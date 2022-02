Kärleken mellan Kanye och Donda hör till ”Jeen-yuhs” starkast lysande ögonblick

Dokumentär 4 ”Jeen-yuhs. A Kanye trilogy” 4 ”Jeen-yuhs. A Kanye trilogy” Regi & Manus: Coodie Simmons and Chike Ozah Medverkande: Kanye West med flera. Längd: 3 x 1,5 timmar. Språk: engelska. Premiär på Netflix den 16 februari. Visa mer

De senaste åren har frambringat ett flertal uppmärksammade filmer och serier, där osannolikt bakom kulissen-material från epokgörande pophändelser grävts fram ur arkiven och tillgängliggjorts.

Som 2018 års ”Amazing grace”, en sammanställning av inspelningarna från Aretha Franklins legendariska livealbuminspelning 1972. Eller förra årets ”Summer of soul”, en dokumentär bestående av material från den stjärnspäckade Harlem Cultural Festival 69, som enligt all logik borde förlänats minst samma ikonstatus som årskamraten Woodstock, men i stället fallit i orättfärdig glömska.

Därtill höstens stora snackis ”The Beatles: Get back”, en exklusiv och extensiv inblick i bakgrundsarbetet som ledde fram till inspelningen av bandets album ”Let it be” från 1970.

Och så i dag, den sextonde februari, släpps första delen av den häpnadsväckande, nästan fem timmar långa dokumentärserien ”Jeen-yuhs. A Kanye trilogy”. I likhet med ovan nämnda produktioner är det en makalös, nästan ofattbar högstavinst vad filmmaterial anbelangar.

Föreställ dig detta: en kille på runt trettio i startgroparna för en framgångsrik komikerkarriär träffar en annan kille som heter, säg, Kanye West och som är helt övertygad om att han är ämnad att göra storverk. Kanye är visionär och besitter en obestridlig musikalisk begåvning. Men ingen tycks dela hans övertygelse. Ingen, förutom den aspirerande komikern och filmaren, låt oss kalla honom Coodie. Coodie bestämmer sig för att bryta upp från sitt liv och sin lovande karriär, för att följa varje minut av Kanye Wests skumpiga resa mot framgången.

Kanye West tillsammans med sin mamma Donda West som dog 2007 i sviterna av en skönhetsoperation. Foto: Courtesy of Netflix

”Jeen-yuhs” del ett och två är en ovanlig inblick i det där ”nästan i mål”-tillståndet som så sällan skildras konstnärligt. Att liksom stå och stampa vid målsnöret, bakhållen av personer som inte vet det man själv känner till om den egna förmågan och storheten. I dokumentärens andra del lyckas Kanye, i princip, bli tagen på allvar som rappare. Han sajnas till Jay-Z:s Roc-A-Fella Records, som han tidigare producerat flera hits för. Saken är klar, tänker man, nu är det väl bara att släppa debuten? Ett album som vi – framtidens människor – vet kommer att omstöpa hela musikbranschen.

Men icke. Kanye motarbetas ständigt av skivbolaget. Där ser man ingen anledning att betrakta honom som något annat än en habil producent och en medioker rappare, med största sannolikhet en flopp.

Mot slutet av det andra avsnittet få vi veta att Coodie egentligen hade planer på att lägga ner kameran och färdigställa dokumentären 2005, när Kanye vunnit sin första Grammy. Och det borde han nog ha gjort. För det sista, och längsta, avsnittet är främst ett kollage av pressklipp från Kanyes återkommande mediala sammanbrott. Varvat med långa introspektioner där Coodie reflekterar kring sin egen starka (men amerikanskt bokstavliga) gudstro. Den ökänt egotrippade Kanye West framstår nästan som ödmjuk i jämförelse.

Precis som med ”Get back” ligger den stora behållningen med ”Jeen-yuhs” inte i att någon direkt ny, revolutionerande information uppdagas. Ändå skänker trilogin oceaner av begriplighet till ett av samtidens största populärkulturella huvudbryderier. Man hade det på känn, men ”Jeen-yuhs” gör det smärtsamt uppenbart att Kanyes främsta kreativa drivkraft alltsedan ”Graduation” (2007) – då han producerat sin mest experimentella musik – är en rå, rasande, obearbetad sorg. Det tycks också vara denna enorma sorg som rent konkret drivit honom till vansinne.

”Jeen-yuhs” starkast lysande ögonblick är nämligen de filmsnuttar där Kanye umgås med sin ensamstående mamma Donda, som 2007 gick bort 58 år gammal i sviterna av en skönhetsoperation. Att se den förbehållslösa kärleken mellan förälder och barn fångad på film helt ofiltrerad är sällsynt, hjärtskärande och storslaget.

Läs fler texter av Saga Cavallin.