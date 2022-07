Kanye West stäms för Coachellaavhopp

Företaget som står bakom stämningen menar att musikern är skyldig dem pengar för flera projekt från juni förra året till mars i år och att de skickat flera kravbrev till Wests bolag under våren, men inte fått någon respons. Kanye West själv har inte kommenterat stämningen.

Tidigare i juli stämdes Kanye West på motsvarande cirka 400 000 kronor av en välrenommerad modeuthyrare som bland annat påstod att han inte lämnat tillbaka 13 sällsynta modeplagg.

Coachellafestivalen gjorde comeback i april i år efter att ha ställts in de senaste två åren på grund av coronapandemin. Huvudnamn under årets festival var Billie Eilish, Harry Styles och Swedish House Mafia tillsammans med The Weeknd, som ersatte Kanye West när han hoppade av en veckan innan festivalstarten.

Läs mer: Kanye West får inte uppträda på Grammygalan