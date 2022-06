Kameror som överlistar tidens gång

Konstbok Nils Bergendal ”After exposure. A cyklopedia of broken cameras” Essä av Dan Jönsson Morän, 196 sidor. Visa mer

Pressfotograf Åke Thim stänger omsorgsfullt dörren till mörkrummet. Filmerna från dagens uppdrag ska framkallas, fixeras och torkas. Inne i det totala mörkret spelar det ingen roll om man har ögonen öppna och Åke blundar som vanligt. Han arbetar med invanda handgrepp, drar ut rullarna, sänker ner dem i framkallningstankarna, lägger på de ljustäta locken, öppnar ögonen och upptäcker att han har glömt släcka ljuset. De högljudda svordomar jag hörde honom utbrista genom dörren lämpar sig inte för tryck.

Boken ”After exposure” är snygg. Den är väl fotograferad (fattas bara annat) och trycket är mycket bra. Författarna Nils Bergendal och Dan Jönsson beskriver den som en ”Inventering av kamerareparatör Christer Anderssons reservdelslager bestående av skrotade kameror från åren 1950-2013 – en betraktelse över dessa apparaters tillblivelse, funktion och ömtålighet på deras väg mot deponi”.

Här hackar det till i läsningen. Jag slår upp ordet deponi som visar sig betyda soptipp varpå jag förgäves kämpar emot impulsen att slå upp ett finare ord för floskel men ångrar mig. Man ska inte vara ironisk. I alla fall inte i första stycket. Jag lägger Nils Bergendals och Dan Jönssons texter åt sidan och bläddrar mig istället fram till sidan nittio där min allra första systemkamera Nikon FM är beskriven. Kameran beskrivs med några få rader.

”/.../ ett prisvärt alternativ /…/ chassi av aluminium /…/ mekaniska armar som skadas är en återkommande svaghet.”

Jaha. Detta var kameran som gjorde att jag kunde möta och fotografera Bo Diddley, Bob Dylan, Västra Frölunda hockey och självaste Samir Bakaou i GAIS. Kameran som gjorde mig till fotograf, gav mig en biljett till livet. Jag märker hur förväntansfullt och hudlöst redo jag är att få minnen från yrkeslivet triggade av boken. Jag vill minnas lukten av D-76, mörkrummets rödskimrande magi och Tri-X filmen som fastnade i framkallningsdosans trilskande spiral i den bastuheta garderoben i Nicaragua. Vid första åsyn har den lilla boken gett mig en innerlig önskan att minnas de formativa åren med Åke Thim och de andra fotografkollegorna på GT och Expressen.

Men även om mitt skrivande mandat är fritt inser jag att jag förstås är orättvis. Vem är jag att göra våld på författarnas snävt uttalade ambition? Jag bläddrar tillbaka, börjar om, och upptäcker att Nils Bergendals text efter inledningen väl finner de beskrivande orden om ögonblick som fängslats, djupt inne i kamerornas innanmäte. ”Det är här det händer, själva infångandet. Överlistandet av flyktigheten. En solnedgång, en grillad kyckling, en människa på en trampolin.”

Hasselblad 203FE, ur boken ”After exposure”. Foto: Nils Bergendal

Åtskilliga har initierat skrivit om ämnet fotografi. Sune Jonsson, Susan Sontag, Bo Bergström, Mary Ellen Mark och Anna Clarén för att nämna några. En del är fotografer, andra inte. Infallsvinklarna har varit många men ingen, i alla fall ingen som jag kan minnas, har haft samma ansats som ”After exposure”. En bok om kameror, ur en reparatörs synvinkel? Det känns originellt, och kul.

Från det att jag fick min allra första kamera (tack morbror Gordon) visste jag att det var just kameran och inget annat än kameran som var grejen. Ju mer komplicerad desto bättre. Förutsättningen att kunna ta bra bilder var inte en, utan gärna en hel klase med Nikon F och Leica kameror hängande runt halsen. Fotograferna Larry Burrows och Don McCullin var i min värld lika stora förebilder som skådespelarna Dennis Hopper och Nick ”I don’t take sides, I take pictures.” Nolte. Myt och verklighet gick arm i arm. Testosteron, fotovästar och kameror skavda in på bara mässingen.

Den våtaste drömmen för en fotointresserad tonåring som jag var en Hasselblad 500 C. Bilderna som den kameran tog gick inte av för hackor. Det kunde man se i National Geographic som man tjuvläste i affären nere på Kyrktorget. Utöver objektivet bestod Hasselbladaren av fem delar, kamerakropp, magasin, sökare och frammatningsarm. Min plan var att lägga undan veckopengar och förverkliga en del av drömmen i taget. Efter fem månaders gnetande var första delen inköpt, ett frammatningsvred som kostade femhundra kronor, men där tog det slut. För en arbetarklasspojke från Partille nådde drömmen inte längre än så men som dröm var den vacker att få.

I boken ”After exposure” upplyser Christer Andersson läsaren att Hasselblad hämtat inspiration (snott idéer) från kameran i ett tyskt spaningsplan som kraschlandat i Sverige under andra världskriget och att valoljan som användes i Zeissobjektivens centralslutare hade en tendens att becka igen. Valoljan ersattes dock i senare modeller med syntetiska produkter. Det är kanske inte så konstigt att professionella kameror var, och är, dyra verktyg. Den administrativa fotochefen Sören Johanssons kommentar när jag berättade att jag blivit bestulen på en kamera i Paris klingar fortfarande i minnet. ”Det ordnar sig, vi fixar en ny, men nästa gång kan du väl bli av med reportern istället. Det blir billigare så.”

Första gången jag skulle fotografera professionellt med en Hasselbladskamera var motivet Lill-Babs. Det skulle bli omslagsbild och fem sidor i tidningen. Prestationsångest och paraplyblixtrar. Hasselblad och hemsnickrad studio backstage. Fotosessionen började med att jag bet sönder tanden på en glappande blixtkontakt och råkade stöta till Lill-Babs sminkväska varpå allt innehåll spillde ut på golvet och hon högljutt utbrast:

”Herregud. Vad gör du pojk? Mitt ansikte, mitt ansikte!”

Fotograf är ingen skyddad yrkestitel och tur är väl det. I alla fall för undertecknad. När jag fick syn på ansökningskraven till en fotograftjänst på min egen tidning tänkte jag att det är en himmelsk tur att det finns ord som ”autodidakt” att ta till när cv:n är tunn. I forna dagar var vägarna till yrket inte lika formella. På gott och ont. En kollega, vars namn jag inte nämner (även om det är preskriberat sedan länge) tog den bredast möjliga vägen. Hen sparkade in rutan på en kamerabutik och stal helt sonika en utrustning. Min egen resa började med ett påpassligt skutt ner till rinken på Scandinavium när vakterna tittade åt ett annat håll. Där stod mitt femtonåriga jag med en Nikon FM i en rem runt halsen och lyckades låtsas vara fotograf ända tills Åke Thim ställde frågan: ”Ser du att det är ett halvt bländarsteg mörkare vid den bortre änden?”

Praktica EE2, ur boken ”After exposure”. Foto: Nils Bergendal

Ett halvt bländarsteg? Jag vet fortfarande inte om han drev med mig (det vore just likt honom) eller menade allvar. Hockey var för övrigt aldrig min grej, och jag noterar förvånat att Christer Andersson i boken hyllar kameramodellen Nikon F4. Uppenbarligen har han inte tvingats rusa ut till närmsta kamerabutik och köpa nya kameror när två Nikon F4 kamerahus havererat i en och samma Stanley Cup-match.

”After exposure” är skriven på engelska med ett medskickat litet appendix på svenska. Efter inledningstexten av Nils Bergendal har författaren Dan Jönsson skrivit en femsidig essä. Titeln är fyndig på båda språken, ”Machines for perpetuation”, ”Förevigandemaskiner”, men snart försmäktar det fyndiga under tyngden av filosofiska finurligheter som högtravande staplas på varandra i var och varannan mening.

”Det finns i längden ingen räddning undan tidens käft. /.../ också den här boken kommer en gång att sluta på samma sätt, som en flisa i tidens gap. /…/ hur vi i dag inbillar oss kunna slippa undan detta metafysiska ansvar genom att mångfaldiga mångfaldigandets förbrytelse. Ju mer vi fotograferar, desto mer späder vi ut fotografiets svarta magi.”

Meh? Ju mer vi fotograferar, desto mer späder vi ut magin med fotografi? Hur ska jag förhålla mig till detta, som den som fått uppdraget att skriva med ett personligt anslag om och kring boken? Jag funderar en stund innan jag ur minnet plitar ner recenserande ord jag en gång läst om en film av regissören Emir Kusturica. ”Man kunde knappt höra sig själv tänka på grund av metaforer som högljutt hamrades ner i marken.”

Efter inledningstexterna känns resten av boken som att guidas runt i ett lite tekniknördigt museum av en kunnig men smula gubbgrinig ciceron. Formen påminner om en analog version av Instagram. En bild på en kamera med en snustorr faktaruta varunder Christer Andersson beskriver det vanligaste felet/felen och hur han lagade desamma – eller inte. Det är lakoniska sågningar sida upp och sida ner och även om Christer Andersson är en mästare på syrligheter tappar man lätt fokus, börja bläddra slarvigt och hoppa över sidor. Det är dock ett misstag.

Efter en stunds bläddrande med tilltagande gäspande upptäcker jag förtjust att den tålmodiga läsaren blir belönad. Bland de torra tekniska beskrivningarna glimmar det ibland till och när det sker är det som om författarna till tv-serierna ”Macken” och ”The wire” fått något litet, litet att säga till om. På sidan sextio beskrivs kameran Minolta SR-T 101 och helt plötsligt dyker en Herr Birke upp som gubben i verktygslådan mellan felbeskrivningarna.

”Samma år som den här kameran kom sade jag upp mig. Efter nio år, först som lärling sedan som kameratekniker, var det dags att starta eget. Herr Birke, min chef, gick aldrig hem innan klockan fem. Den dagen var han jättesur, sa ’gomiddag’ och gick klockan tre.”

Jag hade gärna velat veta mer om Herr Birke utan att för den skull tvinga författarna att styra alltför långt från sitt koncept. Varför avskydde han till exempel allt japanskt? Det är först när Christer Andersson, som det verkar, gör små avsteg från det strama konceptet som boken får lite puls mellan raderna. Dessa undangömda små dramaturgiska skatter bjuder in tanken att författarna här, i en flisa av tidens gap, kanske missat ett gyllene tillfälle.

Paul Hansen är en av Sveriges mest prisbelönta nyhetsfotografer, verksam på DN.

