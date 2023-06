Känslig och spännande roman om rebellen Karin Lannby

Roman Lennart Hagerfors ”Ingen väg tillbaka. En roman om Karin Lannby: Rebell, poet, spion” Weyler, 304 sidor Visa mer Visa mindre

”Kombinationen av ideologisk övertygelse och äventyrslusta – perfekt!” Jan Guillou ser ut som en lycklig femåring när han får lägga ut orden om Karin Lannby, i dokumentärserien ”Agenternas världskrig – Jan Guillou berättar”. Han myser: ”Detta är en idealisk agent, det bästa som finns. Karin är the best of the best!”

Lennart Hagerfors är inte Guillou. Hans stil är lugnare, mindre emfatisk och mer omsorgsfull. När romanen inleds möter vi Karin Lannby i en förortslägenhet i Paris. Hon är gammal nu och tänker tillbaka på sitt liv. Memoarformens möjligheter glimtar till: ”genom det skrivna ordet göra min livsresa en gång till. Det är den enda vägen tillbaka.”

Men, som romanens titel antyder, finns det egentligen ingen väg tillbaka. Den vissheten, som både är melankolisk och bitterljuv, ligger likt en mjuk dimma över Hagerfors dokumentärroman. Han låter Lannby berätta om sitt liv, från sexton år och framåt. I stället för att, som nästan alla numera, använda historiskt presens för att skapa spänning i prosan, håller sig Hagerfors till preteritum. Det vill säga, han skriver: ”Jag satt på cementgolvet lutad mot cellväggen och väntade på vad som skulle ske.” Inte: ”Jag sitter på cementgolvet lutad mot cellväggen och väntar på vad som ska ske.”

Greppet skapar distans, men också frihet. I den pågående debatten om autenticitet, fiktion och användandet av verkliga människoöden i romaner, tycker jag att Hagerfors håller en respektfull etisk nivå. När Lannby, via Hagerfors fiktionalisering, återberättar delar ur sitt sannerligen dramatiska liv, gör hon det som jag tänker att en åldrad diva skulle göra. Med viss egenkär förtjusning, en del skarvande kanske och ett efterhandsperspektiv på traumatiska händelser.

”Ingen väg tillbaka” av Lennart Hagerfors

Karin Lannby föddes i Stockholm 1916 och dog i Paris 2007. Att följa hennes livshistoria är som att vandra genom nittonhundratalets viktigaste ögonblick.

Redan som tonåring engagerar hon sig för den anti-fascistiska kampen. Hon kommer snabbt in i den innersta kretsen kring ungsocialistiska Clarté. Rymmer till Barcelona, skapar nätverk, startar aktioner. Som nittonåring (!) är hon på en författarkongress i Paris och träffar bland andra ”Brecht, Musil, bröderna Mann, Gide, Malraux, Ehrenburg och Breton.” Året därpå får hon en diktsamling antagen på Norstedt.

Hon deltar i spanska inbördeskriget, bygger fältsjukhus och möter döden i alla dess former. Hemma igen skriver hon kulturartiklar, översätter från flera språk, jobbar konstant. Filmregissören Luis Buñuel besöker henne, hon får spionutbildning, skickas till Baskien, kastas i fängelse. Flyr till Frankrike. Blir hämtad av modern som placerar henne på Långbro mentalsjukhus. När hon skrivs ut börjar andra världskriget.

Lannbys sociala talang, mångspråkiga kompetens, orädda lynne och överklassiga uppväxt gör henne till en mästerlig kameleont. Hon kan infiltrera de flesta sammanhang och blir snart kontaktad av ”C-byrån”, den svenska militära försvarsstabens underrättelseverksamhet.

Som om det inte vore nog blir hon ihop med en ung Ingmar Bergman, som slår upp sin förlovning för hennes skull.

Att rada upp alla sensationer i Karin Lannbys liv skulle uppta för stort utrymme, jag vill ändå nämna att hon var verksam som skådespelerska både på teater och i film. Hon gifte sig första gången med en rysk sjöman, andra gången med en katolsk fransk ”arbetarpräst” och tog genom äktenskapet sitt mellannamn till förnamn. När hon dog stod det Maria Bouyer i passet.

Mötet mellan Karin Lannby, ”rebell, poet, spion”, och den lågmälde prosaisten Lennart Hagerfors, som hedersamt anger sina källor i slutet, resulterar i en temperamentsfull roman som avrundas i harmonisk frid. Det är en dramaturgi som känns väl igen från Hagerfors tidigare romaner, men just i fallet Karin Lannby är kontrasten mellan hennes äventyrliga ungdom och stillsamma ålderdom intressant.

Karin Lannby var en idealisk agent, enligt Jan Guillou. Foto: Eva Tedesjö

I Anders Thunbergs Lannby-biografi, som Hagerfors också tackar i slutet, är underrubriken: ”Ingmar Bergmans Mata Hari”. När PO Enquist recenserade boken i Expressen (3/11-09) var hans syn på Lannby avmätt: ”deltog i spanska inbördeskriget, tillfångatagen av Franco-milis, krånglade sig fri genom att antagligen spela prostituerad, otaliga kontakter med berömda europeiska namn från Cocteau till Camus. Skådespelerska utan framgång.”

Hos Hagerfors blir hon ändå en människa. Riktigt nära kommer vi inte, men det är oupphörligen spännande att lyssna. Jag tänker att jag sitter i en gammal fåtölj i en Parislägenhet där en åldrad Maria Bouyer bor. Hon röker kanske en cigarett, tar säkert en klunk vin. Sedan börjar hon berätta.

