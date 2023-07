Karin Brygger: Syftet med litterära sexskildringar är inte att väcka begär

I en krönika i Svenska Dagbladet menar Hanna Johansson att det kanske är en generationsfråga – huruvida man tycker att sexskildringar i film och litteratur ska vara bra – eller om det är okej att de är dåliga (23/7).

För att ta reda på vad som är bra utför hon en undersökning bland vänner.

Johansson skriver också att jag i min artikel (DN 4/7) påstår att sexskildringar finns där för att väcka begär. Hon tycks därmed ha missat poängen med min artikel, där jag i första hand pekade på språkets oförmåga att skildra kroppslig njutning och erfarenhet. Det är en logisk slutsats; språk är inte kött. Det bästa vi kan hoppas på är en bra skildring av en aktivitet som kroppar utför, men hur bra man än gör det räcker det sällan för att täcka in erotikens mysterium. Vad jag försökte var således också att öppna sexualiteten mot något större, och begråta språkets fattighet i relation till det.

Sex är mer än att nå orgasm. Om man ger sig hän åt det obegripligt stora – som kan inbegripa en erotisk besatthet intill dödens rand. Med ett vattenfall av eufori till följd, men ibland likaså nästan utomjordisk smärta – kan vi överleva den sortens erotik? Beskriva den?

Jag vet inte, men jag vet att jag inte velat leva utan erfarenheten även om erotik i sina stunder kan vara så stark att man faktiskt tvivlar på om det går att återvända till ett vanligt liv. Mätt efter sådana mått är ”Grottbjörnens folk” eller dylika texter i bästa fall något man slipper läsa.

Vill man däremot ha ”raka berättelser att runka” till som Johanssons bekanta – så finns det naturligtvis massor av skildringar att tillgå. Till exempel pornografins enorma marknad.

Jag tror således att generationsfrågan Johansson anför handlar om helt andra saker än hon tror. Till exempel att ha varit eller inte ha varit i kontakt med sin åtrå. Den handlar om vad vi önskar och vet att erotik kan vara. Med åren lär man sig också skilja på vad som behövs för att föra en berättelse framåt och huruvida ”detta” måste vara verklighetstroget. Det är litteraturvetenskaplig elementa.

Den som kan beskriva med ord hur ett hjärta kan förflytta sig mellan en kropp till en annan samtidigt som kropparna smälter samman sexuellt och förblir levande ska få ett pris av mig.

Man lär sig att sexualitet är en gåva vi kan njuta av och erfara – ibland så hänfört att vi står stumma inför den värld vi trodde oss känna till och inför de kroppar, den egna och den andras, som vi trodde rymdes mellan huvud och fötter.

En av de bättre jag sexskildringar jag själv läst återfinns i Philip Roths roman ”Sabbath's Theater” där huvudpersonen sitter vid sin älskarinnas dödsbädd. De kan inte längre ligga med varandra, men de kan tala om hur det en gång var. Om hur de gick så långt de kunde, också i förnedringens tecken, men hur samma förnedring bara slutade i en allt större ömhet. I give my heart, I give my self, in my fucking, säger hon. Den som kan beskriva med ord hur ett hjärta kan förflytta sig mellan en kropp till en annan samtidigt som kropparna smälter samman sexuellt och förblir levande ska få ett pris av mig. För att han eller hon eller hen lyckats upplösa språkets – och även kroppens möjligheter.

