Kärlek och kannibalism laddar introverta ”Bones and all”

Skräckdrama "Bones and all" Regi: Luca Guadagnino Manus: David Kajganich. I rollerna: Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance mfl. Längd: 2 tim 10 min (Från 15 år) Språk: engelska. Biopremiär

Maren är en oförlöst kannibal i den amerikanska mellanvästern som fortfarande inte riktigt kommit underfund med om det är okej att äta människor eller inte. Hon är opraktiskt nog en kannibal med moral. Eller ”ätare” som de också kallas. För det finns fler av dem därute. I samband med att Maren ger sig iväg för att hitta sin mamma möter hon tvillingsjälen Lee.

Regissören Luca Guadagnino verkar i en italiensk tradition av splatter i största allmänhet ( som Dario Argentos filmer) och kannibalskräck i synnerhet (som ”Cannibal ferox”, 1981). Han utforskade kuslig terräng redan 2018 med sin yviga nyinspelning av kultklassikern ”Suspiria”. Frågan är om det verkligen är genren som sådan han älskar eller om den framför allt är en effektiv metafor och förevändning för att använda blod som visuellt pynt. Splatterscenerna är nämligen mer vemodiga, ibland till och med komiska, än läskiga.

”Bones and all” är därför betydligt bättre som ett romantiskt drama om ensamhet och främlingskap. Det vackra och ödsliga landskapet förstärker känslan av alienation liksom musiken, en hel del Joy Division, understryker det mörka stråket i berättelsen. Allt är med andra ord upplagt för smäktande melankoli. Det ständigt återkommande temat i Guadagninos filmer är ju vår längtan efter att bli en del av någonting större, oavsett om vi väljer att kalla det kärlek eller Gud. Det har blivit de flesta av hans rollfigurers drivkraft oavsett om de är häxor, trånande tonårspojkar eller kannibaler. Här blir det budskapet tydligare än någonsin i filmens slutscen.

Vanligtvis är Guadagnino mästare i att suggerera känslor och fånga det ”Sturm und Drang” som kännetecknar de allra flesta unga människors inre inferno. Tv-serien ”We are who we are”, som kretsade kring en grupp hormonstinna tonåringar på en amerikansk militärbas, är fortfarande det bästa exemplet på detta. Men där HBO-serien hade karaktärer som bar sina nerver på utsidan är Maren och Lee känslomässigt stumma.

Det är såklart ett ensamt liv att vara kannibal och för Maren dessutom förknippat med dåligt samvete. Men det är ändå lite förvånande att filmen vann bästa regi i Venedig när de karismatiska huvudrollsinnehavarna, Taylor Russell och Timothée Chalamet (”Call me by your name”), haft så lite att spela med. Kärlekshistorien är i sig rätt lågmäld och karaktärerna introverta. Inte ens gestaltningen av deras abstinens, sug och rus har någon riktig puls.

En som däremot får hjärtat att rusa är Mark Rylance. Han är fullkomligt lysande i rollen som Sully, en av de ätare som Maren möter på vägen. Hans skeva och bisarra energi påminner om typer man annars bara mött i David Lynch-filmer.

När filmen är som bäst är den också lite som Sully – det vill säga oberäknelig. Det är för det mesta omöjligt att förutse vad som ska ske härnäst. Man får nästan känslan av att regissören själv söker sig fram i berättelsen. Men till slut känns ändå det där irrandet ungefär lika planlöst som karaktärernas sökande efter nästa skrovmål.

