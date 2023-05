Kan du snuskpratet i hyllade serien ”Succession”?

A

AHLGRENS BILAR

Seriens svenska techorakel Lukas Matsson (ett sorts korsning av Daniel Ek och Elon Musk) skryter med att han har tre passioner – ”privacy, pussy, pasta”. I ett avsnitt kalasar han också på Ahlgrens bilar och Apotekarnes julmust medan han facetajmar med Kendall Roy.

Alexander Skarsgård som det svenska techgurun Lukas Mattsson. Foto: HBO Max

B

BUDDHA

I början av sista säsongen försökte den nyfrälsta Kendall lansera sig som en självutnämnd Buddhafigur med en zen-personlighet, ”som vatten”. Roman tar snabbt ner sin predikande storebror på jorden genom att peka på designerskorna för 2 500 dollar: ”Hey, Buddha, snygga Tom Fords!”

C

CALAMARI COCK RING

Roy Logans högra hand, Frank, avslöjar för Kendall att den innersta kretsen brukade kalla honom för ”the calamari cock ring – och jag vet inte ens vad det betyder”. Kendall svarar: ”Det är ganska självförklarande, Frank, de tänker på mig som en kukring gjord av bläckfisk – en som inte gör jobbet.”

Shiv (Sarah Snook), Kendall (Jeremy Strong) och Roman (Kieran Culkin) i ”Succession”. Foto: HBO Max

D

DICK PICKLER

Det är svårt att säga vad som är seriens mest pinsamma farochsonögonblick – Kendalls hemmagjorda jubileumsrapp ”L to the OG” eller när Roman råkar skicka en dick-pick till sin pappa. Shiv låter inte sin bror glömma fadäsen när de spelar Monopol: ”C'mon dick pickler, pay up!”

E

EUROPEAN

Nedsättande skällsord som företagets tillfälliga vd, Gerri, använder om personalen på Lukas Matssons svenska techbolag: ”Visst, de är unga och de är vältränade, men de är europeiska. De är mjuka, har legat i hängmatta i sitt sociala skyddsnät, skadade av semestermani och gratis sjukvård.”

F

FUCK

Roy Logans signaturglosa som kan kombineras på ett sätt där bara fantasin sätter gränser. Rekordet för antalet ”fuck” – 119 stycken – sätts i finalen av säsong 3 då pappa får sista ordet än en gång mot sina medelmåttor till avkomma: ”I fucking win. Oh, go on. Fuck off. You nosy fucking pedestrians!”

Greg (Nicholas Braun) och Tom (Matthew MacFadyen). Foto: HBO max

G

GREGXIT

Inspirerad av EU-skeptiska nationella rörelser följer den missnöjda kusin Greg efter Logan Roy in i badrummet i säsong 2 och stammar fram ett erbjudande: ”Jag vill förhandla fram mitt utträde, en Gregxit, om du så vill.”

H

HABSBURGARE

”Har vi hamnat på någon incestuös släktträff?”, flinar Lukas Matsson till sina medarbetare när kusin Greg dyker upp på GoJo-lägret i Norge. De kallar honom också för ”Två meter ren svågerpolitik” och ”en inavlad Habsburgsjätte” – en referens till den sönderinavlade kungafamiljen i 1400-talets Österrike.

I

INCUBATOR

I affärslivet brukar en inkubators uppgift vara att ge kvalificerad rådgivning eller coachning, samt erbjuda nätverk. Shiv har ytterligare en definition när Tom försöker övertala henne att överväga att skaffa barn inför hotet om att han ska in i fängelse: ”Jag vill inte vara din djävla företagskuvös!”, väser hon.

J

JAY-Z

I seriens öppningsscen skuggboxade Kendall till Beastie Boys-låten ”An open letter to NYC” i upphetsning över att skulle få ta över familjeföretaget. Förgäves. Fjärde avsnittet av sista säsongen börjar med att Kendall Roy pumpar upp sig genom att spela Jay-Z:s ”Takeover” på högsta volym på väg till jobbet under sin första dag som vd.

Hugo Baker (Jeremy Stevens), Gerri Kellman (J. Smith-Cameron) och Logan Roy (Brian Cox) i ”Succession”. Foto: Graeme Hunter

K

KING

Shakespeares ”Kung Lear” ligger förstås närmast till hands när man ska beskriva denna satiriska ”Game of thrones”-serie i finanskostym. När Logan Roy dör skräddarsyr den smidiga och lismande knähunden Hugo Baker det traditionella tillkännagivandet för syskonskaran Roy med: ”The king is dead; long live the king, kings, and queen! Long live the kings and queen!”

L

LIVING+

Waystar Ryocos nya lukrativa affärsidé är ett lyxigt serviceboende för välbeställda rikingar som Kendall säljer in som ”kryssning på land” till investerarna – och erbjuder ”evigt liv” på köpet. Hans inofficiella beskrivning är en annan: ”Vi planerar att långtidslagra de äldre och berusa dem med vårt innehåll medan vi torrmjölkar dem på dollar.” Eller som Shiv uttrycker det: ”Ett fängelseläger för mormödrar.”

M

MYSPACE OF STD:s

Ett av seriens mest bisarra ögonblick är när Tom kallpratar om könssjukdomar med sin svärpappa Logan Roy: ”Man hör egentligen inte så mycket om syfilis nuförtiden. Mycket mycket, eh, som MySpace of STD's (sexually transmitted diseases)”, säger Tom.

Logan Roy (Brian Cox) och Tom Wombsgams (Matthew MacFadyen” i Succession”. Foto: HBO Max

N

NEPOBABIES

Seriens innersta kärna är ett satiriskt drama om en lika olycklig som dysfunktionell syskonskara av ”nepobabies” som slåss om sin pappas kärlek och makten över familjeföretaget. En fusion av orden ”nepotism” och ”barn” som också är central i en debatt om unga Hollywood-stjärnor som åkt snålskjuts på sina föräldrar.

O

OPTICS

”Nyckeln är att agera som en lycklig familj. Vi är familjen Osmonds”, säger Logan Roy som är besatt av ”the optics”, hur saker och ting uppfattas, för att skydda företaget. Hans bror, Ewan, blir upprörd när Roy-barnen vill stoppa honom från att hålla tal på Logans begravning: ”Vad för slags människor vill hindra en bror från att tala för aktiekursens skull?”.

P

PUSSILANIMOUS

”Viljesvag och feg” – ett förolämpande uttryck som collegevännen och riskkapitalisten Stewy Hosseini (Arian Moayed) använder på Kendall i öppningen av säsong 2. Sammansättning av latinska orden ”pusillus” (svag) och ”animus” (ande, själ).

Q

QUAD SQUAD

Kusin Greg i ännu ett desperat försök att nästla sig in i den innersta kretsen med de tre Roybarnen (Kendall, Shiv och Roman) genom att utropa gruppnamnet ”Quad squad” (”fyrhjulingsgruppen”). Det gick inget vidare, men det går i alla fall att köpa t-tröjor med trycket ”Quad squad. Roy Patrol” på nätet.

Logan Roy (Brian Cox) på superyachten Solandgne utanför Italiens kust i andra säsongen. Foto: Graeme Hunter

R

ROYCEAN

Adjektiv för slösande lyxiga saker och attiraljer som associeras med familjen Roys extravaganta livsstil. Typiska Royska leksaker är superyachten Solangne och, inte minst ”Roycoptern”, deras familjehelikopter som kan snabbt kan förflytta dem från trafikstockningarnas Manhattan till flygplatser eller utflykter på Long Island.

S

SCOOBY-DOO–ING

”Scooby Doo-ar ni mig?”, undrar Lukas Matsson när Roman och Kendall vill bromsa affärsuppgörelsen med GoJo genom att spela ner värdet på Waystar Ryoco genom att hävda att företagets temaparker är hemsökta.

T

TOILET WINE

Vinsnobben Toms största skräck när han hotas av fängelse är att tanken på att dricka alkohol som görs av fångarna och hålls gömda i toaletterna: ”Jag snöade in mig på fängelsebloggar om toalettvin”. I ett annat avsnitt hyperdekanterar de en svindyr flaska Bourgogne med en matberedare för att få vinet att ”åldras fem år på tio sekunder”.

U

UN-DAD

”Succession” är en orgie i daddy-issues med barn som står i skuggan av en skräckinjagande halvgudsliknande patriark och hänsynslös företagsmogul. Alla barnen blir helt paralyserade inför sin pappas plötsliga död: ”It’s very un-Dad”, kommenterar Kendall.

Roman (Kieran Culkin), Kendall (Jeremy Strong) och Shiv (Sarah Snook) i tredje avsnittet av sista säsongen. Foto: HBO Max

V

VIKINGS

Lukas Matsson ges smeknamnet The Odin of codin' som en referens till den enögde allfadern och asaguden Oden. I avsnittet där Roy-barnen åker till Norge pratar Kendall om att ”dödsbrottas med träsktrollen” och ett omvänt plundringståg: ”We go reverse viking, we pillage their village” samt ”Let’s bleed the Swede!”.

Kendall (Jeremy Strong) och Shiv (Sarah Snook) på besök hos Lukas Mattsons GoJo-läger i Norge. Foto: HBO Max

W

WHALES

Smeknamn för investerare som har potential att manipulera marknaden och vars investeringar och handlingar orsakar stora ”stänk”. Seriens alfaval är Lukas Matsson som har spetskompetens när det handlar om att påverka marknaden och störa känsliga affärsförhandlingar genom att till exempel skriva spektakulära och kontroversiella tweetar.

X

XENOPHOBIA

I det åttonde avsnittet av sista säsongen hjälper Roybarnen pappas favoritkandidat – den främlingsfientliga och fascistiska presidentkandidaten Jeryd Mencken till Vita huset genom att utropa honom som segrare i den Foxliknande mediekanalen ATN. En politiker som Roman tidigare har jämfört med ”en väldigt stygg pojke vars namn börjar på H”.

Y

YOGA

I finalen av säsong 3 var den skotskättade invandraren Logan Roy bekymrad för USA:s framtid: ”När jag kom dit fanns där vänliga jättar som doftade guld och mjölk. De kunde göra vad som helst. Se på dem nu! Feta som fan, taniga eller på metamfetamin eller yoga. De har pissat bort allt.”

Connor Roy (Alan Ruck) i ”Succession”. Foto: Macall Polay

Z

ZOMBIES

Den inkompetenta och världsfrånvända äldsta sonen Connor Roy blir frustrerad över det amerikanska tvåpartisystemet sedan han misslyckas med sin presidentkampanj: ”Jag råkar vara miljardär... förlåt! Men ärligt talat Amerika, du fuckade upp det. Den korrupta, tvåparti-zombien marscherar vidare...”

