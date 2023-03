Karl Ove Knausgård: ”Skräcken är att få pris för sämsta sexskildring”

För de rationellt sinnade var saken glasklar: Hon lever med en man som kallar sig schaman och påstår att onda andar kan ge människor könssjukdomar. Själv säger hon att hon kan tala med ”den andra sidan” och att hon ser mellan världar. Alltså måste hon välja: schamanen Durek Verrett eller den verifierbara sanningen.

Beskedet om att den norska prinsessan Märtha Louise nu slutar representera kungahuset kom inte som någon chock.

I programmet ”Min sanning”, som ligger på SVT Play just nu, påstår hon att hon är den mest kritiserade personen i Norge. Att hon mött jantelagen och tvingats vika ner sig.

Hennes landsman Karl Ove Knausgård skickar förståelse från andra sidan Nordsjön.

– Det är ju en fantastisk sak! För vem hade sett det här komma? En svart man, en amerikan, som dessutom är schaman, i centrum av den norska kungafamiljen. Wow, är det möjligt?!

Han rätar på den långa ryggen i stolen på agenturen i London. Går upp i tempo.

– Vi hörde att han trodde han kunde kurera covid med en medaljong och sånt. Men vad är det hans schamanism handlar om? Vi vet inte, så vi får pröva att tänka: ”Vad är det här, vad är det han gör?”

Karl Ove Knausgård är 200 sidor in i nästa roman och skriver utan att ”plotta” – att planera handlingen hade varit att ta det roliga ur arbetet. Foto: Thomas Karlsson

Karl Ove Knausgård, själv en av Norges mest omdebatterade personer, tycks se en intellektuell tröghet i kritiken mot prinsessan.

– Norge ägnar sig åt en total avvisning av henne och hennes tankar om universum. Hon är upptagen av det andliga och änglar, och det är ju inte normalt. Hon blir totalt fördömd. Och han blir totalt fördömd. Det betraktas som om det vore något skamligt de gör. Men det är det ju inte, det är ett slags sökande. Varför skulle det vara farligt?

Han ler snett.

– Inte för att jag tror på änglar, men jag tycker hållningen till henne är mycket värre.

Karl Ove Knausgård tyckte mycket om författarkollegan Ari Behn, som var gift med prinsessan Märtha Louise i 15 år, och som tog sitt liv julhelgen 2019.

– Han kom in med en så totalt annan hållning till vad det var att vara författare i Norge. Han kunde verkligen fira sig själv, och det var väldigt uppfriskande.

– Han var extravagant i ett protestantiskt samhälle.

Min uppväxt var lördag med pizza och ingenting på tv. Och in i det kom denna otroligt destruktiva, väldigt kraftfulla energi: black metal-bandet där en av medlemmarna mördade en annan

Inför utgivningen av ”Det tredje riket” har Karl Ove Knausgård bestämt sig för att inte ge några intervjuer i hemlandet, ”jag orkar bara inte, även om det är dåligt för förlaget”.

– Min kärlek till Norge är utan förbehåll. Men det hände så mycket kring ”Min kamp”. Läsningen i Norge blev mer moraliserande än i andra länder.

Nu lever han i London, där renhållningsarbetarna har drottning Elizabeths födelse- och dödsdatum på sina gula västar. Här promenerar han, 193 centimeter och två huvuden längre än de flesta på gatorna, utan att någon vänder sig om.

Vi ses i Bloomsbury-kvarteren där Wylie Agency har kontor. De mattklädda trapporna knarrar, men annars är Bedford Square är en av de där platserna mitt i staden där London kan vara alldeles tyst. På innergården tar han upp ett vejp-munstycke, som till sist fått ersätta cigaretterna.

– Min läkare säger att han är nöjd nu. Nu behöver jag inte sluta röka längre.

I den livliga debatten om Märtha Louise drar det norska samhället upp gränserna runt sig självt: den som talar med de döda måste hållas utanför. I Karl Ove Knausgårds pågående romansvit sker det motsatta.

Verkligheten expanderar, gränsen mellan levande och döda försvinner. Mitt emellan dödsriket och den vanliga norska verkligheten åker människorna på konferensresor, dricker för mycket på semestern och möter demoner – under en alltjämt lysande stjärna på himlavalvet, ”blek som solens sjuka syster”.

Efter ”Min kamp”-serien, som följdes av en kvartett årstidsböcker om familjelivet på en skånsk gård, ville Karl Ove Knausgård återvända till fiktionen så som den fungerade när han var liten, när läsningen kunde skicka ut ett barn från en norsk radhusgata i en omloppsbana runt jorden.

– Det var den känslan jag ville blockera med ”Min kamp”. Då ville jag inte använda litteratur som flykt. Jag ville konfrontera världen med litteraturen. Men nu är jag ute efter det gränslösa. En av mina favoritböcker är ”Dracula”. Jag älskar den fantastiska traditionen, Marquez och Borges.

”Jag vågar inte säga så mycket till folk. Tror att andra ofta tänker att jag är arrogant för att jag inte säger något. Fast det inte är avsikten”, säger Karl Ove Knausgård. Foto: Thomas Karlsson

”Det tredje riket” är som en spegling av romansvitens första del, ”Morgonstjärnan”. Här kommer den semestersupande konstprofessorn Arne tillbaka, men nu är det hans fru Tove som berättar om honom. Tove, som genom en psykos kommer i kontakt med det hinsides.

Här finns läkare som ser hur hjärndöda patienter med irreversibla skador återvänder till livet.

Här finns ett metalband som leker med döden.

Ett minne från ungdomens tristess skickade i väg Karl Ove Knausgård mot temat ”djävulen är lös i Bergen”.

– Min uppväxt var lördag med pizza och ingenting på tv, kanske en halvtimmes program med popmusik. Och in i det kom denna otroligt destruktiva, väldigt kraftfulla energi: black metal-bandet där en av medlemmarna mördade en annan i en park, bara för att pröva hur det var att döda någon.

I skarven mellan 80- och 90-tal började norska metalmusiker bedriva ett musikaliskt inbördeskrig i det ockultas namn.

– De var satanister, de brände faktiskt ner kyrkan där de mördat, det var på allvar. Men ändå var det helt i periferin. Det var liksom som om det inte var verkligt.

– Jag tänkte, vad händer om jag skriver en bok om att dessa black metal-personer har en seans?

Karl Ove Knausgård Född 1968 i Oslo. Uppvuxen på Sørlandet i Norge. Debuterade 1998 med romanen ”Ut ur världen”. 2002 flyttade han till Stockholm och 2009 utkom första delen i romansviten ”Min kamp” som följdes av ytterligare fem delar. Sviten har översatts till 35 språk och sålts i en halv miljon exemplar bara i Norge. Därefter gav han ut fyra så kallade årstidsböcker, adresserade till sin ofödda dotter. Mellan 2007 och 2016 var han gift med den svenska författaren Linda Boström Knausgård. De bodde tillsammans i Stockholm, senare även i Malmö och på Österlen, och har fyra gemensamma barn. Sedan 2019 är han gift med förlagschefen Michal Shavit och bor i London. Paret har en gemensam son. Frun har sedan tidigare två barn. Han är aktuell med romanen ”Det tredje riket”, den tredje delen i romanserien som inleddes med ”Morgonstjärnan”. Alla böcker är utgivna på Norstedts förlag. Visa mer

Samma tid skildras i ”Min kamp 5”, där Knausgård skriver om den kille han var när han studerade i Bergen och drömde om att bli författare, men ännu inte hade kommit på hur och varför. Frustrationen var stor, hela livet stod på spel.

Han hade inte förstått det som han är övertygad om nu: att man bara måste tänka att det man gör är godt nok.

Nu är han här, på det kontor där alla de största internationella författarstjärnorna är representerade. Portfölj i handen, pratar utgivningsplaner för Spanien och Tyskland med sin agent.

Minns du hur det var?

– Ja, det ligger väldigt nära. Jag var egentligen lika nära allt det här stoffet som jag är nu, men skillnaden är att i dag vet jag att det finns en metod för att nå det.

– Jag hade gett upp. Tänkte att jag skulle kunna bli professor i konsthistoria eller litteraturvetenskap eller något sånt.

Arne är en rastlös konstprofessor. Är han ett porträtt av den du kunde ha blivit om du aldrig fått ditt genombrott?

– Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men jo, det är sant. Arne har också ett manuskript som han skriver på, som han inte visar för någon. Och så är det något tomt i livet hans, inte sant?

– Jag tror kanske inte att jag skulle ha varit alkoholiserad som han, bara.

Än har ingen av Knausgårds böcker blivit film. ”Men kommer det ett bra förslag så kan jag ändra mig.” Foto: Thomas Karlsson

Porträttet av Arne är också ett porträtt av alkohol som livselixir. Arne dricker sig stilla igenom dagarna, samtidigt står han kvar mitt i vardagen. I ”Morgonstjärnan” var hans drickande sorgligt, men nu skildras det genom Toves generösa blick – det är lika bra att han dricker, hans kanter mjukas liksom upp: ”Alkoholen var som ett ankare för honom, tvärt emot vad folk tänkte om det, att det var lössläppt och gränsöverskridande.”

Arne lyckas helt enkelt med det som lärarna i Thomas Vinterbergs film ”En runda till” försöker sig på. De som tycker att livet är själlöst och tänker att människan är född med en brist på 0,5 promille alkohol i blodet som måste åtgärdas. Och som de åtgärdar, med besked.

– Den är så helt otroligt, otroligt bra. Den handlar ju precis om det här, balansen mellan frigörelse och destruktivitet i ruset.

Karl Ove Knausgård accelererar i ett resonemang om hur människor dyrkat ruset genom historien, kallar Johannes uppenbarelse en ”schamantext, egentligen”, men stoppar sig själv. Låter han alldeles för flummig nu?

För en stund sedan hyllade han musikproducenten Rick Rubins nyutkomna bok om kreativitet för dess flummighet – ett ord som inte finns på norska, men som han gillar.

– Jag vill bara inte att det ska bli för hippie, liksom.

– Jag slår ofta av tv:n när det handlar om klimatkrisen. Det är så ogreppbart och deprimerande och nedslående. Foto: Thomas Karlsson

Men en sak tog han med sig från Rick Rubins bok: rådet om att försätta sig själv i nya situationer. Har man en vana – bryt den, manar Rubin. Kom ut ur tryggheten.

När Karl Ove Knausgård skrev ”Min kamp” fanns det en enda gräns som inte kunde passeras: det kunde inte vara något sex i böckerna. Då räknar han bort slutscenen i ”Min kamp 4”, en festivalskildring som många läst som tveksam ur samtyckessynpunkt.

I ”Det tredje riket” är det, med Knausgårdska mått mätt, ganska många sexscener. Är det ett sätt att lämna the comfort zone? Karl Ove Knausgård ser perplex ut.

– Jag kan inte komma ihåg en enda? Är det så? säger han, förskräckt vid tanken på att de skulle vara oproportionerligt många.

Även Karl Ove Knausgård delar vad som är många författares fasa: den årliga utnämningen ”Bad sex in fiction award”.

– Det finns ju ett pris för sämsta sexskildring. Det är skräcken att hamna där.

Lätt rodnad på kinderna.

– Det är väl för att jag inte kunde göra det i ”Min kamp”. Nu är det helt annorlunda. För nu finns inga gränser. Nu är det uppdiktade människor. Och böckerna handlar mycket om att vara i världen med en kropp, och en stor del ...

Han nyanserar sig.

– ... kanske inte stor, men en väldigt viktig del av det, är ju sex och begär.

Varför var det så omöjligt i ”Min kamp”? Många läste nog böckerna som litteratur utan särskilt många gränser.

– Nej, det gick bara inte.

– Gränsen var helt definitiv. Det kan man bara inte göra. Jag tänkte inte ens tanken.

Du kunde skriva om din fars misär och din frus sjukdom.

– Det är sant. Men för mig är det en helt annan sak, och jag hade aldrig gjort det om det inte var okej för henne.

Karl Ove Knausgård vill inte träffa de författare han beundrar, som Ulf Lundell. ”Jag ser mig som en tråkmåns, jag vill inte pressa på min tråkighet på andra, särskilt inte på de som betyder något för mig.” Foto: Thomas Karlsson

För ett par år sedan berättade exfrun Linda Boström Knausgård i en intervju i The Observer om hur det kändes att bli skildrad i ”Min kamp”. Hon hade inte ändrat sin syn på författarens självklara rätt att använda sitt liv som stoff. Men hon sade också att hon varit arg, att det var som att förlora något att läsa böckerna: ”Hans bild av mig var så begränsad, han såg bara det han ville se. Det var som om han inte kände mig alls.”

Karl Ove Knausgård har inte läst intervjun, men hört talas om den.

– Hon har sitt liv och sitt sätt att förstå det på … som är annorlunda än mitt, såklart.

Han ser plågad ut. Nej, det gjorde inte ont att höra. Nej, han blev inte förvånad.

– Min mamma skrev ett textmeddelande till mig när hon hade läst om sig själv. ”Det gör ont att bli reducerad”, skrev hon. Jag förstår det. Hon har ett helt liv av intryck och bilder, och så läser hon det lilla i boken, och då betyder det lilla väldigt mycket: ”Okej, det här är hans uppfattning om mig.”

– Det är klart att det gör ont att se att ens barn har sett något helt annat än man själv.

Det var tyst mellan dem ett tag, men efter ”Min kamp 2” ringde han sin mamma och pratade.

– Hon var inte arg på mig, eller klagade. Det är ju bara så det är: Alla personer i ”Min kamp” blir reducerade, utom jag.

– Jag skriver ofta om naiva människor, vilket irriterar mig våldsamt. Jag vill ju gärna skriva om kompletta människor, det naiva hör ju till barnen, de som inte är färdiga. Därför gillar jag inte att läsa det jag skriver, för då ser jag det med en gång: ”ahh, gud”. Foto: Thomas Karlsson

Karl Ove Knausgård har länge planerat att en av hans böcker ska heta ”Det tredje riket”.

– Det är lite samma som i ”Min kamp”, att ta begreppet bort från nazisterna. Som tog det tredje riket från det religiösa och in i det politiska.

Han tar upp den norska utgåvan och bläddrar fram till ett kapitel i boken om metalbandet, vars Hitlerbeundrande sångare är inspirerad av den medeltida idén om mänsklighetens tidsåldrar: faderns, sonens och den helige andens. Sångaren är övertygad om att vi är på väg mot den tredje, andens tid, där vi är bortom kroppen och naturen.

Karl Ove Knausgårds tes, som han just nu är väldigt upptagen av, är att 2020-talsmänniskan har vänt naturen ryggen. Men döden, det är ”den sista naturen”, och ”den blir vi inte kvitt”.

– Skärmarna vi använder, hur vi producerar mat, den industriella djurhållningen – vi förhåller oss inte till naturen längre, vi förhåller oss bara till en av människan skapad verklighet.

– Och den blir mer och mer människoskapt. Vad gör det med oss när det kommer en robot som vi faktiskt kan prata med?

Han kan inte låta bli att skratta när han säger ordet ”robot”, som om det fortfarande har en lite absurd klang.

En av Knausgårds kompisar har bett ett AI-verktyg att skriva på ”knausgårdska”. Han läser upp resultatet för DN. ”Det är för lite själ, va?” Foto: Thomas Karlsson

Den här vintern har människor börjat gå ronder mot de nya AI-verktygen. Vad kan de? Är ChatGPT bara som en spänstigare googling? Hur mycket mänsklighet har den i sig? Hur mycket konst?

Karl Ove Knausgård tar upp telefonen.

– Min vän, som har hållit på med detta länge, sa att nu är det inte långt kvar innan de kan skriva böcker. Jag sa: ”Nej, det är science fiction.” Men så kom allt detta som händer nu.

Kompisen har bett ett av de nyaste AI-verktygen att skriva en text på Knausgårdska.

– ”I remember walking down the street on a gray afternoon. The rain tapping against my coat. My thoughts drifting aimlessly.”

Han flinar.

– Det är inte så väldigt bra, va?

Han läser vidare:

– ”The world seemed to slow down and I was struck by a sense of profound stillness. I felt like a stranger in my own skin. Observing the raindrops as they cascaded down the windows of the shops. The way the cars splashed through …”

Karl Ove Knausgård tittar upp från skärmen.

– Det är för lite själ, va?

Han tycker sig se samma uppgivna känslor inför teknikutvecklingen som inför klimatkrisen. Ingen riktig motrörelse, bara människor som tänker: ”Så här är det nu.” Själv stänger han ofta av tv:n när det handlar om klimatet.

– Det är stora företag som drivs av klassiskt pengabegär som styr allt. Både klimatkrisen och tekniken är på sätt och vis utanför demokratisk kontroll, och vi har inte funnit ett sätt att deala med det.

Karl Ove Knausgård mumlar något om att han inte menar att låta ”kommunistisk”.

– Men det som sker med tekniken i kulturen nu förändrar allt radikalt. Det är inte en politisk fråga, men det borde kanske vara det.

”Jag tror inte att det händer något efter döden. Jag intervjuade en hjärnkirurg en gång. Han har sett många dö framför sig. Jag frågade honom vad han trodde, men han sa: ’Nä, när det är slut är det slut.’” Foto: Thomas Karlsson

I december blev Karl Ove Knausgård lika gammal som hans pappa var när han dog, 54 år. Men för sonen pågår småbarnslivet ännu för fullt, om än på upploppet. Yngsta barnet är fyra år, äldsta syskonet är nitton.

På väg till förskolehämtningen i förorten måste han hinna köpa plåster, det har kommit meddelanden om att ett av barnen har skurit sig.

– Jag tänkte faktiskt på det i morse, när ”Lilla prinsessan” stod på på tv:n, att nu har det varit många år med det här. Men jag är så mycket mer laid back som förälder nu.

Mottot till nya boken kommer från djävulsdyrkaren och mystikern Alistair Crowley. ”Jag bläddrade igenom en av hans böcker och hittade det.” Foto: Thomas Karlsson

Han säger att han är mer intresserad av livet än av döden. Men idéer om överskridelse och schamanism går som en knallröd tråd genom boksviten: hur gastkramande skulle det inte vara om människor inte längre måste dö?

– Det är ju helt vilt om man tänker efter, hur vi organiserar våra liv. Vi lever som om vi skulle leva för evigt. Även jag, det går ju inte att göra annat.

Är det mer orimligt att tro att man kan stå i kontakt med ”den andra sidan”, som prinsessan Märtha Louise, än att försöka stoppa döden på vetenskaplig väg? Drömmen om evigt liv, som närs av somliga techmiljardärer, är för Karl Ove Knausgård ”helt förfärlig”.

– Det säger bara stopp i mig. Det är samma sak med genmanipulation, det säger bara stopp. Det som sker när man dör är att man ger plats till någon annan. Det är en fin tanke.

När han låter de döda möta de levande utmanar han alla som han tycker ”har vänt naturen ryggen”.

– Döden gör ju att allt förnyar sig hela tiden. Utan död blir det bara ansamling av liv. Allt blir stillastående.

Vad händer härnäst i ”Morgonstjärnan”-sviten? Karl Ove Knausgård är nu 200 sidor in i del fyra av serien, och skriver om en helt ny figur, ”en osympatisk kille” i London 1986. Den ”förfärliga” killen är i 19-årsåldern just nu, men han ska bli runt 40, och komma in i vår tid. ”Jag hoppas att han är väldigt lite lik mig. För han är en fruktansvärt dålig person. Han är otrolig arrogant och självupptagen, men också väldigt mänsklig. Han förstår inte sig själv.” Begravningsentreprenören Syvert kommer också att återvända. Men Karl Ove Knausgård vet inte om han kommer få tillbaka sin livsuppgift – att begrava människor. ”Jag vet faktiskt inte hur länge det ska vara så att människor inte dör, om det är tio eller tjugo år. Det blir spännande att se.” Visa mer

Läs mer:

Karl Ove Knausgård: Därför är romanen så viktig