Karl Axelsson: Om vi inte kan förstå ekens skönhet, så kan vi inte förstå oss själva

Bokhistorien är full av omöjliga utgivningsprojekt. Ibland tycks rent av själva omöjligheten vara proportionell med förläggarens frestelse att skrida till verket. Ett av alla dessa ”omöjliga” projekt som icke desto mindre blev möjligt och snart fullbordat, är utgivningen av den tredje earlen av Shaftesburys samlade korpus i en ny standardutgåva.

Shaftesbury (1671–1713) må vara ett okänt namn för allmänheten och föga läst vid svenska universitet nuförtiden, men faktum är att han var en av den europeiska upplysningens viktigaste filosofer. Hans tre volymer långa samlingsverk Characteristicks of men, manners, opinions, times” från 1711 var i konkurrens med John Lockes ”Second treatise of government” från 1690 den engelskspråkiga bok som trycktes flest gånger på 1700-talet. Vad gäller inflytande på det moralfilosofiska och estetiska området kan Shaftesbury bara jämföras med Kant.

Idén att publicera Shaftesburys samlade verk kläcktes av den tyske litteraturprofessorn Erwin Wolff i början av 1960-talet. Förläggaren Günter Holzboog nappade och 1981 publicerades den första volymen. Med stöd av DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), universitetet i Erlangen och oräkneliga filosofer, litteraturforskare och filologer kunde sedan utgivningen fortsätta i sakta mak. Nu är snart det otidsenligt analoga projektet i hamn: 20 stora volymer i linneband, varav 14 redan utkommit och 6 är redo för utgivning under de närmaste åren, inkluderande allt från publicerade och opublicerade moralfilosofiska verk och konstteoretiska traktat till brevväxlingar och stoiska meditationer på grekiska (Shaftesburys ”Askêmata”). Vem förväntas läsa allt detta, kan man undra?

Anthony Ashley Cooper - Den tredje earlen av Shaftesbury. Foto: Classic Image / Alamy Stock Photo

2012 mötte jag för första gången forskarna knutna till ”Shaftesburyprojektet” – det forskningsnätverk vid Friedrich-Alexander-Universität som kommer att fullborda utgivningen. Några år senare började jag översätta Shaftesburys nyckelverk ”Moralisterna” (1709), från den andra volymen av ”Characteristicks”. Jag trodde mig känna den 150 sidor korta texten väl. Jag hade föreläst om Shaftesbury i flera år, skrivit artiklar och handlett studenter. Ändå tog det mig sex år att bli klar med översättningen. Och inte ens nu när den är utgiven (Thales, 2022) är jag övertygad om att jag kan lägga texten bakom mig. Den har satt djupa spår i mitt eget tänkande, inte minst om vår mörka samtid.

”Moralisterna” är en dialog som utspelar sig under ett par dagar i en arkaisk natur. Här möter Philocles sin sokratiska vägledare Theocles (”Moralisterna” är tydligt inspirerad av Platons dialoger) strövandes ”omkring i markerna med sin älskade mantuanska musa”. Tillsammans inleder de en bildningsresa som ska leda Philocles fram till insikter om människans godhet och vårt intresselösa förhållande till naturens skönhet. I ett brev (alltjämt outgivet) arkiverat vid National Archives i London skriver Shaftesbury den 1 oktober 1706 till sin vän Pierre Coste om den klassiska filosofins uppdelning i två skolor: å ena sidan den som härrör från Sokrates och som leder till den peripatetiska och den stoiska skolan, å andra sidan den som härrör från Demokritos och som leder till den kyrenaiska skolan och epikurismen. Shaftesbury föredrar den förra, där självreflektionen och sökandet efter självkunskapen – förkroppsligat i Sokrates filosoferande – är medborgerligt och socialt.

Det faktum att Shaftesbury är så intresserad av naturskönhetens roll för människan betyder inte att frågan om hur vi skapar och upprätthåller samhället är sekundär. Tvärtom. Naturen och samhället är organiskt sammanbundna. Vi besitter naturliga känslor (natural affections) som placerar oss i ett gigantiskt moraliskt ekosystem (en anakronism förvisso, men ekosystemtanken är ständigt närvarande i Shaftesburys filosofi). Vi är alltid del av både naturen och samhället, det finns inget utanför.

Shaftesburys politiska naturalism är i sin tur förbunden med en omfattande kritik av Thomas Hobbes (och viss mån Lockes) naturbegrepp. I ”Leviathan” (1651) betraktar Hobbes naturen som ett apolitiskt tillstånd som underblåser konflikter. Bara genom att ge upp makten att avgöra gränserna och medlen för den egna självbevarelsedriften – överlämna den till en auktoritativ suverän – erhåller vi den trygghet som naturtillståndet saknar. Hobbes beskrivning av människans omoraliska natur plågar Shaftesbury. Vart han än skådar ser han bevis på det motsatta förhållandet. I ”Moralisterna” tar det sig bland annat uttryck i anspelningen på en replik i den romerske komediförfattaren Plautus ”Asinaria”, där människorna är vargar mot varandra, inte människor, så länge de inte känner varandra (Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non nouit), en maxim som Hobbes själv använder i ”De Cive” (1642). Här påminner Shaftesbury syrligt om grundsatsens obegriplighet: vargar är förstås mycket snälla och kärleksfulla mot varandra. De hjälps åt i uppfostran av sina ungar och de ”ylar till varandra för att få sällskap”. För Shaftesbury saknar inte ens svinen ”vanlig ömhet och de rör sig i skock för att hjälpa till så fort någon kamrat är i knipa”.

Shaftesburys ”Characteristics”. Foto: Artokoloro / Alamy Stock Photo

Det som upprör Shaftesbury mest är emellertid den relativisering av värde (moraliskt och estetiskt) som han ansåg att Hobbes förorsakade med sin filosofi. I Shaftesburys Hobbesläsning är moraliska frågor (om gott och ont) och estetiska frågor (om välbehag och njutning) ett rent subjektivt spörsmål. För Hobbes saknar objekten som sådana moraliska och estetiska egenskaper. Allt måste konstrueras genom samhälleliga normer och moralen och skönheten är under alla omständigheter relativa mitt egenintresse. Motivet för mina handlingar är min själviska naturs strävan efter att maximera självintresset genom att erfara vissa objekt eller medverka i särskilda sammanhang. Kanske styrs mina handlingar av rädslan för bestraffning eller längtan efter en belöning (av Gud, den politiska makten eller människor i min närhet).

Den här typen av självupptagna motiv är förkastliga, menar Shaftesbury. Genom att låta handlingarna styras av förutbestämda instrumentella syften blir vi bara rov för samtida trender och kulturella nycker. Vår dygd och vår smak ligger inte i de handlingar vi utför, utan i våra intresselösa motiv. Som när vi betraktar skogen som skön i sig, inte som en resurs att exploatera; som när vi ser medmänniskor som mål i sig, inte som medel.

Skogen förblir alltjämt skön och det är alltjämt fel att inte sträcka ut en hjälpande hand till människor i nöd.

Shaftesbury var realist, men inte i vardagsbetydelsen att han hade ett tvivlande sinne kring vad som är praktiskt genomförbart. I ”Moralisterna” försvarar han i stället en filosofisk realism, vilket innebär att godheten och naturskönheten är verkliga, de är inte bara subjektiva åsikter. På sätt och vis är det ovidkommande om majoriteten inser detta. Skogen förblir alltjämt skön och det är alltjämt fel att inte sträcka ut en hjälpande hand till människor i nöd. I ett stycke i ”Sensus Communis” från 1709 frågar han sig om motiven för att handla moraliskt i skydd av mörkret. Frågan ska förstås inte besvaras, det är frågeställaren som måste avkrävas svaret. Men Shaftesbury gör sig inga illusioner i det här fallet: I själva frågan finns redan bevis för att frågeställaren saknar den självreflektion som krävs för att vara dygdig (andra djur kan handla moraliskt, men dygden är förbehållen den självreflekterande människan). Dygden måste i likhet med vår kontemplation av skogens skönhet vara intresselös – moralen och skönheten har ett värde i sig.

Det intresselösa förhållningssättet är i det här avseendet avgörande för vår identitet. Shaftesbury lanserar mitt under naturvetenskapernas genombrott – ett genombrott han ideligen kritiserade – en vetenskap om självet (inte olik David Humes mer omtalade science of man). För Shaftesbury är en sådan vetenskap förbunden med övertygelsen att den fysiska naturen också utgör ett själv, där den stolta eken har en identitet i form av en egen inre ändamålsenlighet. Förståelsen av vår egen identitet går via den intresselösa kontemplationen av ekens skönhet. Så länge vi inte erkänner vår förening är vi förlorade. I ”Characteristicks” avslutande del (”Miscellaneous reflections”) skriver Shaftesbury i ett stycke som skälver av vår tids ödesfrågor, om den ”moder jord” som bär fram människan genom livet och det mänskliga förnuft som förpliktar oss moraliskt att erkänna alla djur och växters inkludering i ett ”jämställt broderskap med oss”.

I eftervalsdebatten till den valrörelse som rekordmånga svenskar uppfattade som osaklig (DN 3/10) talas det om strategiska och bedrägliga moraliska ”manifestationer av godhet” och värnandet om demokratin reduceras snabbt till en fråga om ”tyckande” (Sven Anders Johansson, Aftonbladet 16/9). Måhända är det i den här politiska kontexten som min inledande fråga om vem som egentligen borde läsa Shaftesbury får ett svar: De som tvivlar – och de förefaller vara många, både till höger och till vänster i det politiska landskapet – om huruvida det finns objektiva villkor för rätt och fel. Allt är inte konstruktioner, det finns en natur, både en inre och en yttre! Återkommande genom historien görs förstås en rad ideologiska anspråk på naturen för att likrikta samhället och utestänga det förment främmande. Shaftesbury förnekade inte att det finns illvilliga missuppfattningar och egoism, han ansåg bara att det var en falsk premiss för att filosofera om den natur som de facto binder oss alla samman. Givet den rådande samhällsutvecklingen vore det kanske värdefullt om fler läste en filosof som inte utgår från att alla är cyniska varelser som blott styrs av egenintresset, utan i stället förutsätter vår godhet och erkänner vår förbundenhet med naturen.

Karl Axelsson är docent i estetik vid Södertörns högskola

