Karin Broos: ”Det här är den mörkaste tiden jag upplevt”

På en brygga i ett sommarlandskap står en kvinna i röd bikini med vita prickar. Med blicken fixerad vid ytan tycks hon tveka inför språnget ut i sjön som breder ut sig framför hennes fötter. Är det en rädsla som håller henne tillbaka? Vad är det som döljer sig under den dunkla ytan?

Karin Broos målning ”En stilla vind” gestaltar som många av hennes andra en scen vid ett vatten. Men i den här sjön syns varken de speglingar eller nyanser av ljus som vanligen syns i konstnärens verk. I stället är kvinnan på bryggan fångad i en nattscen där både soluppgång och månsken tycks fjärran. Där vattnet i den fridfulla nejden sugs in i ett becksvart mörker.

– Den här tiden känns nästan nattsvart. Det är den mörkaste jag någonsin upplevt. Tidigare i livet, som under 70-talet, fanns det ett hopp om att allt skulle bli bättre. Kvinnorollen, klimatet, nedrustningen … det fanns en medvetenhet och en framåtanda som gjorde att man kände att saker skulle få en annan utveckling. Men i stället tvärvände allt. Det är klart att stämningen i mina målningar präglas av det, säger Karin Broos.

”Sorgesång” av Karin Broos från 2022. Foto: Liljevalchs

Vi står i en av de innersta salarna på Liljevalchs i Stockholm där konstnärens ”Svart sol” är under hängning. Sommarutställningen är hennes största hittills och innehåller över hundra verk från de senaste femton åren. Målningen med kvinnan i den prickiga bikinin är en av konstnärens senaste och en tur genom salarna visar tydligt att den går i en mörkare palett.

Men trots att många av Broos verk genomsyras av en melankoli och stundom sorgesam stämning är helhetsintrycket långt ifrån mörker. Tvärtom är det livets glimtar som slår an. Eller ”Ögonblick av liv”, som är titeln på den bok som ges ut i samband med utställningen.

På dukarna som fyller hallens tolv salar dominerar motiven som under åren blivit Karin Broos signum: vattendragen, kvinnorna, barnen, djuren. Ofta gestaltade i vardagliga göromål i och vid hemmet i Värmland. Där syns en ung kvinna tillbakalutad i soffan med sin laptop, en annan är i färd att sminka sig vid sovrummets spegelbord, en tredje sittande intill sin hund på en brygga. Alla, som oftast hos Broos, icke-poserande och med blicken vända från betraktaren i scener där de tycks som försjunkna i egna världar. Gåtfulla världar som aldrig riktigt går att tränga i in, men som ändå väcker något allmänmänskligt bekant. Det som inte går att förklara, men som ändå går rakt in i hjärtat.

”Den här tiden känns nästan nattsvart. Det är den mörkaste jag någonsin upplevt”, säger Karin Broos om hur samtiden satt en mörkare ton i hennes senare verk. Foto: Paul Hansen

– Jag vill fästa blicken vid den lilla världen, de små ögonblicken som ju är själva livet. Drabbas man av en livskris eller när världen är kaos är det ju till de där små vardagliga och rätt händelselösa stunderna man längtar efter. Till morgonkaffet i köket, doppet från bryggan … eller till att kamma håret på sin dotter. Ofta är vi så uppe i drömmen om något större – om resan till Thailand eller pengar vi inte har – att vi glömmer det där lilla. Det som ofta är det som verkligen betyder något, säger Karin Broos.

Hon växte upp i Malmö, men kärleken tog henne till Nederländerna, där hon utbildades på Kungliga konsthögskolan S-Hertogenbosch med examen 1975. En livsavgörande tid, yrkesmässigt, men ännu mer personligen. Karin Broos beskriver sin ungdom som strukturlös och stundom stökig, men utbildningen som dess raka motsats. Efter en fri, men neurotisk och sökande tonårstid i vilken föräldrarna ”nästan tappade hoppet om henne”, blev konstakademin platsen som rutade in och satte regler. Rutinerna på skolan blev boten mot det strukturlösa och även mot ätstörningarna hon burit på under många år.

Foto: Paul Hansen

Rutinerna har hon hållit hårt i sedan dess. Vardagen i huset i värmländska Östra Ämtervik, som hon och maken köpte år 1988, är repetitiv: den arla simturen i den nybyggda inomhuspoolen, långfrukost med tidningsläsning följt av timmarna i ateljén med avbrott för hundpromenaderna i skogen. Och så nästan dagligen, oavsett årstid; doppet i Fryken.

– Det iskalla vattnet gör något med mig, oavsett hur jag mår. Det skakar om, renar, säger hon.

Så rinner också vattnet genom hela hennes konstnärskap i olika former: som en speglande yta, en plats för lek eller som ibland, något nästan upphöjt sakralt. I Broos akrylmålningar är vattnet liksom livet självt i ständig förändring. Ömsom mjukt och flödande, ömsom strömmande, slukande och ibland till och med skrämmande. Själv säger hon att hennes dragning till vatten är oundviklig. Och något som nästan omedvetet styr henne i konsten. Karin Broos berättar hur hon kan gå ut i skogen för att söka motiv. Men att det ändå slutar med att hon fastnar vid något vattendrag.

Foto: Paul Hansen

– Men det kanske inte är så konstigt; vi kommer ju från därifrån. Härstammar från fiskarna och blev till i fostervattnet. Jag läste att de mest traumatiserade ukrainska soldaterna ordineras att simma med delfiner som terapiform. Så har ju både djur och vatten läkande krafter.

De är på många sätt en idyllisk värld Karin Broos målar upp; den böljande växtligheten, de trolska skogsbrynen, solstrålarnas spel över barnansikten. Och så kvinnorna vid vattnet; i tunna klänningar, knutar och utslagna hår. Men även om denna drömtillvaro existerar, balanserar verkens skönhet alltid med sorger och smärta. Så har konstnären haft flera i sitt liv: systern som dog ung i MS, bästa väninnan som blev mördad, dottern hon förlorade vid födseln.

Vi avslutar vår runda vid en svit målningar av hästar. Islandshästar har Karin Broos levt nära hela livet, men nu har hon lämnat från sig den sista. Vi talar om förgänglighet och förlust. Hon berättar om sin lilla flicka som förlöstes med navelsträngen runt halsen. Om tiden efter när hon nästan gick under av förtvivlan. Och om hur händelsen kom tillbaka till henne igen – tjugo år senare.

Foto: Paul Hansen

– En morgon när jag kom ut till hagen stod mitt sto böjd över sitt föl. Hon hade snärjt in sig i stakets eltråd och strypts till döds. Sorgen över min dotter kastades åter över mig. Och den slog mig nästan hårdare den här gången. Men det var en annan sorg, en mer förlösande än förlamande. Det där med att tid läker alla sår stämmer inte … men tar man hand om sorgen kan den bli något annat. Kanske till och med något vackert.

På vägen från intervjun bläddrar jag i ”Ögonblick av liv” där Karin Broos målningar varvas med poesi av vännen och författaren Jila Mossaed. Nu är konst svårt att förklara i ord, ändå säger bokens inledande dikt något om Karin Broos konstnärskap:

”Var rädd om din smärta

Den är en fågel som sjunger

Bara för dig

Och utanför är hela världen döv”