Gretchen just lämnat en man på väg till nästa. Gör hon rätt? Ett samarbete med konstplattformen Kastratet. Premiär 11/2 på Göteborgs Stadsteater.

”Rollercoaster”, Nycirkus/StreetArt av och med Wes Peden

Futuristisk pop-punkig jonglering i världsklass. Wes Peden, en av nycirkusens världsartister, bjuder på snurrande tallrikar, uppblåsbara tuber och discojonglering till ljudsamplingar från bergochdalbanor. Riksteaterpremiär och turnéstart 11/2 i Riksteaterhuset, Hallunda, Botkyrka.

”Trollkarlen från Chicago” av Dag Thelander

Östfrontens prisbelönta musikal om Milton Friedman och nyliberalismen är en lika underhållande som upplysande kärleksförklaring till förra seklets mest optimistiske tänkare. Nypremiär 12/2 på Fri Scen, Kulturhuset Stadsteatern.

”Jekyll vs Hyde” av Gustav Tegby efter ”Dr Jekyll och Mr Hyde” av Robert Louis Stevenson

Den fruktansvärde Mr Hyde skapar kaos överallt. Privatdetektiven Jekyll anar att han finns närmare än väntat. Är Mr Hyde en psykopat som måste bekämpas, eller en oundviklig del av oss själva? Behöver vi vårt inre monster? Thrillerteater för mellanstadiet. Regi: Rikard Lekander. Offentlig premiär 12/2 på Dalateatern, Falun. Barn/Ung.

”Den sista måltiden” av och i regi av Tobias Morin

Deckarteater på hotellet. Olika lag ska knäcka koder och rädda en kidnappad miljardär. Som del i underhållningen: en trerättersmeny från 1897. Men så begås ett mord! Nu söks en verklig mördare! Profilteaterns åttonde ”mord till bords-föreställning”. Premiär 14/2 på Elite Hotel Mimer, Saga Kulturhus, Skellefteå.

”Jag skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå!” av Manda Stenström, fritt efter Jack Werners bok

Ryktena får styra. Magda liftar till Skåne för att rädda Eddie som kanske tänker begå självmord. Bo Göran tar upp henne. Eller blev hon kidnappad? Om hur vi gaddar ihop oss på klent underlag. Regi: Karl Seldahl. Estrad Norr, Jämtland och Teater Västernorrland i samarbete. Nypremiär och turnéstart 15/2 på Storsjöteatern, Östersund.

”Barnen från Frostmofjället” av Mats Kjelbye efter Laura Fitinghoffs bok

Boken kom 1907 och skildrar Sverige på 1800-talet, men är ändå aktuell: Fem föräldralösa syskon står inför hotet att splittras och auktioneras bort. De rymmer tillsammans med geten Gullspira för att söka sig en ny familj. Regi: Michael Cocke. Premiär 16/2 på Norrbottensteatern, Luleå.

”Lehmantrilogin” av Stefano Massini

1844 stiger en ung man i land i New York. Där blir han Henry Lehman. Ihop med sina två bröder börjar han handla med bomull i den amerikanska södern… När finansinstitutet Lehman föll 2008 orsakade det den största krisen i USA sedan 1930-talet. Massinis dramatrilogi följer familjen fram till 1980-talet. Regi: Carolina Frände. Premiär 18/2 på Kulturhuset Stadsteatern.

”Dance Nation” av Clare Barron

Danstruppen tränar för en viktig tävling. Blod, svett och tårar! Om viljan att ta över världen – ett dansteg i taget – om makt, begär och konkurrens ur tonårstjejernas perspektiv. Pulitzernominerad pjäs. Regi: Martin Rosengardten. Premiär 18/2 på Kulturhuset Stadsteatern, Skärholmen. Barn/Ung.

”Mordet på Marat” av Peter Weiss

1808. Markis de Sade, intagen på mentalsjukhuset Charenton på grund av sina oanständiga skrifter, gör teater för sjukhusledningen och dirigerar själv dramat om mordet i badkaret på den franske revolutionsledaren Jean Paul Marat. Men patienterna är svårstyrda… Pjäsen från 1964 diskuterar revolutionen, folket, demokratin och makten och hör till världsdramatiken. Regi: Jan Klata. Premiär 18/2 på Göteborgs Stadsteater.

”Ring, ring” av Sofia Fredén

Zara kan inte sova, de vuxna bråkar. Och hon har inte pengar till present åt bästisen. Ska hon sno? Hon ringer Zippo på kvällsjouren som läser för henne tills hon somnar. Julen 2020 ökade samtalen till BRIS med 40 procent jämfört med tidigare år. Regi: Gunilla Andersson. Premiär 18/2 på Teater 23 i Malmö. Barn/Ung.

”Schh! Det låter djur!” av och i regi av Johanna Salander ihop med ensemblen

Vem gruffar vid älvens strand, vem knorrar vid förskolans grind? Vem tjoar så det ekar i gångtunneln? Överallt bor någon, man måste bara närma sig försiktigt. Med ljud, rörelse och musik. Premiär 18/2 på Ögonblicksteatern, Umeå. Barn/Ung.

”Där barn sover” efter James Mollisons fotobok

Barns egna berättelser – från det överfyllda barnrummet i Tokyo, bland massor av klänningar, skor och peruker – till Masaipojken, som sover på savannen under bar himmel. För varje barn är den egna uppväxten självklar, normal. Om olik- och likheter. Premiär 19/2 Teater Pero på Teaterverket Svea, Sveavägen 114, Stockholm. Barn/Ung.

”Peer Gynt” av Henrik Ibsen

Peer, fattig yngling i en norsk by, är i sina drömmar kejsare. Han är kär i Solveig men lämnar henne och sin döende mor för världens äventyr – makt, ära, Marocko, Egypten… Återvänder åldrad för att göra upp med sig själv. En satir från 1867. Regi: Marie Nikazm Bakken. Från 19/2 på Östgötateatern, Stora teatern, Norrköping.

Helsingborgs stadsteater 100 år! ”Den Fantastiska Leken”

Helsingborgs Stadsteater firar säsongen 21/22 sitt 100-årsjubileum. Teatern som invigdes 1877 blev Stadsteater 1921. Lekfullt och musikaliskt skildras teaterdirektörer, dämonregissörer och narrar, men också själva teaterkonsten som ännu efter 3000 år förtrollar. Ges som Afternoon Tea på Foajéscenen. Regi: Jörgen Düberg. Premiär 19/2 på Helsingborgs Stadsteater.

”Hon finns inte med på fotografiet” av Paula Stenström Öhman

En familj. Fyra människor. Fyra perspektiv. Och en som valt att inte vara med. Vad händer när en familjemedlem väljer att avvika. Vad gör det med de som blir kvar? Vems är skulden? Regi: Rasmus Lindgren. Premiär 19/2 på Regionteatern Blekinge & Kronoberg, Växjö

”Hör så tyst det är” på Regionteatern Blekinge & Kronoberg. Foto: Linda Himsel

”Hör så tyst det är” av och med scenkonstkollektivet Nyxxx

Hur låter sandkorn? Kan plastprassel låta som en brinnande brasa? Tillsammans med barnen gör vi en berättelse där ljud från sandkorn, vatten och mjuka mattor förvandlas genom hörlurar, datorer, mikrofoner. Från den 22/2 på Regionteatern Blekinge & Kronoberg, Växjö.

”Allt för alla” av och med KEL Show & Performance

Medan vi river ur kök efter kök: här är kvinnor som inte slösar. Här tror vi på horoskop i stället för Tinder, pluggar bordsskick, lär oss spela med kasperdockor på barnkalaset. Influencers genom tiderna speglas, och klimatångesten knackar på. Regi: Olle Sarri. Nypremiär 23/2 på Kulturhuset Stadsteatern, Fri Scen.

”Hiroshima min älskade” efter Marguerite Duras filmmanus

Resnais film från 1959 hör till filmhistoriens största. Med två parallella berättelser, en i Japan på femtiotalet och en i Frankrike under kriget, handlar den både om atombomben och den omöjliga kärleken. Här är Duras själv med på scenen och skriver fram historien. Regi: Philip Zandén. Premiär 23/2 på Teater Brunnsgatan Fyra, Stockholm.

”Fröken Julie” av August Strindberg

Marie-Louise Ekman återvänder till Dramaten med en uppsättning om tre skådespelare som redan spelat pjäsen tusentals gånger på biblioteks- och aulaturnéer. Nu ska de äntligen spela på en riktig teater. Men åren har satt sina spår, och privatlivet tränger sig på. Regi: Marie-Louise Ekman. Med musik av Benny Andersson. Premiär 24/2 på Dramaten.

”Sårad ängel” av Sara Stridsberg

Scenen är tom. Allt som finns är ljus och mörker som går och kommer. Det är tiden som går, i livet som var. Pjäsen om far och dotter spänner över en livstid. Flickan är vuxen nu. Men allt finns samtidigt. Regi: Rebecka Hemse. Nyskriven musik: Sibille Attar. Premiär 25/2 på Dramaten.

Maja Rung som Kulla Gulla på Kulturhuset Stadsteatern. Foto: Matilda Rahm

”Kulla Gulla” av Martha Sandwall-Bergström. Dramatisering: Åsa Lindholm

Vintern för de fattiga är en kamp på liv och död. Och på Kullatorpet är de fattiga. Dit kommer Gulla från barnhemmet för att arbeta. Hon mättar barnen, sköter huset, sliter hårt, alltid glad, men ser också orättvisorna, som hon tänker rätta till. Regi: Maria Sid. Premiär 25/2 på Kulturhuset Stadsteatern. Barn/Ung

”Anna Blomberg sjunger ut” av och med Anna Blomberg

Komisk, varm och lite sorgsen show med några av Anna Blombergs mest omtyckta karaktärer men också flera nya. Alla längtar de efter att få höra till, slippa ensamheten. Regi: Paula McManus. Riksteaterpremiär och turnéstart 25/2 på Årsta Folkets Hus Teater, Årsta.

”PANG! sa Anckarström” av och i regi av Anders Berg

Om människan Jacob Johan Anckarström, hans liv så som det verkligen aldrig har berättats förr. Om makt, pengar, svek och oskuld som sträcker sig in i nutiden. Med sång och musik – allt framfört av en fantastisk ensemble. Premiär 26/2 på moment: i Gubbängen.

”Gränser” av Henry Naylor

Hyllat brittiskt drama. Hennes älskade stad slås i spillror av kriget. I skydd av mörkret låter hon sorgen och ilskan få utlopp i regimkritiska graffitimålningar och tar allt större risker. Han blev berömd fotograf när tvillingtornen föll, men känner sig… smutsig? Om medmänsklighet, girighet och uppoffringar. Regi: Dennis Sandin. Premiär 26/2 på Playhouse Teater, Stockholm.

”Hitta hem” av och med Gisela Nilsson

”Du behöver inte berätta att du är judinna.” Orden har följt skådespelaren Gisela Nilsson genom livet. Vad var hennes mamma rädd för? De bodde ju i Sverige. Nu gestaltar hon sin mammas resa från Budapest till lägret Bergen Belsen 1944 och sen till Sverige. Regi: Olle Törnqvist. Premiär 26/2 på Teater Västernorrland, Konsertteatern, Sundsvall.

”Expedition Kyla” av Leea och Klaus Klemola

Marja-Terttu driver världens nordligaste grill på Grönland men längtar efter än mer kyla. Ihop med Piano Larsson och några till drar hon norrut. Grillkiosken tar de med sig. Det går bra, men snart flåsar klimatkrisen dem i nacken… Regi: Jussi Sorjanen, konstnärlig ledare för Teater Viirus i Helsingfors. Premiär 25/2 på Östgötateatern, Linköping.

”Kris” av och i regi av Maja Salomonsson efter Karin Boyes roman

Malin ska snart ta studenten när allt rämnar. Varför gör hon inget åt lidandet i världen? Finns Gud? Mitt i kaoset blir hon dessutom kär. Alltså jättekär. I någon hon absolut inte får bli kär i. Boyes roman var kontroversiell när den kom 1934. Med rapartisten Beri Gerwise och Frida Beckman. Premiär 26/2 på Kulturhuset Stadsteatern, Vällingby.

”Moderna tider” på Folkteatern Göteborg. Foto: Folkteatern

”Moderna tider” av Charlie Chaplin

Kan man vara mer modern än den första människan vid löpande bandet? Eller den förste på ett löpband? Kanske vet någon av de sex Charlie Chaplin i denna surrealistiska själavandring svaret? De som åker fram och tillbaka genom tiden tills de tappar bort sig själva. Fri bearbetning av filmen från 1936 av Erik Holmström och Pontus Lundkvist. Premiär 26/2 på Folkteatern, Göteborg.

”Transplantation” av och med Charlotte Engelkes och Sofia Södergård

Den ena kvinnan bär på en Y-kromosom efter en benmärgstransplantation. Den andra bär på en dragking-identitet. Båda undrar: Var tar jag slut och var börjar den andre? Kan jag vara allt? Ett musikaliskt, dramatiskt, koreografiskt och humoristiskt verk – en varieté om kärleken till den andre, till sig själv och till livet. Visas 24–26/2 på Elverket/Dansens Hus. Turné i höst.

MARS

”Framtidsspelen” av Athena Farrokhzad

Vem bestämmer över min kropp, min dag, på skolan – mitt liv? En biljett till en perfekt framtid ligger i potten i denna pjäs byggd på samtal och workshops med högstadieelever i länet, om vad politik är och hur den påverkar dem. Regi: Carl Olof Berg. Premiär 2/3 på Norrbottensteatern. Barn/Ung.

”Natthärberget” på Dramaten. Foto: Dramaten

”Natthärbärge” av Maksim Gorkij

I den ungerske film- och teaterregissören János Szászs uppsättning av Maxim Gorkijs mest kända pjäs är vi på en teaterscen, i en nära framtid. Ute råder mörker, en katastrof har just skett. Inne på teatern kämpar några för sin överlevnad. Nyskriven musik: Anna von Hausswolff. Premiär 3/3 på Dramaten.

”Det vilda” av och i regi av Sally Palmquist Procopé

En människa har lämnat civilisationen och flyttat till skogs för ett ”ett sannare liv”. Men skogen är större än hon anat, och bär på hemligheter. Praktfulla väsen rör sig bland tio meter höga träd i skogen på scenen. Musik: Iiris Viljanen & Stefan Johansson. Premiär 3/3 på Orionteatern, Stockholm

”Dansa Rennie!” av och i regi av Ola Lindholm

Artisten Rennie Mirro bjuder in till musikaler och människor samt grunnar på detta att åldras som dansare, när det är tid för nya sammanhang. Till hjälp har han inspelade frågor från sin egen mor som är psykoterapeut. Humor och allvar, dansnummer och en och annan sång. Riksteaterpremiär 4/3 på Årsta Folkets Hus Teater, Årsta.

”Vansinnets historia” av Dag Thelander

Innan den franske filosofen Michel Foucault blev en av 1900-talets stora tänkare pluggade han i Uppsala för professor Sten Lindroth. Deras vänskap, liksom Foucaults doktorandtid, sprack dramatiskt. I en munter musikalisk fantasi berättas varför – inspirerat av dagens politiska strider och de studentikosa 1800-talsvisorna Gluntarne. Musik: Per Wickström. AW-teater. Premiär 4/3 på Uppsala Stadsteater, Intiman.

”Biet i huvet” av Roland Schimmelpfennig

En pojke upptäcker en morgon att han är ett bi, flyger ut till ängen, landar i en blomma. Då är han lika plötsligt tillbaka i sin säng. På level 2 i hans egna fantasispel, som han skapat för att klara svåra vardagar. Nu måste han ta sig till skolan utan att väcka föräldrarna. Regi: Chantale Hannouch. Premiär 4/3 på Byteatern Kalmar Länsteater. Barn/Ung.

”Måne över Rosendal” efter Pelle Sollermans böcker

Del 2 efter succén ”Anna&Jacob Dubbe” från 2019. Nu fortsätter musikteatern om de gotländska makarnas liv, med all komik och tragedi, till deras sista andetag. Lördagar i vår spelas båda föreställningarna i följd med paus för middag på Creperiet. Premiär 4/3 på Gotlands Länsteater, Visby.

”Cyrano de Bergerac” av Edmond Rostand

Historiens kanske mest passionerade romans sker mellan fel personer i 1600-talets Paris. Poeten Cyrano har komplex för sitt utseende, vågar inte närma sig Roxane utan låter vännen Christian framföra de dikter han skrivit till henne. Hon bedåras, men av vem? Med Spiras egen stjärna Åsa Arhammar som Cyrano. I samarbete med Vulkanteatern. Regi: Ronny Danielsson. Premiär 5/3 på Kulturhuset Spira, Smålands Musik & Teater, Jönköping.

”Alice i Underlandet” i Vänersborg. Foto: Riksteatern

”Alice i Underlandet” av och i regi av Charlie Åström fritt efter Lewis Carrolls bok

Detta är på 1940-talet. Alice har just börjat på en dövskola där teckenspråk är förbjudet. En dag upptäcker hon Underlandet. Möter den stränga Hjärter Dam, den underlige Hattmakaren och kaninen som till sist för henne hem. På svenskt teckenspråk och med svenskt tal skildras mänskliga brister, utanförskap och försoning. Riksteatern Crea. Premiär, turnéstart 7 /3 på Stora Biografen, Vänersborg.

”Kung Lear” av William Shakespeare

Kungen abdikerar men vill ändå ha kvar sin makt. Döttrarna ska sköta riket och ta hand om honom. Men de misslyckas, släkten går under, tronen står tom. Hanna Lekander spelar Kung Lear. Genom olika formexperiment får vi reda på vad berättelsen egentligen handlar om… Regi och bearbetning: Anna Pettersson. Nypremiär 8/3 på Örebro Teater.

”Rotterdam” av Jon Brittain

Nyårsafton i Rotterdam. Alice har samlat mod att maila hem och berätta att hon är gay. Men innan hon hinner trycka på ”sänd” avslöjar hennes flickvän Fiona att hon vill börja leva som man, och byta namn till Adrian. Medan Adrian påbörjar könskorrigering måste Alice ta ställning igen: betyder detta att jag är straight? Eller? Regi: Julia Marko Nord. Premiär 9/3 på Västerbottensteatern, Sara kulturhus, Skellefteå.

Katarina Lundgren-Hugg i komedin ”Chefen” på Malmö Stadsteater. Foto: Johan Sundell

”Chefen” av Malin Axelsson

Jenny är ny som chef, full av idéer i powerpoint-form. Men hon går vilse bland mellanchefer och management-tänk. Ett medarbetarsamtal från helvetet ställer saken på sin spets. Vem vill hon vara? Blir det my way eller the high way? Regi: Maria Löfgren. Premiär 12/3 på Malmö Stadsteater, Intiman.

”Asea – Här kommer framtiden” av Jerker Beckman

Kärlek, galenskap, besvikelser och drömmar i skuggan av Ottartornet. Om Asea, länge motor i Sveriges ekonomi, och människorna där och runt om. Om entreprenörskap, teknik, revolutioner och arbetarkamp under mer än hundra år. Regi: Niklas Hjulström. Musik: Andreas Kullberg. Premiär 12/3 på Västmanlands Teater, Västerås.

”Kära Jelena” av Ljudmila Razumovskaja

Lärarinnan Jelena fyller 44 ensam med bakelse och stearinljus. Då kommer fyra avgångselever med blommor och presenter. Hon blir glad, men inser snart att de bara vill muta sig till högre betyg… Psykologiskt drama om ett åldrande Sovjet och ett nytt Ryssland. Regi: Jonas Österberg Nilsson. Premiär 12/3 på Uppsala Stadsteater.

”Tusen bitar” av Tove Olsson och Oskar Thunberg

Thomas var 29 år när han dog av ett knivhugg, en septembernatt 1996 på trottoaren i Nyköping. Här är historien om honom och de som blev kvar. Scenkonstkompaniet Lumors cold case-tragedi får efterfrågad nypremiär inom Tempo Dokumentärfestival. Regi: Oskar Thunberg. Nypremiär 9/3 på Kulturhuset Stadsteatern, Fri Scen.

”Penelope” av Py Huss Wallin och Nils Granberg

Efter segern över Troja har Odysseus kajkat runt på haven i snart tio år. Hustrun Penelope börjar bli ifrågasatt hemma på ön. Ska hon inte gifta om sig? 108 friare flyttar in i slottet och tävlar våldsamt om henne. Penelope väver sin svärfars liksvepning på dagarna och river upp den på nätterna för att vinna tid och slippa ett omgifte. Stjärnspäckad föreställning. Regi: Py Huss Wallin. Premiär 14/3 på Teater Galeasen, Stockholm.

”Osamsas” av och i regi av Liv Elf Karlén

Två syskons vardag, full av lek, gräl och samspel. Starka känslor. Ett litet misstag blir en katastrof och väntan på en ursäkt är oändlig. Om att upptäcka världen ihop med den bästa och jobbigaste personen i världen. Premiär 16/3 på Teater Tre, Stockholm. Barn/Ung.

Helena af Sandeberg i ”Gasljus” på Kulturhuset Stadsteatern. Foto: Ackerup

”Gasljus” av Patrick Hamilton

Det är kusligt i huset där Bella bor. När hon är ensam hörs ändå fotsteg. Ljuset går upp och ner. Sakta bryts hon ner. ”Gaslighting” kallas den psykiska misshandel som går ut på att manipulera en människas verklighetsuppfattning. Pjäsen ”Gasljus” kom 1938, blev succé i London och på Broadway. Med Helena af Sandeberg. Regi: Melody Parker. Nypremiär 18/3 på Kulturhuset Stadsteatern.

”Tillbaka till Reims” av Didier Eribon

En skådespelerska spelar in en voice over för filmversionen av Didier Eribons hyllade bok. I ljudstudion blir det diskussion om klass. Filmen som visas bakom skådespelarna skildrar författarens klassresa, den exkluderande medelklassen och arbetarklassen som glider mot extremhöger. Med Lena Endre, Jesper Söderblom och rapparen Parham. Regi: Thomas Ostermeier, konstnärlig ledare för Schaubühne i Berlin. Samproduktion med Dramaten. Nypremiär 18/3 på Göteborgs Stadsteater.

”Filter” av Emma Broström

Mor och vuxen dotter-relation i en akt. Hur ärliga vågar vi vara mot oss själva och de som står oss nära? Del i teaterns hemma hos-satsning: Bjud hem dina vänner till vardagsrummet och upplev tillsammans teater utöver det vanliga! Regi: Anna Sjövall. Premiär 18/3 på Teater Halland, Varberg.

”Slottet Valentins mysterier” av och i regi av Malin Axelsson

Bortom berget får Enya inte gå. Där finns havsmonster, där brinner himlen röd. Men en natt för en storm upp Enya på en bergstopp. Då ser hon: Inget svart hav. Inga monster, ingen blodröd himmel. I stället – slottet Valentin! Enya inser att hon måste dit… Gothdrama om äventyret att växa upp. Premiär 19/3 på Backateatern, Göteborg. Barn/Ung.

”Amadeus” av Miloš Forman

Streetsmart operalek: Den gudfruktige Salieri är kluven. Han hör Herrens röst i Mozarts underbara musik. Men står inte ut med den begåvade slyngeln. Han vill krossa rivalen som alla beundrar. Hur långt kan avundsjuka driva en människa? Familjeföreställning i samarbete med Helsingborgs Symfoniorkester. Del i teaterns 100-årsfirande. Regi: Carl Johan Karlson. Premiär 19/3 på Helsingborgs Stadsteater.

”Tigern i magen” på Helsingborgs Stadsteater. Foto: Emmalisa Pauly

”Tigern i magen” av Sara Hansson

Adam och Aida är tvillingar. Adam har massor av energi – en tiger i magen. Aida är stillsam och försiktig. De vuxna tycker att Adam ska vara mer mer som hon. Men när ingen ser har Adam och Aida en hemlig lekvärld i skogen, och en alldeles speciell vänskap. Premiär 23/3 på Helsingborgs Stadsteater. Barn/Ung.

”Kometsvans och Stjärnglans” av och i regi av Björn Söderbäck

Solen, Månen och himmelens Stjärnor hälsar Jorden, den nya Världen. Kometsvans och Stjärnglans kommer ut ur sina ägg. Vågar de möta Mångubben, Dundergumman, den jättelika Himmelsälgen och målarmästare Norrsken? Och kommer Jordmamman att bli frisk igen? Berättarteater. Premiär: 24/3, Giron Sámi Teáhter, Kiruna.

”Älskling jag är hemma” av av Laura Wade

Bättre förr – eller? Judy är den perfekta hemmafrun, beredd med tofflorna när maken kommer hem. Allt ska vara som förr, möblerna, musiken, det risiga kylskåpet. En sköter hemmet, en jobbar borta. Målet: det perfekta äktenskapet. Men… Regi: Maria Blom. Premiär 25/3 på Kulturhuset Stadsteatern.

”Tuma” av och i regi av Gustav Deinoff

Om ett brustet litet hjärta, en jätte, en hamster och en magisk resa. Med stor ensemble, nyskriven musik och förtrollande scenografi berättar Tuma om när hon en gång blev så ledsen att hon nästan dog. Och hur hon, med lite hjälp, ändå klarade sig. Barn och vuxna med och utan funktionsvariationer skapar tillsammans – teater för alla! Unga Klara och Mosaikteatern i samarbete. Premiär 25/3 på Lagret, Kulturhuset, Stockholm.

”Landsbygdsupproret” av, med och med musik av Samantha Ohlanders

Folkmusikshow om att våga tro på landsbygden och folk som bor där. Musikern och landsbygdsfrågornas Jeanne d’Arc, Samantha Ohlanders, vill med sin trio starta ett samtal om hur vi skapar det samhälle vi vill ha. I samarbete med Riksteatern. Premiär 26/3 på Folkteatern Gävleborg.

APRIL

”Får jag vara med?” av Stina Wirsén. Musik: Sarah Riedel

Fnök, Gurgel och Viola leker på gården varje dag, bara de. Roligt. Men vem är det där? En kanin! Ny på gården. Hon har en hammare… det låter... spikispiki Bang! – Du får inte vara med! ropar barnen. Men kaninen bara bygger. Musikal om lek, gemenskap, makt och integritet. Från 4 år. Regi: Anna Vnuk. Nypremiär 1/ 4 på Dramaten. Barn/Ung.

”Bra där” på Uppsala Stadsteater. Foto: Maria Lilja

”Bra där!” av Affe Ashkar ihop med Aki, Dajanko och Sai från musikgruppen Labyrint

Nasir möter musiken i tidig ålder. Drömmen om att bli stjärna är närmare än han trott, men inte helt enkel att nå. En musikteaterföreställning med hiphopen i centrum. Regi: Affe Ashkar. Premiär 2/4 på Uppsala Stadsteater.

”Jumpy” på Borås Stadsteater. Foto: Amelia Bordahl

”Jumpy” av April De Angelis

En gång i livet höjde Hilary rösten mot orättvisor, kvinnoförtryck och kärnvapen. Numera protesterar hon mest mot dottern Tillys klädval och sena kvällar. Pinsamt uppriktig West End-succé om hur livet ibland bara blir som det blir. Regi: Johan Paus. Premiär 2/4 på Borås Stadsteater.

”Mr. Burns” av Anne Washburn

Samhället har kollapsat. Elen är utslagen. Folk drar runt på jakt efter föda och på flykt undan strålning. Vid en lägereld börja några återberätta ett avsnitt ur The Simpsons, scen för scen. Det blir som en tröstesång, nästan en religion att höra om när Homer, Marge och de andra fick fly sitt hem undan Sideshow Bob. Regi: Nora Nilsson. Premiär 8/4 på Göteborgs Stadsteater.

”Finska för invandrare” av Jani Lohikari

Ritva är sist kvar i stadens finska förening. Ska hon lägga ner? Då kommer Lennart som söker sin finskhet, borttappad i barndomen. Men vill hon verkligen pracka på honom det finska svårmodet? Komedi av Kaveri-kollektivet och Kokkolan kaupunginteatteri med flera. Regi: Malou Zilliacus. Musik: Anna Järvinen. Riksteaterpremiär 8/4 på Teater Bråddgatan 34, Norrköping.

”Kontrabasen” av Patrick Süskind

Medan han förbereder sig för kvällens operaföreställning pratar han om kontrabasen och musiken, och, i förtroende, om sin obesvarade kärlek till sopranen Sara, som aldrig lagt märke till honom. Men i kväll ska hon – om han vågar göra så att hon ser honom… Regi: Eva Bergman. Nypremiär 8/4 på Göteborgs Stadsteater.

”The last dream of William Shakespeare”

En resa från pjäs till pjäs i Shakespeares drömvärld. Rädslor, begär, fantasier, nutid och dåtid möts och förvandlar pjäsernas gestalter – och publiken. Regi och koreografi: Nikita Milivojević och Amalia Bennett, två av Europas främsta scenkonstnärer. Premiär 9/4 på Örebro Teater.

”Fattigfällan” efter Charlotta von Zweigbergks roman

Beata – egenföretagare, arbetsam, effektiv och problemfri – blir en dag sjuk. Tillvaron krossas. Hon kanar i rasande fart nedför samhällets stup, jagad av växande skulder, oförstående läkare och rigida socialsekreterare. Regi: Malin Stenberg. Premiär 9/4 på Helsingborgs Stadsteater.

”Den omättliga vägen” på Dramaten. Foto: Klara G

”Den omättliga vägen” av Ben Okri. Dramatisering: Oladipo Agboluaje

Azaro är en abiku, ett andebarn, som slits mellan jorden och andevärlden. I ghettot kämpar han för familjen, men andarna vill få honom tillbaka i sin värld. Varför stanna i människornas lidande? Med masker, dockor, film och stor ensemble skapas en fantastisk värld där det afrikanska arvet blandas med magisk realism, med Afrikas moderna historia som fond. I samarbete med The National Black Theatre of Sweden. Regi: Josette Bushell Mingo. Premiär 9/4 på Dramaten.

”Min vän fascisten” av Erik Gedeon och Klas Abrahamsson

Bullerbybarnen – sinnebilden för det trygga Sverige – är nu medelålders medelklass-svenskar. Sex av dem (Kerstin är på behandlingshem) har sin årliga kräftskiva, men gemenskapen hotas av skilda åsiker och gamla surdegar. Tills en objuden gäst tar befälet. Dräpande musikteater utan en enda talad replik, men allt mellan kuplett, reagge, rock och bossa. Gästspel av Artisterian 11 och 12/4 på Playhouse Teater, Stockholm.

”100 sånger” av Roland Schimmelpfennig

Ögonblicket före katastrofen. På tågstationen myllrar människorna, en ska på jobbintervju, en annan på begravning. 8.55 ser Sally mannen på tåget. Två blickar möts i förälskelse. Hon tappar koppen och världen går i kras. Allt är över. Så går människorna tillbaka till ögonblicket före katastrofen, till livet. Berättar om kärlek, drömmar, musiken de lyssnat på. Regi: Michael Cocke. Premiär 14/4 på Göteborgs Stadsteater.

”Trettondagsafton” av William Shakespeare

I en helrenoverad version av komedin berättas historien ur Violas perspektiv. Strandsatt efter ett skeppsbrott i fiendeland, utan vänner och familj, måste hon vara smart och listig för att överleva. Det blir skratt, bråddjup och oväntade vändningar. Bearbetning och regi: Jonas Holmberg. Premiär 23/4 på Oktoberteatern, Södertälje.

”Tårtbagaren” av Elsa Berggren

Bagaren Melissa gör succé med sina fantasifyllda bakverk. Men får problem när det byggs en mur i staden. Hon måste välja sida! Om att stå upp för det man tror på och våga göra motstånd mot orättvisor. Regi: Kristoffer Berglund. Nypremiär 23/4 på Teater Västernorrland, Gamla Nackstaskolans matsal, Sundsvall. Barn/Ung

MAJ

”Var är min man?” av och med Marie Delleskog

De två skulle åldras ihop, ta barnbarnen till Liseberg, åka karusell… Men de hann inte. När Andreas insjuknar i Alzheimer ställs tillvaron på paus. Monolog om att vara anhörig i en svår tid i livet. I samarbete med Alzheimerfonden. Premiär 2/5 på Göteborgs Stadsteater.

”The Unknown” av Markus Öhrn

En serie om tolv föreställningar – olika varje kväll. Du får inte veta någonting i förväg utan måste överlämna dig åt konsten, ovanligt i vår algoritmstyrda värld. Detta är kärlek till det som händer i rummet. Internationellt hyllade Markus Öhrns första verk för en svensk institutionsteater. Premiär 5/5 på Dramaten.

”Gud skapade människan och jag skapade kuken” av och med Mille Bostedt

Pulserande allkonstverk om transpionjären Michael Dillon, den första transmannen som tog testosteron och gjorde en falloplastikoperation för att transitionera. Koreografi: Sepideh Khodarahmi. Musik: TamiT. Utvecklad nypremiär 6/5 på Turteatern, Kärrtorp.

”Linje Lusta” av Tennessee Williams

Stella har gift ner sig med arbetaren Stanley Kowalski. Äktenskapet är passionerat och konfliktfyllt – men Stella verkar trivas. Men så dyker systern Blanche upp, med sina känsliga nerver och överklassmanér. Den flerfalt prisade föreställningen är tillbaka med Livia Millhagen som Blanche DuBois. Regi: Stefan Larsson. Nypremiär 7/5 på Dramaten.

”Hjärtat inuti” av ASSITEJ-prisade Dalija Acin Thelander

En föreställning skapad speciellt för barn med funktionsvariationer. Med ett myller av taktila upplevelser stimuleras publikens nyfikenhet och eftertanke i en trygg miljö. Publiken deltar i rörelser, sånger och viskningar tillsammans med tre dansare och en sångare. Kungliga Operan och Unga Klara i samarbete. 6 månader – 4 år. Premiär 7/5 på Unga Klara. Barn/Ung.

”Liv” av Alma Lindé

En avlägsen planet har gjorts obeboelig och dess invånare letar nytt hem. Jorden verkar bra… Men är det människor, svampar eller jättebläckfiskar de ska likna för att smälta in? Du kanske själv har känt dig som en utomjording? Regi: Lotta Östlin Stenshäll. Offentlig föreställning 7/5 på Folkteatern, Gävleborg. Barn/Ung.

”Hatet” av och med Ungdomsensemblen

Varje höst skapas en ny grupp som blir Uppsala Stadsteaters Ungdomsensemble. Den gör en föreställning som de spelar på våren. ”Hatet”bygger på deras tankar och erfarenheter. Hat är en stark känsla som kan gräva sig in i människors innersta och deformera dem. Hatet har två delar: den som hatar och den som är hatad. Tänk om de delarna måste möta varandra? Dramapedagog: Maria Trost. Premiär 12/5 på Uppsala Stadsteater. Barn/Ung.

”Gegget” av och i regi av Karin Oscarsson

Vi lovar att älska varandra i nöd och lust. Men hur mycket nöd och hur lite lust tål en reation? Var börjar du, var slutar jag i den gegga av känslor, förväntningar och behov som är vi? Hur håller man kärleken vid liv? Koreografi: Camilo Ge Bresky. Premiär 13/5 på Ung Scen Öst, X-scenen, Linköping.

”Brinn” av Elmira Arikan och Farnaz Arbabi

Evy och Agnis vänskap är så stark att de har en egen fantasivärld . Där kan de göra allt de inte får. Och går tillsammans alldeles, alldeles för långt. Och elden... Vad var det egentligen som hände med elden? Regi: Farnaz Arbabi. Unga Klara och Teaterhögskolan i Malmö. (Slutproduktion) Premiär 19/5 på Bryggeriteatern i Malmö.

”Tre Systrar” av Anton Tjechov

Mellan längtan bort och tyngden i att stanna kvar, där bultar hjärtat i Tjechovs klassiska pjäs. Här gestaltad genom kvinnors och särskilt romska kvinnors berättelser och tankar, i gränslandet mellan teatern, dansen och musiken. Regi: Cecilia Milocco. Scenkonst Sörmland. Premiär 20/5 på Idéfarmen, Malmköping.

”Exit Parkour” om och med en av världens främsta parkourutövare av Ada Berger

När Matar var 9 år upptäckte han parkour och började träna med sina vänner på gatorna i Gaza. Filmerna de lade ut fick internationell uppmärksamhet och öppnade dörrar. Matar kom till Sverige. Detta är hans berättelse – om att ringa hem till familjen var tionde minut när bomberna faller. Men också om att nästan kunna flyga. Byggd på intervjuer med Matar. Regi och koreografi: Örjan Andersson. Premiär 28/5 på Dramaten.

JUNI

”Decadance #21” av Ohad Naharin

Ohad Naharin skapade Decadance år 2000 för att fira tioårsjubileet av tiden med Batsheva Dance Company med tio avsnitt ur koreografier han gjort för kompaniet. Sedan dess återvänder han till Decadance varje säsong med nya bearbetningar ur repertoaren, nya stycken i detta föränderliga collage – att uppleva om och om igen, men aldrig likadant. Gästspel 4-5/6 på Dramaten.

”Robin Hoods hjärta” av David Farr

Robin Hood-legenden som modern kärlekshistoria och lek med könsrollerna. Marion är jämnstark med Robin i ett generöst teateräventyr om att vara fattig – eller rik. Vad betyder det i Malmö? Samarbete Malmö Stadsteater, Malmö Konstmuseum med flera. Premiär 4/6 på Malmö Museum, Malmö Hus, Borggården.

”Råttfångaren”efter en medeltida legend av och i regi av Johanna Huss

I staden vid floden blomstrar affärerna. Stadsborna mår gott och har lyxiga vanor. Men oönskade typer stör: Råttor som kryllar och krafsar och roffar åt sig. Huspriserna rasar! Då kommer en ensam vandrare vars flöjtmelodier trollbinder vem som helst… Samarbete Örebro Teater, Teater Martin Mutter och Amatörteatersamverkan i Örebro län. Premiär 4/6 på Spelgården i Wadköping, Örebro.

”Scenkonstbiennalen 2022” 7- 12 juni

Svensk scenkonsts största mötesplats, biennalen, ordnas i år av Västmanlands Teater. Biennalen 2021 som var semidigital öppnar med ett års försening fysiskt, desto mer efterlängtad. Som alltid: möten, diskussioner, upplevelser och en fest för branschen. De kommittéutvalda föreställningarna ges på olika platser i Västerås. Allmänheten välkomnas. Information: vastmanlandsteater.se

”Wendy & Peter Pan” av och i regi av Annika Kofoed, fritt efter J M Barries berättelser

Wendy, storasyster på väg ur boet, underhåller syskonen med historier om Peter Pan, figuren som aldrig vill bli vuxen. En kväll får hennes fantasivärld liv. Tillsammans med den flygande Peter Pan kastas de in i ett omtumlande äventyr. Västerbottensteaterns sommarteater. Premiär 15/6 i Medleforsparken, Skellefteå.

”Pang i bygget” av John Cleese

Denna John Cleeses egen scenversion bygger på en av de mest populära episoderna i tv-serien (Hotel Inspectors), runt vilken han har vävt in några av de roligaste scenerna ur hela serien. Samtidigt återkommer skådespelarna från Fredriksdalsteaterns lyckade egna ”Pang i bygget”-version, 2014: Adde Malmberg som Basil, Eva Rydberg som Sybil, med flera. Regi: Anders Albien. Premiär 17/6 på Fredriksdalsteatern, Helsingborg.

”En saga om en saga” efter en novell av Selma Lagerlöf, av och i regi av Leif Stinnerbom

Västanå Teater fyller 50 år och firar med en sprakande Jubileums- och kavalkadföreställning med scener från tidigare Lagerlöf-uppsättningar – alla med den kärlek till berättandet, musiken, dansen och teaterkonsten som också var Selma Lagerlöfs. Premiär 29/6 på Teater Västanå i Berättarladan, Rottneros.

”Kvinnorna och staden” efter Kerstin Ekmans romansvit om Katrineholm

Dramatiseringen bygger på romanerna ”Häxringarna”, ”Springkällan”, ”Änglahuset” och ”En stad av ljus” om kvinnornas historia i den mansdominerade järnvägsknut där Kerstin Ekman växte upp. En historia som börjar på 1870-talet och sträcker sig fram till 1950-talet. Fogelstads Musikteater. Kompositör, konstnärlig ledare och berättare: Marie Selander. Regi: Judith Hollander. Premiär 30/6 i Lokstallet, Katrineholm.

PRIVATTEATRAR

Scalateatern Stockholm

”Jag gör vad fan jag vill” av och med Katrin Sundberg

En komisk, naken och underfundig betraktelse av livets många skeden. Den ger svar på frågor som varför hästar inte kan prata, hur tant-sex går till, varför kändismingel suger och när butiksbiträden förvandlas till marsvin. Vårens turnéstart 3/2 på Scalateatern, Stockholm.

”Dockhumor 2” av och med Björn Carlberg och Petter Lennstrand

Efter succén med ”Dockhumor på Scala” som hyllades av kritiker och gick för fulla hus är Björn Carlberg och Petter Lennstrand, Sveriges mest älskade och erfarna dockspelare, tillbaka.

I deras nya föreställning medverkar tv-favoriter som Allram Eest, Kjell, Birgitta, Klotty, Ulf och Margareta, men även nya talanger som countryartisten Clint Cliffs och världens känsligaste person, ännu okänt vem. Dockorna är glada över att få komma ut igen, sägs det. Spelas 1-6/2 på Scalateatern, därefter på turné.

”Scalarevyn” av Henrik Dorsin och i regi av Michael Lindgren

Scalarevyn hade premiär i augusti 2021 är tillbaka för en ny omgång hela våren 2022. Teatern i sig är revyhistoria och var på 40- och 50-talet en av Stockholms mest självklara revyscener på vars brädor många kända fötter trampat. Nu också. I ensemblen: Henrik Dorsin, Johan Ulveson, Vanna Rosenberg, Klas Hedlund och Louise Nordahl. Åter på Scalateatern 9/2

”Vardagsmat” av och med Claes Eriksson

Under hösten 2019 gjorde Claes Eriksson en föreställning som blandade högt och lågt, gamla pärlor med nytt och oprövat. Den hette Vardagsmat och spelades på vardagar. Nu kommer den till Stockholm, lite uppdaterad, lite större, och nu också på helgerna. Med Claes Eriksson och Den Ofattbara Orkestern under Anders Ekdahl. Gästspel 1 - 5/3 på Scalateatern.

Intiman, Stockholm

Ronja Rövardotter” efter Astrid Lindgrens bok och film

Natten då Ronja föddes gick åskan över bergen, ja, det var en åsknatt så att allt oknytt som höll till i Mattisskogen förskrämt kröp undan i sina hålor och gömslen. En storslagen början på Ronjas barnaliv. Så blir det också en kamp för fred och rättvisa, som hon utkämpar ihop med rövarsonen Birk i en magisk föreställning med härlig musik och dans. Föreställningar från 25/2 på Intiman, Stockholm.

”Annie” av Thomas Meehan

En gripande solskenshistoria från 30-talets Amerika, mitt i den djupa depressionen. Den föräldralösa Annie bor på ett hårt styrt barnhem, och rymmer jämt. En dag får hon fira jul hos miljardären Oliver Warbucks, men Annie hoppas hitta sina biologiska föräldrar… Musikal med många kända melodier. Regi: Kalle Gunnarsson. Tillbaka 14/4 på Intiman, Stockholm.

Oscarsteatern, Stockholm

”Rain Man” av Barry Morrow och Ronald Bass

Publikmagneten från 2013 efter filmen från 1988 drar fortfarande. Bilhandlaren Charlie Babbit har usel ekonomi men en rik far. Som dock har testamenterat pengarna till en för Charlie okänd bror – Raymond, som bor på vårdhem, har en form av autism och är livrädd för förändring, men har en hjärna som en superdator. Kan vara användbart, tänker Charlie och tar med honom till Las Vegas. På resan växer brödrakärleken. Åter på Oscarsteatern från 3/3.

China Teatern

Saturday Night Fever efter filmen från 1977 av John Badham

Den färgsprakande musikalen, med de många låtklassikerna, förflyttar dig tillbaka till 70-talets New York. Se de fantastiska danserna, discokulan, höftvickandet och de utsvängda byxorna. Men också förortens hårda vardagsliv. Allt är med i denna svenska originalproduktion med fokus på dans, med David Lindgren som Tony Manero (i några föreställningar Alvaro Estrella), Andreas Lundstedt som discjockeyn Monty Degren och Zain Odelstål. Regi: Anders Albien. Från 24/2 på Chinateatern, Stockholm.

OPERA

”Löftet” av Mats Larsson Gothe, musik, och Susanne Marko, libretto

En nyskriven opera om krigets offer som försöker återerövra sin mänsklighet. Och om kärlekens kraft. Regi. Stefan Larsson. Premiär den 27 januari på Kungliga Operan.

”Barberaren i Sevilla” av Gioachino Rossini

Allt började 1816 med ett praktfiasko för denna opera buffa. Men bara en dag senare vände det. I dag anses dess komik vara tidlös. Om det nu är möjligt. Regi Annabel Arden. Premiär den 12 februari på Malmö Opera.

”Herr Arnes penningar” av Gösta Nystroem

Det konsertanta framförandet häromåret lovade väldigt mycket. Nu skall också bevisas att detta verk, som inte satts upp sedan 1970-talet, också håller sceniskt. Regi Mattias Ermedahl. Premiär den 19 februari på Göteborgsoperan.

”Cosi fan tutte” av W. A. Mozart

Två unga par i en grym lek som i nutid lockat skarpsinta iscensättare som filmaren Haneke och koreografen de Keersmaeker. Därför lovar reginamnet Schwab gott. Regi av Ulrike Schwab. Premiär den 9 mars på Folkoperan.

”Eurydike” av Gluck, Offenbach med flera

En operaföreställning som blandar klassisk musik med Einstürzende Neubauten, Joy Division och Nico för att Eurydikes egen röst ska få komma till tals. Regi Linus Fellbom. Premiär den 10 mars på Wermland Opera.

”Syster Angelica/Gianni Schicchi” av Giacomo Puccini

Den italienska verismen färgar dessa två kortoperor som på varsitt sätt framkallar hur himmel och helvete kan drabba människan. Regi Wilhelm Carlsson. Premiär den 19 marspå Kungliga Operan.

”Systrarna” av Giacomo Puccini respektive Catharina Backman

En helafton i Bente Lykke Möllers scenrum med Puccinis ”Suor Angelica” och Backmans nyskrivna ”På andra sidan havet”, efter en novell av Birgitta Trotzig. Regi Staffan Valdemar Holm. Premiär den 26 mars på Malmö Opera.

”Tartuffe” av Kirte Mechem

Skandinavienpremiär för denna operaversion från 1980 av Molières klassiska komedi om hyckleri där en familj bokstavligen faller samman och raseras. Regi Anne Berslev. Premiär den 2 april på Norrlandsoperan.

”Rigoletto” av Giuseppe Verdi

Häromåret fick Ida Falk Winland stormande ovationer för sin roll som Gilda i Kungliga Operans uppsättning. Bara det är ett skäl att se och höra henne här. Regi David Bösch. Premiär den 14 april på Göteborgsoperan.

”Mitridate” av W. A. Mozart

Den endast 14-årige Mozarts opera som ett allkonstverk i samarbete med Det Kongelige Teater, Concerto Copenhagen och Skåne Dansteater. Regi Ralf Pleger. Premiär den 14 april på Malmö Opera.

”Ålevangeliet” av Emmy Lindström

Ett nykomponerat sceniskt oratorium till ett libretto av Stina Oscarson baserat på Patrik Svenssons Augustprisade bok. Regi Tobias Theorell. Premiär den 27 april på Folkoperan.

”Viva la Mamma” av Gaetano Donizetti

Claes Erikssons debut som operaregissör och översättare: ”När den sköna konsten faller, tappar ansikte och braller, kan man rädda den med skvaller.” Regi Claes Eriksson. Premiär den 7 maj på Göteborgsoperan.

DANS

”La boîte à joujoux” av Jean-Guillaume Bart/”Carmen” av Roland Petit

Efter x antal uppskjutanden är tiden slutligen inne – ta i trä – för Kungliga Operan att hylla arvet från Svenska baletten genom att sätta upp ”La boîte à joujoux” (”Leksakslådan”), en föreställning som var en smärre sensation vid premiären 1921. Helheten lär bli visuellt kittlande på flera plan, scenografi och kostym är nämligen gjorda av papperskonstnären Bea Szenfeld. Verket delar afton med Roland Petits klassiker ”Carmen”, inte fy skam det heller. Premiär 18/2 på Kungliga Operan.

”Pianotopografier” av Kenneth Kvarnström

Efter en lång paus är väletablerade mångsysslaren Kenneth Kvarnström tillbaka med ett nytt verk för fyra dansare, och är därtill själv med på scen, om än mer stillasittande än sina adepter. Det lär bli en hel del konst – actionmålning i realtid utlovas – samt musik av den tyske kompositören Nils Frahm. Vad det handlar om? Rörelsepoesi, så klart! Produceras av Riksteatern i samarbete med Rum för dans Halland. Turnéplan på riksteatern.se

”Head peace” av Niki ”Awandee” Tsappos

Rörelsen är språket och dansen är fri när hiphopstjärnan Niki ”Awandee” Tsappos, känd från Guldbaggebelönade dokumentären ”Martha & Niki”, gör sitt första renodlade scenverk. I ”Head Peace” gestaltar freestyledansarna Kelly Bigirindavyi och Claudio ”Comics” Fernandes ett meditativt ”headspace” i ett afrofuturistiskt universum där det egna sökandet efter lugn, ”peace”, står i centrum. Premiär på Årsta Folkets hus 11/3. Turnéplan på riksteatern.se

”Shake it X 3” av Tove Sahlin

Koreograf-regissören Tove Sahlins kompani Shake it collaborations presenterar inte mindre än tre verk på Aliasteatern i vår: familjeföreställningen ”SOS – Stormar och strömavbrott”, duetten ”Det är som det är” och den exklusiva middagsbjudningen ”Härbärgera”, en slags middagsperformance för två personer åt gången. Verken förenas av ett dystopiskt anslag, utforskar teman som klimatoro och saknad efter vänner men binds samtidigt samman av en tro på att går att finna styrka hos varandra och i konsten. ”SOS – Stormar och strömavbrott” har premiär 10/2, ”Det är som det är” 13/3 och ”Härbärgera” 18/3. Allt på Aliasteatern.

”Companion” av Hanna Lee Erdman

I ”Companion” utforskar Hanna Lee Erdman, en amerikansk konstnär baserad i Stockholm och Berlin, relationer och förbindelser, mellan såväl människor som till och med andra levande varelser. I hennes senaste verk undersöker sex dansare kamratskap, ledarskap och självorganiserande strukturer i en dansad fantasi. Erdmans arbete kretsar ofta kring kamratskap och har presenterats i alltifrån kyrkor till nationalparker. Premiär på MDT 17/3

”8 positioner – En rörelsevokabulär” av Paloma Madrid

Proteströrelsernas kroppsspråk och dansens politiska möjligheter står i centrum i koreografen Paloma Madrids ”long duration”-performance ”8 positioner” som hon gör tillsammans med chilenska dansaren Ninoska Benavides. Duon behandlar minnen av protest och kamp och låter rörelserna väcka en politisk kropp genom till synes oändliga kombinationer av samma åtta rörelsepositioner. Performancen utförs dagligen på Haninge konsthall fram till 20/3. Exakta tider på hemsidan.

”North Korea dance” av Eu-Me Ahn

Trots att koreografen Eu-Me Ahn föddes i Sydkorea har hon haft lika lite insyn i grannlandet Nordkoreas kulturliv som de flesta andra. När hon inte fick inresetillstånd fanns bara en sak att göra för att stilla nyfikenheten: finkamma internet efter sådant som sipprat ut. ”North Korea Dance” bygger på videomaterial och mixar militärparader, bydanser, akrobatik och Ahns egen koreografi hejvilt – allt med en rejäl dos humor. Gästspel på Dansens hus 8-9/4.