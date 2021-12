Karin Smirnoff blir Millennium-författare: ”Känns fint att fortsätta i Stieg Larssons anda”

Nyligen blev det känt att förlaget Polaris köpt rättigheterna till tre uppföljande böcker i Stieg Larssons hyllade romanserie. Nu är det klart att det blir Karin Smirnoff som skriver de kommande böckerna.

– Det här är en häftig romanserie att få ta vid, dels för att karaktärerna intresserar mig och jag verkligen gillade böckerna när de kom, dels för att det samtidigt finns en frihet att göra på det sätt som jag skulle vilja göra det. Det här handlar inte bara om att förvalta, utan om att utveckla, säger hon till DN.

Karin Smirnoff romandebuterade med ”Jag for ner till bror” 2018, för vilken hon Augustprisnominerades. Boken följdes upp med ”Vi for upp med mor” samt ”Sen for jag hem” och trilogin om Jana Kippo ska också bli tv-serie. Att i stället skriva kriminalromaner blir en utmaning, säger hon, men det är också något som hon ser fram emot.

– Jag tror att jag kommer att ha nytta av att jag är hyfsat bra på gestaltning. Jag tycker också att det är väldigt kul att skriva spänning, så jag ser inget problem i att byta genre.

Stieg Larssons romantrilogi om Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist har blivit en enorm succé sedan de kom ut i mitten av 00-talet. De tre ursprungsböckerna följdes upp av ytterligare tre i serien skrivna av David Lagercrantz. Böckerna har getts ut i ett 50-tal länder och sålts i hundra miljoner exemplar. När Karin Smirnoff nu plockar upp fanan kommer flera av seriens huvudkaraktärer, som Salander och Blomkvist, att återkomma.

– Självklart kommer de karaktärer som fortfarande lever och känns intressanta att finnas kvar. Men människor utvecklas, och det gör även karaktärer, så jag tänker att det finns möjlighet att göra mycket med dem trots att de är så etablerade.

Karin Smirnoff kommer att skriva tre böcker i Millennium-serien. När den första av dem ges ut är ännu inte klart. Hon vill inte heller berätta vad den kommer att handla om, men avslöjar att hon har vänt blicken mot sina hemtrakter.

– Handlingen finns i mitt huvud och där får den stanna tills vidare. Men jag tänker mig att det ska utspela sig i norra Sverige. Jag bor där, jag kan trakterna väldigt väl, och det händer mycket intressant här uppe just nu. Norra Sverige växer fort och i den samhällsomvandlingen sker också annat, varför jag tror att det kan vara en intressant plats att berätta om.

Hon säger att det som fick henne att fastna för Stieg Larssons böcker var hans sätt att skriva fram karaktärer.

– När Stieg Larssons böcker kom var det verkligen något nytt, han förde in karaktärer i litteraturhistorien som kändes intressanta. Han var väldigt skicklig på att få en att känna med dem och ömma för dem, och det tycker jag är viktigt.

Hon fortsätter:

– Det här känns inte som något tråkigt kommersiellt projekt, utan det känns fint att få fortsätta i Stieg Larssons anda. De frågor som intresserade honom är också frågor som intresserar mig och som jag själv skriver om, som våld, maktmissbruk och samhällsstrukturer.

