Känslosam mor-dotter-film möts av stormande applåder i Cannes

”När du var 14 år så ville jag så gärna se dig naken, jag förstod att det skulle vara sista chansen.”

Så säger Jane Birkin i dottern Charlotte Gainsbourgs poetiska essäfilm ”Jane par Charlotte”. Repliken är kanske inte den första man väntar sig att höra i en poetisk mor-dotter-dokumentär om Frankrikes största kulturkändisfamilj. Men den som väntar sig perversioner och eller såriga, ouppklarade konflikter kommer att bli besviken.

Utgångspunkten är en känsla av blyghet och distans som Charlotte Gainsbourg upplever har präglat deras relation – och som uppenbarligen stör henne lite i relationen till sina egna döttrar (Charlotte svarade ja på mammans fråga på sin tid, dottern Alice blankt nej).

Drygt 30 år efter att Agnès Varda gjorde sin drömmiga skenbiografi ”Jane B by Agnès V”, som lekfullt försökte demontera myten Jane Birkin, riktar Charlotte Gainsbourg kameran mot sin mamma i något som känns som en ömsint befrielseakt för dem båda.

I decennier har Jane Birkin skämtsamt – men med illa dold stolthet – kallat sin familj för Frankrikes kulturella kungapar. Det började på 60-talet när hon kom farande till Paris från Swinging London där hon näckat i Antonionis ”Blow-up” och blev ihop med nationalikonen Serge Gainsbourg på en filminspelning.

Bild 1 av 2 Familjen Birkin-Gainsbourg 1972; Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, Kate Barry och Serge Gainsbourg. Foto: Alamy Bild 2 av 2 David Hemmings, Gillian Hills och Jane Birkin i ”Blow-up” (1966). Foto: AF archive / Alamy Stock Photo Bildspel

Birkin konkurrerade ut hans dåvarande flickvän Brigitte Bardot och skrev för evigt in sig i musikhistorien tack vare den porrigt stöniga duetten ”Je t'aime...moi non plus”. Gainsbourgs låtskatt plus, en lång rad filmer och rollen som modeikon säkrade hennes stjärnstatus. Tre framgångsrika döttrar med tre kända män (fotografen Kate med Bond-kompositören John Barry, aktrisen och artisten Charlotte med Gainsbourg, artisten Lou med regissören Jacques Doillon) har skapat en klankultur med stark lyskraft.

Särskilt Charlotte Gainsbourg har väckt uppmärksamhet i filmvärlden, främst kanske för vågade roller i Lars von Trier-filmer som ”Antichrist” och ”Nymphomaniac”.

Charlotte Gainsbourg i ”Nymphomaniac”. Foto: Supplied by LMK

Men allt detta finns bakom kulisserna i ”Jane par Charlotte”. Även om filmen börjar med att Charlotte Gainsbourg stalkar sin mamma på en Japanturné står de personliga relationerna i fokus.

Jane Birkin i ”Jane by Charlotte”

Här finns nästan inga filmreferenser alls bara lite gemensam musik. Går det att separera det professionella och det privata om man tillbringat så mycket tid i rampljuset? Kanske inte helt. Många av de frågor Charlotte Gainsbourg ställer handlar om karriären, alltmedan hon och modern flackar runt mellan Bretagne, New York och Gainsbourgs lite läskigt instängda lägenhet i Paris-kvarteret Saint-Germain bevarat som ett monument.

”Jag har sett kvinnor som jag beundrat med ansikten som elefantknän, men jag är inte så lugn med det som jag trodde”.

Birkin mediterar över det skoningslösa åldrandet och att inte känna igen sig själv i spegeln längre. ”Jag har sett kvinnor som jag beundrat med ansikten som elefantknän, men jag är inte så lugn med det som jag trodde.”

Ibland känns de två kvinnorna i ”Jane par Charlotte” som en fräschare och mindre kaotisk variant av mor och dotter Bouvier i bröderna Maysels epokgörande sjuttiotalsdokumentär ”Grey Gardens”. Helt uppslukade av sin egen historia och av varandra. Charlotte Gainsbourg upphör aldrig att plåta sin mamma, inte bara genom filmkameran utan med ännu ett extra lager, stillbilder med en gammal tjusig Hasselbladare.

Den där ”Grey gardens”-känslan är särskilt påtaglig när de befinner sig i Birkins bohemiska strandhus i Bretagne där inte en pinal eller en papperslapp har kastas bort på femtio år. Inte ens en trasig grill som ligger slängd utanför dörren (”Jag fick den av Serge”, säger Birkin ursäktande). En annan referens är Sara Broos fina ”Speglingar” som kretsar kring modern och konstnären Karin Broos.

Charlotte Gainsbourg och Jane Birkin i ”Jane by Charlotte”.

Smärtpunkten är Charlotte Gainsbourgs äldre syster Kate Barrys död, bedömt som självmord, efter ett fall från fjärde våningen i Paris 2013. Där är all nostalgi bortsopad. Den råa, hudlösa sorgen skär som en kniv genom den enorma bioduken i en av Cannesfestivalens största salonger. Den fullsatta biografen tycks hålla andan när Birkin talar om en evig känsla av skuld som alla föräldrar förmodligen kan relatera till oavsett historia.

Det är ingen spoiler att avslöja att, ja, mor och dotter tycks hitta ett nytt gemensamt språk genom filmen. I den magnifika avslutningen pratar dottern om behovet av frigörelse men också en stark längtan efter att komma nära mamma i ljuset av den kommande separation som obönhörligt väntar – festivalen hittills vackraste feel good-ögonblick. Applådåskorna ville aldrig ta slut framåt midnatt i Cannes när mor och dotter, båda klädda i matchande svarta kostymer, omfamnade varandra och tackade publiken.

Jane Birkin Född: 1946 i London Karriär: Mötte Serge Gainsbourg under inspelningen av metafilmiska ”Slogan” 1969. Har också medverkar i filmer som ”La Piscine” (”Bassängen”) ”Döden på Nilen” (1978), Taverniers ”Daddy Nostalgie (1990) och Rivettes ”Den sköna satmaran” (1991). Gav ut sin första skiva ”Je t'aime... moi non plus” med Serge Gainsbourg 1969 men har också gjort musik tillsammans med namn som Manu Chao, Bryan Ferry och Beth Gibbons. Aktuell: Specialvisning av ”Jane par Charlotte” regisserad av dottern Charlotte Gainsbourg som premiärvisas på filmfestivalen i Cannes. Visa mer

Läs mer om film