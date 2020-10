Kan Nobelpriset återfå sin status?

1. Det har varit mycket diskussioner kring Svenska Akademien de senaste åren. Hur ser du på priset och Akademien i dag?

Agneta Pleijel, författare:

1 – Det var jävligt trist, det som hände. Det kan inte hjälpas att de händelser du refererar till sänkte glansen runt Akademien. Numera antar jag att Akademien kommer att kunna fungera som förut, även om glansen gått av den. Priset är stort och viktigt för litteraturen. I första hand får ju den vinnande författaren mycket uppmärksamhet. I andra hand tillkommer uppmärksamheten litteraturen som sådan.

2.– Det där är alltid svårt, men kvinnliga författare är oerhört missgynnade procentuellt, trots att de bär upp en så stor del av litteraturen. Därför tycker jag att en kvinna ska få priset.

Ursula Andkjær Olsen, poet och ledamot i Danska Akademien.

1. –Svenska Akademien är på många sätt en imponerande institution, och det är den trots de senaste årens svåra fall. Vad gäller Akademiens framtida arbete och förmåga att utvecklas sätter jag min tilltro inte minst till de många nya ledamöter som invaldes 2019.

2. – Jag önskar mig fler poeter bland pristagarna. Vad sägs om till exempel Hiromi Itô, Gloria Gervitz eller Anne Carson. Det skulle vara något!

Toril Moi, professor i litteraturvetenskap vid Duke University i North Carolina

1. – Svenska Akademien har en lång väg att gå för att återfå mitt förtroende. Det handlar inte enbart om synen på kön och genus utan också om den smala, och enligt min mening gammaldags senmodernistiska estetiska, hållning som de flesta av pristagarna representerar, undantaget Svetlana Aleksijevitj och Bob Dylan. Jag blev också väldigt glad att Olga Tokarczuk tilldelades priset. Men om vi ska få se pristagare som skriver om ras, klass, postkolonialism och klimat måste Akademien sluta premiera traditionell formalism.

2. – Jag har beundrat franska Annie Ernauxs böcker sedan 1980-talet. Som författare blev hon länge behandlad med nedlåtenhet av den sexistiska finkulturen i Frankrike. Men hennes utforskande av vad det innebär att existera som ett socialt subjekt i världen är mästerlig, på samma gång närmast kultursociologisk och djupt personlig. Jag skulle också gärna se att priset gick till Margaret Atwood, för hennes genreöverskridande verk. Dessutom tycker jag att Karl Ove Knausgårds Min kamp-serie är bättre än det mesta som skrivits i vårt århundrade.

Göran Greider, författare

1. – Jag tycker att både Akademien och Nobelpriset verkar vara på väg att återhämta sig. Dess skamfilade rykte och prestige kommer säkert att återuppbyggas inom den litterära världsmakten. Det behövs ett Nobelpris i litteratur. Om det inte redan fanns ett hade vi behövt uppfinna det.

2. – Efter att Bob Dylan fick priset är jag nöjd. Nej, men jag säger väl de gamla vanliga kandidaterna: Den arabiska diktaren Adonis har skrivit storslagna dikter och förtjänar priset. När jag träffar folk från arabvärlden märker jag hur stor påverkan han har. Sedan skulle jag bli väldigt glad om Elena Ferrante tilldelas Nobelpriset. Hon är en radikal samhällsanalytiker och hennes Neapelsvit hör till det starkaste som skrivits inom den berättande litteraturen.

Svante Weyler, styrelseordförande för Kulturrådet, fd förläggare

1. – Priset och Akademien har en lång väg att gå. I fjol tog man ett steg framåt och två tillbaka. I dag kan man, om man avstår från svårbegripliga överraskningar, börja gå åt rätt håll igen.

2. – Hilary Mantel. 2000 sidor om politikens födelse i 1500-talets England. Plus en magisk självbiografi. Peter Englund – do your duty.

Jes Stein Pedersen, litteraturredaktör på Politiken.

1. – Vi är visst många som ser fram emot att en ny tideräkning inleds i den skandaliserade Svenska Akademien. Det är bra för litteraturen att det finns en instans som tar den på allvar och har resurser till att förhålla sig till djupet av samtidens litteratur. Men självklart krävs självinsikt hos dem som sitter på de arton viktiga stolarna och har den mycket speciella rätten att definiera, något som historien har betrott dem. Att de inte ser sig som del av ett slutet, privilegierat system utan riktar uppmärksamheten mot det väsentliga. De närmaste åren kommer att visa om modellen är hållbar. Livstidsuppdrag är mycket problematiska.

2. – Det finns dussintals, om inte fler, av kvalificerade Nobelpriskandidater ute i världen. Favoriter är kanadensiska Margaret Atwood, för hennes förmåga att berätta om möjliga framtider, inte minst de mer dystopiska, bland annat i ”Tjänarinnans berättelse”, ”Oryx och Crake”, ”Gileads döttrar” och ”Alias Grace”. Kenyanen Ngugi wa Thiong'o för att ha skrivit oförglömligt om den koloniala och postkoloniala erfarenheten. Och så säger mig något att ryskan Ljudmila Ulitskaja kan få det, för ”Jakobs stege” som inte har översatts till danska. Min personliga favorit, om priset ska gå till en gränssökande och gränsutvidgande insats, är Karl Ove Knausgård.

Peter Maass, journalist och senior editor på webbtidningen The Intercept.

1. – När Svenska Akademien gav Nobelpriset till Peter Handke och det framkom att de tolererat åratal av sexuella trakasserier, visade de att Akademien är en intellektuellt och moraliskt korrupt institution. De borde inte få välja ut vinnaren av världens viktigaste litterära pris. Det enda som hade kunnat förändra detta faktum hade varit att byta ut de ledamöter som varit nyckelpersoner i de tidigare misslyckandena. Men dessa sitter fortfarande kvar på sina stolar. Förvisso skulle det ändå inte vara en långvarig lösning att byta ut ledamöter. Akademiens själva struktur – där ledamöterna sitter på livstid – mer eller mindre garanterar att några av ledamöterna kommer att falla för det oantastliga privilegiets frestelser.

2. – Jag vet inte vem som borde vinna priset. Men jag tycker att ett av de få betydelsefulla val som årets vinnare, och framtida, kan göra är att vägra ta emot priset innan en jury är tillsatt – en jury som är värdig uppgiften att välja en Nobelpristagare. Jag vill tillägga att det spekuleras att Akademien kommer välja ett ”säkert kort” i år. Om så blir fallet är det bara ett bevis på hur ruttet systemet är. Varför ska de som väljer ut pristagaren begränsas på det sättet; vem exkluderas på grund av Akademiens behov att göra ett ”säkert” val 2020?

David Lagercrantz, författare

1. – Det är väl ganska uppenbart att priset har devalverats. Jag kan bara tala för mig själv men jag känner liksom ingen riktig upphetsning längre. Något punkterades när priset tilldelades Peter Handke. Sedan kan jag också känna att jag inte riktigt har förtroende för det. Ett bra Nobelpris ska ju vara som ett jättebra litteraturtips, men istället försöker de staka ut sin egen väg. Rimligtvis borde man belöna redan etablerade klassiker. Det är enda sättet att veta att man belönar någonting bestående.

2. – Jag tycker man ska göra något så folk blir glada. Ge det till Margaret Atwood, kanske? Det vore ett tecken i tiden. Kanske är det dags för någon inom genrelitteraturen. John le Carré eller Stephen King. Betydande författarskap för många människor. Framför allt Stephen King. Eller JK Rowlings. Det går inte att underskatta den betydelse ”Harry Potter” haft för vår kultur. Det är också ett roligt sätt att belöna något som kommer att bli bestående.

Dorotea Bromberg, förläggare

1.– Jag är tagen av det som hänt, personligen och som förläggare. Men jag är övertygad om att Akademien hämtar sig och återfår sin forna glans. Det är också bilden jag får när jag talar med författare och förläggare utomlands, att man känner till kritiken och debatten i grova drag men inte alla turer och detaljer. Ur ett internationellt perspektiv tror jag alltså att Akademien behåller sin starka och unika roll i litteraturvärlden också framledes.

2. – Som förläggare hoppas jag på Ian McEwan eller Richard Ford. De är mina författare och enastående båda två, var och en på sitt sätt. Som läsare vill jag se Joyce Carol Oates som pristagare. Hon är fenomenal på att skildra mänskliga beteenden och moral, också skriver hon på ett sätt som gör att man inte kan lägga boken ifrån sig. Oates borde ha fått Nobelpriset för länge sedan men jag tror hon anses för produktiv och populär.

Kjell Westö, författare

1. – Inte känns det som förr inte. Glansen flagnade nog och avgrunderna blev synliga på ett sätt som gör att det tar länge att bygga upp förtroendet igen. Men jag vill inte säga att det är omöjligt – där finns redan en handfull nya medlemmar, det vore orättvist att döma ut dem nu.

2. – Margaret Atwood kanske, men det blir knappast hon för det är så kort tid sedan Alice Munro. Hoppas det går utanför Europa. Olga Tokarczuk var ett fint val som 2018 års pristagare, men fjolårets dubbelval var ju väldigt europacentrerat.