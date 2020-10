Kända gästspel i ”Ring min agent”

Cecile de France. Foto: Piero Oliosi

Cécile de France

Dyker upp i allra första avsnittet som motvillig motspelare till rapparen och aktören JoeyStarr. Född i Belgien 1975 och känd från filmer som bröderna Dardennes ”Pojken med cykeln” och det lesbiska kärleksdramat ”Sommaren 71” samt tv-serier som HBO:s ”The young pope” och ”The new pope”.

Nathalie Baye Foto: Masatoshi Okauchi/REX

Nathalie Baye

Mångfaldig Césarvinnare och veteran född 1948 som spelar mot sin och ikonen Johnny Hallidays dotter Laura Smet i första säsongen. Har synts i filmer sedan 70-talet, på senare år i bland annat i Spielbergs ”Catch me if you can”, Xavier Beauvois ”Ung snut” samt Xavier Dolans ”Laurence anyways” och ”Inte hela världen?”.

Fabrice Luchini Foto: SYSPEO/SIPA/Shutterstock

Fabrice Luchini ...prisad scenskådespelare och filmaktör med distinkt stämma, rötterna i Italien och född 1951. Har samarbetat med regissörer som Francois Ozon i filmer som ”Potiche -en fransk troféhustru” samt ”Bakom stängda dörrar”. Även medverkat i ”Kvinnorna på sjätte våningen”, ”Molière” och ”Alice och borgmästaren”.

Juliette Binoche Foto: Andrea Merola / Awakening / Alamy Stock Photo

Juliette Binoche

Oscarsvinnare för ”Den engelska patienten” och en av Frankrikes mest internationellt kända skådespelare född 1964. Slog igenom mot Lena Olin i ”Varats olidliga lätthet”, har också synts i Kieslowskis ”Frihet - den blå filmen”, Lasse Hallströms ”Chocolat”, ”Möte i Toscana” och kulturvärldskomedin ”Mellan raderna”.

Jean Dujardin. Foto: Piero Oliosi

Jean Dujardin

Fick ett megagenombrott i den svartvita stumfilmspastischen ”The artist” som vann 5 Oscarsstatyetter 2012. Född 1972 och har också synts i filmer som ”The wolf of Wall Street”, agentfilmssatiren ”Agent 117 …”, ”Kärleken är störst”, George Clooneys ”The monuments men” och Roman Polanskis ”En officer och spion”.

Isabelle Adjani Foto: Laurent VU/SIPA/Shutterstock

Isabelle Adjani

Tvåfaldigt Oscarsnominerad för François Truffauts ”Berättelsen om Adèle H” och ”Camille Claudel”. Har spelat tunnelbanegudinna i åttiotalskultfilmen ”Subway”, vampyrflickvän i Werner Herzog ”Nosferatu”, galen fru i omsusade skräckfilmen ”Possession” och drottning med blodiga händer i ”Drottning Margot”.

Isabelle Huppert Foto: Xavier Collin/IPA/Splash News

Isabelle Huppert

Fransk films grande dame vid sidan av Catherine Deneuve. Född 1953, fick sitt genombrott i Gorettas ”Spetsknypplerskan” och har gjort ett svindlande antal filmroller. Oscarsnominerad för Paul Verhoevens psykodrama ”Elle”. Också hyllad på senare tid för filmer som ”Louder than bombs” och ”Dagen efter denna”.

Beatrice Dalle. Foto: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

Beatrice Dalle

För många synonym med 80-talets nynya franska våg och den utlevande filmen ”Betty Blue - 37,2 grader på morgonen”. Född 1964 och har också synts i Jim Jarmuschs ”Night on earth”, Claire Denis ”Trouble everyday”, Michael Hanekes ”Vargens tid” och Gaspar Noés ”Lux Æterna”.

Charlotte Gainsbourg Foto: Yvonne Tnt/BFA/REX

Charlotte Gainsbourg

Sångerska, skådespelare och infödd 1971 i det närmaste Frankrike har av en kunglig familj genom föräldrarna Serge Gainsbourg och Jane Birkin. Bland annat en av Lars von Triers favoritskådespelare och har synts i ”Antichrist”, ”Melancholia” och inte minst i den kontroversiella dubbletten ”Nymphomaniac”.

Jean Reno Foto: OFA/ZOJ

Jean Reno

Ännu en kändis från det heta 80-talet. Slog igenom som yvig dykare i Luc Bessons ”Det stora blå”. Född 1948 i Marocko och återförenad med Besson i kultfilmen ”Léon” där han spelar en avstängd yrkesmördare som får kontakt med sins känslor när han räddar en 12 -årig flicka, spelad av Natalie Portman. Avslutar säsong 4.