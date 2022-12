Karl Ove Knausgård: Därför är romanen så viktig

Poeten Rainer Maria Rilke skrev en gång att musik kunde lyfta upp honom, och det är förstås inget konstigt med det, förrän han tillade: och sätta ner mig någon annanstans. Jag älskar det citatet. Jag älskar det för att jag känner igen det så väl. Inte bara när det gäller musik, utan också litteratur. Den märkliga känslan man kan uppfyllas av när läsningen är över och man sitter där med boken i knät, fortfarande för ett par minuter kvar i dess värld.

Senaste gången jag upplevde detta var förra vintern, när jag läste Claire Keegans roman ”Små ting som dessa”. Jag hade inte hört talas om Keegan tidigare, och det var en tillfällighet att jag plockade upp den. Det är en kort roman på 116 sidor och jag läste ut den på några timmar. När jag var färdig blev jag några minuter sittande i stolen i vardagsrummet med boken i sänkta händer, helt uppfylld av bokens känslor och stämningar, som jag på ett märkligt sätt upplevde som akuta.

Så småningom reste jag mig och försvann in i dagens göromål, och intrycken från romanen sjönk långsamt undan tills så gott som ingenting återstod av den, annat än en särskild känsla som föll över mig när jag tänkte på den. Och så är det med alla bra romaner, de kan helt uppfylla mig, men bara för ögonblicket; när läsningen är över, smälter intrycket av den bort.

Spelar denna upplevelse någon roll? Är den viktig på något sätt? Eller är detta att läsa romaner bara ett intressant sätt att fördriva tiden på? Vanligen tänker vi ju att det som är viktigt är det som förändrar något, eller som påverkar något, alltså ett fenomen, en handling eller ett yttrande som på ett eller annat sätt får konsekvenser utöver sig självt. Ju större och mer omfattande konsekvenser, desto viktigare är det.

Om jag hade frågat er om vad som är viktigt just nu, kanske någon skulle ha svarat ”kriget i Ukraina”, andra ”klimatkrisen”, och ytterligare andra ”inflationen och den ökande fattigdomen” eller kanske ”högerpopulismens framväxt” eller ”den strukturella rasismen”. För någon kanske det skulle vara en utmattande konflikt på jobbet, eller att en mamma är sjuk och ligger för döden, eller en skinande ny förälskelse. Jag tvivlar på att särskilt många av er på frågan ”vad är viktigt?” skulle svara ”romanen”. Att romanen är viktig.

Är romanen viktig? För vem, och varför?

Att minnas läsningar är lite som att minnas smärta

Innan jag fortsätter bör jag nog upplysa om att jag är partisk. Jag har läst romaner hela livet och har också skrivit några själv, så om jag svarar nej på frågan så säger jag samtidigt att jag har kastat bort hela mitt vuxna liv på något obetydligt och i grunden meningslöst. Om jag svarar ja, skulle det kunna uppfattas som ett desperat självförsvar. Men det ändrar inte saken.

Det har i själva verket väldigt lite med frågan att göra, för där satt jag alltså i stolen i vardagsrummet med romanen ”Små ting som dessa” i knät och var uppfylld av dess känslor och stämningar på ett akut sätt.

Det är svårt att säga varför den gjorde ett så starkt intryck. Att minnas läsningar är lite som att minnas smärta – vi kan beskriva vad som hände och hur det var, men utan de känslor som fyllde oss den gången, och eftersom smärtan bestod av de känslorna är det bara skalet vi talar om, det som återstår i minnet. Tecknet för smärta, inte smärtan i sig.

Läsning är närvaro, det är att komma något nära. Vad är det vi kommer nära i ”Små ting som dessa”? Den inleds såhär:

I oktober syntes gula träd. Så flyttades klockan tillbaka en timme och de ihållande novembervindarna drog in och slet löven av träden som snart stod nakna. I staden New Ross spydde husens skorstenar ut rök som föll och drev bort som långa håriga strängar innan den skingrades längs kajerna, och floden Barrow – mörk som porter – svällde snart upp av regnvatten.

Under loppet av tre meningar, och i all enkelhet, öppnar sig en hel liten värld. Meningarna bär bilder med sig, vi ser träden, staden med fabriksskorstenarna och kajerna, floden som flyter förbi, men meningarna bär också på en stämning och jag tror den kommer sig av att bilderna, träden, skorstenarna, inte är beskrivna utifrån sig själva, utan alla är sammanbundna av rörelse.

Vi ser träden när vinden river bladen av dem, vi ser skorstenarna när vinden drar röken ur dem, vi ser floden när den svullnar upp av regnvatten. Vi ser mer än staden, vi ser staden som är i yttre makters våld, vi ser en plats som något strömmar igenom.

Men är det viktigt? Och i så fall varför?

En av många som har haft egna åsikter om varför romanen är viktig är D H Lawrence. 1925 skrev han fyra essäer om romanen som genre: ”Morality and the novel”, ”The novel”, ”The novel and the feelings” och ”Why the novel matters”. Lawrence lade inte fingrarna emellan när det kom an på romanens storhet. Han menade att den var en av de största uppfinningarna någonsin och att den innebar mänsklighetens högsta uttrycksform hittills.

Grunden till detta, skrev han, var att romanen omöjligen kunde nå det absoluta. Medan vetenskapen och filosofin och religionen på var sitt sätt strävade efter det fullständiga och fastställde världen, håller romanen livet öppet. Lawrence var vitalist, han hyllade livet i allt han skrev och att han föredrog romanen som sätt att uttrycka sig var för att den låg så nära livet. Ibland, kan det verka som i essäerna, är romanen mer levande än själva livet.

Att vara vid liv, att vara en levande människa, att vara hela människan vid liv: det är poängen. Och när den är som bäst kan romanen, och i synnerhet romanen, hjälpa dig. Den kan hjälpa dig att inte vara en död människa i livet.

Vad betyder det att vara en död människa i livet? För Lawrence var livet böljande, oregerligt, oförutsägbart och i ständig förändring. Allt som motverkade förändring, det vill säga det färdiga, det definierade, det kategoriserade, det absoluta, motverkade livet. Så alla rutiner, alla planer, alla ordnade system var en slags död i det levande.

Bakom detta ligger en outtalad men tydlig föreställning om att naturen och det naturliga är autentiskt, medan civilisationen är inautentisk, och att kulturens uppgift då blir att tränga igenom det inautentiska så att människorna i den skall kunna leva autentiskt, eller som Lawrence formulerade det: ”att vara vid liv”.

Lawrence var inte ensam om denna tanke; under det förra århundradets första decennier frodades föreställningar om den inautentiska människan, där civilisationen sågs som något livsförhindrande och förtryckande. Uppfattningen är en av förklaringarna till att första världskriget nästan unisont möttes av jubel och entusiasm sommaren 1914: i kriget trängde det äkta livet fram.

Det var samma föreställning om det äkta och oförfalskade, blodet, skogen, jorden, som nazismen tog till sig, och det var därför filosofen Bertrand Russell kunde skriva att Lawrence ”mysticistiska blodsfilosofi ledde direkt till Auschwitz”.

Det är på sätt och vis sant, men på andra sätt inte. För Lawrence livsbejakelse hade en annan konsekvens, som är det essän ”Why the novel matters” handlar om, nämligen bejakelsen av livets form, som är öppen, oöverskådlig, föränderlig, oavslutad – med andra ord den exakta motsatsen till nazismens absolutism. Det är en av de viktigaste poängerna i Lawrence essä, där han på ett ställe skriver: ”Vi bör inte sträva efter det absoluta. Låt oss en gång för alla göra oss av med det absolutas vidriga imperialism”.

Dostojevskijs egna ideal får vika undan till förmån för en mer intressant gestalts motargument

Romanen, tycks han mena, upplöser det absoluta närmast av sig själv, i kraft av sin form, som ju handlar om relationer, alltså förhållandet mellan människor, och mellan människor och världen, och mellan människor och språket. Och ju längre in man tränger, desto mer flexibelt och relativt blir det.

Ett bra exempel på detta kan man hitta hos en annan vitalistisk författare som var samtida med Lawrence, nämligen Knut Hamsun. Han var nazist och dömdes för landsförräderi efter kriget, och hans författarskap har varit häftigt omdebatterat i Norge sedan dess, då det har handlat om gränserna mellan mannen och verket, nazismen och litteraturen.

1915 medverkade Hamsun i en tidningsdebatt i Norge. Den handlade om två unga kvinnor som hade fött barn i hemlighet och sedan tagit livet av dem. Hamsun var upprörd över det milda straff de fick – fem respektive åtta månaders fängelse. Hamsun kallade på dödsstraff. Häng dem, häng dem, skrev han i tidningen. Två år senare utkom hans roman ”Markens gröda”. Den handlar bland annat om en kvinna som dödar sitt nyfödda barn.

Det skildras från insidan, vi lär känna henne, vi följer henne genom vardagen, vi förstår henne, något som inte förringar brottet utan tvärtom accentuerar det eftersom tragedin blir synlig från alla håll, och inte längre bara blir ett enkelt faktum som alstrar en enkel reaktion: häng dem.

Det är detta romanen åstadkommer. Den drar varje abstrakt uppfattning om livet, den må vara av politisk, filosofisk eller vetenskaplig beskaffenhet, in i det mänskliga där den inte står ensam, utan kolliderar med en myriad andra intryck, tankar, känslor och handlingar. Den utplånas inte nödvändigtvis, men dess enkelhet utmanas av komplexiteten den hamnar i.

Det är därför Dostojevskijs romaner fortfarande läses, för där är förhållandet mellan de abstrakta och rena idéerna och den kaotiska, oöverskådliga, känslodrivna verkligheten själva drivkraften, själva utgångspunkten – Dostojevskijs egna ideal får vika undan till förmån för en mer intressant gestalts motargument, vilket ofta händer.

Och det är därför D H Lawrence romaner inte är lika bra som Dostojevskijs – för trots att Lawrence ville att romanerna skulle vara som livet självt, så kan idén om livet bli så stark i hans romaner att det låser fast det levande, som då inte längre flyter och är föränderligt och motsägelsefullt, utan stelnar i tankens degel.

Det är många år sedan jag läste ”Regnbågen” men en av de få scener jag minns beskrev en ung man och en ung kvinna på en månbelyst åker, och jag minns den för att det var som om kvinnan och mannen var jättar. De var så fulla av liv, och av detta att vara människa, att de lämnade det realistiska och blev till någon sorts grekiska hjältar eller titaner där ute bland majsstänglarna. Scenen gjorde mig olustig, minns jag, och det var antagligen precis för att viljan till liv blev absolut och därför ströp livet och ogiltigförklarade sig själv. Romanen blev falsk.

Det innebär inte att den är ointressant, för en roman blir också alltid en bild av tiden den skrevs i, och i likhet med Hamsuns ”Markens gröda” synliggör den strömmarna mellan vitalism och totalitarism.

Det betyder inte att deras romaner är totalitära – en totalitär roman är en paradox, en omöjlighet. Romanen handlar om relationer, en människas relation till världen omkring henne, eller människors relationer till varandra, och i varje enskild relation finns en inneboende komplexitet som är unik för just den.

Lawrence avskydde ”Ulysses” lika hett som han avskydde Marcel Prousts ”På spaning efter den tid som flytt”.

Även ett monomant, fanatiskt utbrott som Hitlers ”Mein Kampf” handlar om relationer, och redan på dess första sidor uppenbarar sig den inneboende komplexiteten, när han skriver några meningar om uppväxten med sin far och mor, och det blir tydligt att han både förskönar och håller igen. Önskan att styra bilden av sig själv gör i sig jaget instabilt och öppnar för en inre kamp mellan ordning och kaos som försöker hålla sig i det fördolda, men som likväl pyser fram och färgar den monomana agitationen.

Cervantes ”Don Quijote”, som av många räknas som den första romanen och oavsett detta fortfarande är den mest hyllade, vad handlar den om? Den stora berättelsens tvärbromsning när den möter verkligheten, kollisionen mellan riddarsagans romantik och hjältemod kontra den triviala världen, där fiendearmén visar sig vara en vanlig flock får och jättarna vanliga, knarrande väderkvarnar.

Laurence Sternes ”Tristram Shandy”, en annan av de kanoniserade romanerna, vad handlar den om? Ingenting. Den saboterar själva berättelsen och gör narr av den med sina miljoner utsvävningar.

För att inte tala om modernismens stora romanklassiker, James Joyce ”Ulysses”, som inte bara bryter ner hjälteeposet Odysséen till vanlig vardag utan också nedmonterar berättelsens själva arkitektur, både den generella och den individuella, genom att helt enkelt låta den reduceras till fragment kring den enda dag då romanen utspelar sig – samtidigt som den också relativiserar berättelsen som form genom att använda ett otal olika berättarsätt om samma människor på samma dag.

”Ulysses” publicerades 1920, vilket är fem år innan Lawrence skrev sina essäer om romanen, och man skulle kunna tro att han uppskattade Joyce totala nedmontering av det absoluta. Men så förhöll det sig inte. Lawrence avskydde tvärtemot ”Ulysses” lika hett som han avskydde Marcel Prousts ”På spaning efter den tid som flytt”. Han menade att de låg på romanens dödsbädd och hånade dem gärna. Så här kunde det låta:

Ligger Ulysses i sin vagga? Jösses! Vilket grått ansikte! [...] Och M Proust? Så trist! Man kan höra dödsrosslingen i deras strupar. De kan själva höra den. De lyssnar till den med skarpt intresse och försöker fastställa huruvida intervallet är i fiss-moll eller E-dur. Vilket faktiskt är ganska infantilt.

Så där har vi den ”seriösa” romanen, där den försmäktar i en väldigt utdragen, fjorton volymer lång dödskamp, och barnsligt uppslukad av fenomenet. ”Kände jag ett litet stick i lilltån, eller inbillade jag mig?” frågar sig varje gestalt hos Mr Joyce [...] eller M. Proust.

Att Joyce och Proust, tillsammans med Virginia Woolf, hundra år senare skulle komma att räknas som hans tids stora litterära giganter kunde ju inte Lawrence veta. Inte heller att just de romaner han hånade skulle revolutionera hela genren. Och om man läser Lawrence är det inte svårt att begripa att han var blind för kvaliteten i just dessa romaner.

Denna grupp författare – Joyce, Lawrence, Woolf och Proust – försökte komma nära verkligheten i sina romaner. Men medan Lawrence använde berättelsen för att nå dit, innebar berättelsen ett hinder för de övriga tre, något som stängde romanen ute från verkligheten och som måste betvingas, och det ledde till en formmässig explosion. Om vi först tittar på en passage ur Lawrences ”Regnbågen”, till exempel denna:

Under de sista månaderna av hennes graviditet gick han omkring i ett tröttkört, brännande tillstånd som inte gick över. Också hon var deprimerad, och ibland grät hon. Det krävdes så mycket liv för att börja om på nytt, sedan hon förlorat så mycket. Ibland grät hon. Då stod han som fastfrusen, kände hur hans hjärta ville brista. För hon ville inte ha honom, hon ville inte ana att han fanns där. Bara genom att betrakta hennes hopskrynklade ansikte förstod han att han måste låta henne vara, lämna henne ifred, ensam. För det var den gamla sorgen som kommit tillbaka i henne, den gamla förlusten, det gamla livets smärta, den döda maken, de döda barnen. Detta var heligt för henne, och han fick inte kränka henne med sin tröst. Vad hon än ville så var det hon som fick komma till honom. Med tungt hjärta höll han avståndet.

Detta är ju en strålande passage. Ödesmättad, tung av levt liv och psykologisk insikt. Och det är klart att någon som har skrivit något sådant, med sitt eget hjärteblod, måste bli provocerad när han läste till exempel detta ur ”Ulysses”:

Snart te. Bra. Torr i munnen.

Katten gick stelbent runt ett av bordsbenen med svansen i vädret.

– Mkgnau!

– Jaså, där är du, sade mr Bloom och vände sig från spisen.

Katten jamade till svar och gick på nytt stelbent och jamande runt ett bordsben. Precis som hon går över mitt skrivbord. Prr. Klia mig på huvudet. Prr.

Mr Bloom betraktade ingående och ömt den slanka svarta gestalten. En prydlig anblick: glansen i hennes släta päls, den vita fläcken under svansroten, de lysande gröna ögonen. Han böjde sig ner mot henne, satte händerna på knäna.

– Mjölk till missen, sade han.

Mrkgnao! gnydde katten.

Sägs vara dumma. De förstår bättre vad vi säger än vad vi förstår dem. Hon förstår allt hon vill förstå. Hämndlysten också. Grym. Hennes natur. Konstigt att mössen inte piper. Verkar gilla det. Undrar hur jag ter mig för henne. Hög som ett torn? Nej, hon kan hoppa över mig.

– Rädd för hönsen är hon, sade han retsamt. Rädd för kacklande kacklingar. Jag har väl aldrig sett en sådan dum misse som missen.

– Mrkrgnau! sade katten högt.

Hela skillnaden mellan de två passagerna har med avstånd att göra. För Lawrence handlar det om att komma nära känslorna. De beskrivs som något i sig själva (depression, sorg), sträcker ut sig i tiden, och de är abstrakta. För Joyce handlar det om att komma nära ögonblicket. Och i ögonblicket finns det ingen berättelse, bara handlingar och tankar som ännu inte har definierats.

Berättelsen kräver större avstånd – det var den dagen den irländske annonsförsäljaren Bloom, medelålders och av judisk härkomst, satt i köket och grubblade kring kattens natur, samtidigt som hans hustry Molly, som några timmar senare skulle vara otrogen mot honom, låg och sov på övervåningen.

Att temat är viktigt avgör aldrig huruvida romanen är det

Det är samma avstånd som Virginia Woolf bearbetade några år senare i romanen ”Mot fyren”. Ramen är i det närmaste handlingslös – en familj samlad i ett sommarhus, måltider och utflykter i kustlandskapet – man skulle kunna tänka sig att det bäst kunde presenteras som en serie semesterfotografier av den gamla, svartvita sorten: här har familjen samlats runt bordet, här spelar familjen krocket i trädgården, och så vidare.

Vad Woolf gör är att gå tätt, tätt inpå var och en av gestalterna och släppa lös enorma mängder små, vardagliga känslor, samtidigt som relationerna mellan människorna vecklas upp och den statiska bilden, familjen med sina roller, i det närmaste exploderar av liv. Både Joyce och Woolf rör sig inunder berättelsen och expanderar de korta ögonblicken.

Varför?

Det är där vi lever. Det som definierar oss, det som bestämmer vad vi ser, vad vi tror, vad vi tänker och förstår av världen omkring oss, kommer till oss utifrån och är allt som oftast organiserat som berättelser. Hos Joyce och Woolf är vi innanför. Här är vi i ögonblicket, och det är bara i ögonblicket som något blir till.

Det finns en vanlig uppfattning om att romanen är viktig när den handlar om något viktigt, och än mer när det viktiga på ett eller annat sätt är aktuellt. Men att temat är viktigt avgör aldrig huruvida romanen är det.

Tvärtom kan det innebära ett problem för romanen, för om det viktiga har man ofta bestämda åsikter som finns där på förhand, och allt som finns där på förhand gör det svårt för romanen eftersom det som gör den viktig, som jag ser det, är just att den ger språk till något som inte har ett språk – något som annars inte kommer till orda. Och eftersom man pratar om det viktiga överallt, så är det viktiga ett område där romanen har svårt att vistas. Den kan klara det, förutsatt att den kommer så nära kärnan att den kan undvika att ha en åsikt.

Mot detta kan man invända: vad finns det för värde i närvaron?

Det är en bra fråga, men inte bättre än motfrågan: vad finns det för värde i en åsikt?

Att tycka något om något är att ta kontroll över det. Det är en aktiv handling. För att vara nära något och låta sig uppfyllas av det krävs det motsatta, att släppa kontrollen och vara passiv. Skillnaden mellan att ha en åsikt om något och att vara nära något, är skillnaden mellan att ta plats och att ge plats. Det råder inget tvivel om det är det förra som har företräde i vår kultur och att det passiva, detta att inte handla, har låg status.

Detta är abstrakt och utan ett konkret sammanhang kanske det inte säger så mycket. Men om vi återvänder till Claire Keegans roman ”Små ting som dessa” och den värld den gestaltar, ligger den hållningen nedsänkt i samtliga dess lager.

Romanen ger plats åt en man som inte själv tar plats i handlingen, och också åt en man från ett samhällsskikt som inte tar plats i kulturen. Men det viktigaste är att romanen ger plats till något inom honom – och därmed i oss – som är så finstilt och flyktigt att inte ens han själv är medveten om det, och som blir tydligt först i romanens skrift.

En av de bästa romanerna jag läst, och som kanske har haft störst betydelse för mina tankar kring romanen, är ”Fåglarna” av Tarjei Vesaas från 1957. Huvudpersonen i ”Fåglarna” är en man i fyrtioårsåldern. Han heter Mattis och bor tillsammans med sin syster Hege i ett litet hus vid en sjö i utkanten av en skog. Mattis är som ett barn. Han fungerar inte så bra tillsammans med andra människor eftersom han inte förstår sig på de sociala koderna.

I romanen får vi full tillgång till hans tankar. Vi ser hur mötet med andra liksom sluter honom och gör allt omöjligt för honom, men vi ser också hur hans tankar breder ut sig och blir rika när han får vara för sig själv och ingenting står i vägen för dem. Det väsentliga med Mattis att han är nära tillvaron.

Han är inte en som gör – det kan han inte – han bara är. Och detta varande är till randen fyllt av varanden omkring honom – systerns, men också fåglarnas, trädens, himlens, vattnets. I stället för nära kan man säga öppen. Författaren är öppen för språket, språket är öppet för Mattis, Mattis är öppen för tillvaron. Den strömmar genom honom, det vill säga genom språket, och via språket genom läsaren.

Karl Ove Knausgård Född 1968 i Oslo. Debuterade 1998 med romanen ”Ut ur världen” och har därefter gett ut romaner och essäer, bland annat den sexdelade romansviten ”Min kamp” samt ”Morgonstjärnan” (2021) och ”Vargarna från evighetens skog” (2022). 2019 tilldelades han Svenska Akademiens nordiska pris. I mars kommer hans nya roman ”Det tredje riket” ut på svenska på Norstedts förlag. Visa mer

Mattis är ett porträtt av en enkel man. Om man betraktar honom ur omgivningens perspektiv saknar Mattis något. Han är inte riktigt riktig. Men från Mattis insida blir upplevelsen en annan, hans inre är rikt och komplett, känslolivet komplext och tankarna begripliga.

”Fåglarna” kan mycket väl läsas som ett psykologiskt porträtt av ett omodernt medvetande, ett slags återupprättelse av människovärdet för alla som är som Mattis, eller som en undersökning av utstötningens mekanismer och ensamhetens villkor.

Men för mig är det också väsentligt att detta medvetande står så öppet, och att det som det står öppet för och fylls av, framstår som en fysisk plats. Starka, motstridiga krafter i kulturen möts där, i en våldsam ambivalens, särskilt i förhållandet mellan människa och natur. Medan Mattis längtar in i det sociala och språket, längtar romanen ut i naturen och det språklösa. Där Mattis söker efter någon handling, något som kan göra honom till del av samhällets gemenskap, söker romanen det handlingslösa och det varande som det innebär.

Konflikterna som betonas i ”Fåglarna” är en idiots, en som ingen lyssnar på eller är intresserad av, och som aldrig någonsin får komma till tals – hans personlighet gör det också omöjligt för honom att kommunicera, den följer en annan logik som ideligen kvävs i mötet med normaliteten.

Bara en roman kan klara av att hålla de två motstridiga logikerna i luften samtidigt, och bara en roman kan klara av att uttrycka de viktigaste konflikter vi står mitt uppe i utan att låsa fast dem i definitioner, men låta dem stå öppna för känslor och erfarenheter. Det är det viktigaste av allt, för förändring måste komma inifrån. Det är där som åsikterna och uppfattningarna om världen och oss själva lever, och det är dit romanen alltid söker sig.

Det är romanens uppgift att gå in i världen och hålla den öppen. Och det är för att den faktiskt kan göra det som den är viktig.

Texten är ursprungligen en föreläsning Karl Ove Knausgård höll i London i oktober. Därefter har essän publicerats i New Statesman och i Klassekampen. I DN är texten kortad med författarens tillstånd.

Översättning från norskan, samt citaten av D H Lawrence: Jonas Thente.

Claire Keegan i översättning av Marianne Tufvesson (W&W, 2022).

James Joyce i översättning av Erik Andersson (Albert Bonniers förlag, 2012).

