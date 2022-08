Känsloladdat och bitterljuvt när Britney Spears gör discoglittrig comeback med Elton John

Popsingel Elton John & Britney Spears ”Hold me closer” (Universal) Visa mer

Att Elton John, på senare år, hittat en kreativ nytändning i samarbeten med andra högprofilerade popstjärnor har gått få förbi. Hans pandemialbum från i fjol innehöll riviga möten med topplistevältare som Lil Nas X, Nicki Minaj och Dua Lipa, såväl som atmosfäriska ballader med Stevie Wonder och Brandi Carlile.

Samarbetet med Britney Spears på nya singeln ”Hold me closer” – ett discoglittrigt hopkok av Johns klassiska ”Tiny dancer” och ”The one” med stänk från ”Don't go breaking my heart”, skulle mycket väl kunna betraktas som ett i raden. Eller som ett cyniskt försök att Tiktokanpassa en fin, men luftig låtkatalog från förr. Ändå blir låten, med sin spänstiga basgång, air av sjuttiotalsdisco och sitt flinkt jazziga piano, snarare en uppvisning av motsatsen.

För är det någonting Britney Spears lyckas med på sin första inspelning sedan 2016 så är det att gjuta sälta till den stundtals sliskigt välsvarvade produktionen. Hennes röst ger både tyngd och botten till låtens lite plastiga ljudvärld.

Mest av allt blir singeln, den första Spears släpper sedan hon befriades från sitt tretton år långa förmyndarskap ifjol, en påminnelse om vad Britney kunde ha varit om inte hennes stjärna dalat. När hon sjunger har hon en lyskraft utöver det vanliga. Här överglänser hon dessutom Elton John, och det med råge.

Läs mer:

Britney Spears befrias från förmyndarskap

Skivrecension: Elton John blir onödigt anononym på ”The lockdown sessions”

Nicki Minaj i topp som första kvinnliga solorapparen på 24 år

Läs också mer om musik och fler av veckans skivrecensioner