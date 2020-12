Kapat bidrag hotar Marabouparkens konsthall

Sundbybergs kommun har beslutat att minska det offentliga stödet till Marabouparkens konsthall. 2021 års bidrag blir tre miljoner kronor, en minskning med två miljoner jämfört med föregående år.

Enligt konsthallens chef Helena Holmberg är nu hela verksamheten hotad.

– Det är så klart ett väldigt allvarligt besked för oss. Det är en fyrtioprocentig minskning och summan motsvarar ungefär en fjärdedel av våra totala intäkter. Vi är en liten kulturinstitution som likt många andra har haft ett kämpigt år. De slår undan benen på oss. Det finns en risk att vi inte får ihop ekonomin och tvingas lägga ner hela verksamheten, säger Helena Holmberg.

Helena Holmberg, chef på Marabouparkens konsthall. Foto: Privat.

Marabouparkens konsthall ligger i den 1,3 hektar stora parken och drivs av Stiftelsen Parken, som initierades av bland annat Sundbybergs kommun.

Konsthallens namn kommer från chokladföretaget som etablerades vid platsen 1916. Här hade Marabou sin fabrik belägen fram tills man 1976 flyttade produktionen till Upplands Väsby. 30 år senare förvärvades parken, inklusive dess 16 konstverk, av Sundbybergs stad. Den privata företagsparken öppnades för allmänheten och arbetet med den nya konsthallen påbörjades. År 2010 invigdes Marabouparkens konsthall.

Helena Holmberg anser att kommunens historiska engagemang för parken gör dagens beslut om minskat ekonomiskt stöd än mer märkligt. Framför allt är hon kritisk till hur kommunen valde att meddela beslutet.

– Vi har en nära relation och ett gemensamt ansvar för bland annat fastigheten och parken. Trots det riskerar man hela verksamheten och väljer att kommunicera det via ett digitalt möte två veckor innan 2021. Man har inte haft någon som helst dialog med oss och har inte ens kunnat presentera ett beslutsunderlag, säger Helena Holmberg.

Enligt Peter Schilling (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, togs beslutet av kommunfullmäktige under ett möte den 4 november. Det minskade bidraget beror på kommunens ansträngda ekonomi, säger han.

– Alla landets kommuner dras med en ganska tuff ekonomisk situation just nu. Tittar man på Sundbybergs driftbudget så fattas det i år ungefär 250 miljoner kronor. Då måste man spara in pengar och effektivisera. Det påverkar alla verksamheter. Äldreomsorg, förskolan, socialtjänst och kulturverksamhet. Alla får vara med och bidra. Endast skolan, vår absolut viktigaste verksamhet, har sluppit besparingar, men inte heller fått några ytterligare bidrag, säger Peter Schilling.

Konsthallens ledning menar att hela verksamheten nu är hotad. Den är även kritisk till att beslutet meddelades med två veckors varsel.

– Vi har försökt att boka in ett möte med konsthallen men av olika skäl har det inte gått att få till det tidigare. Själva beslutet togs ju som sagt så sent som den 4 november. Jag har förståelse för att de tycker att beslutet kommer sent. Men jag förstår inte deras snabba slutsats om att hela verksamheten är hotad. Jag tycker att de ska ta det ett varv till och fundera kring vilka möjligheter tre miljoner ger i stället för att direkt säga att det inte kommer att gå, säger Peter Schilling.

Marabouparkens konsthallschef Helena Holmberg säger att det ännu är oklart hur konsthallen ska ta sig ur den ekonomiska knipan.

– Det är alldeles för tidigt att säga. Nu måste vi göra en konsekvensanalys och gå igenom den nya situationen med våra andra bidragsgivare. Vi kommer göra allt för att överleva, men jag kan inte säga om det går eller hur vi ska göra. Det kommer krävas ett otroligt jobb. Just nu är vi fortfarande i chocktillstånd, säger Helena Holmberg.

Läs mer:

Färgstarka textilier får nytt liv på Marabouparkens konsthall

Birgitta Rubin: Ett konstår revolutionerat av rättvisefrågor